Interna caliente en la Rural: un grupo de socios advierte sobre un “retroceso institucional” ante un posible cuarto mandato de Nicolás Pino

Un numeroso grupo de socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) adhirió a una nota advirtiendo sobre una “contradicción ética” y una “violación del estatuto” de la entidad ante la posibilidad de una nueva reelección a la presidencia de Nicolás Pino. Por su parte, la Comisión Directiva sostuvo que, por dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ), el presidente está legalmente habilitado para presentarse en 2026. La controversia gira en torno a la interpretación de la reforma estatutaria que limita las reelecciones y enfrenta a un sector de socios históricos con la actual conducción de la Rural. Vale recordar que Pino está enfrentado con su vicepresidente, Marcos Pereda, que hace un tiempo había expresado su intención de conducir la organización.

“A los socios y autoridades de la Sociedad Rural Argentina dirigimos estas palabras en calidad de socios, recogiendo inquietudes compartidas y con el único propósito de contribuir a la calidad institucional de nuestra entidad”, señalaron poniendo en foco sobre la cuestión institucional. En el documento, que viene circulando por diversas redes, reflejan el fuerte debate interno de cara al mandato del período 2026-2028. “Ante las recientes declaraciones públicas sobre una eventual postulación del actual presidente para un cuarto mandato, resulta imperioso asentar las siguientes consideraciones", afirmaron antes de enumerarlas una a una.

De esta manera hablaron de un “retroceso institucional”. Agregaron: “Violación del estatuto: las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas. La conducción actual fijó un límite de tres mandatos; ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad".

Según manifestaron, hay una “contradicción ética”. Remarcaron: “No podemos criticar a los políticos que se atornillan al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo. Lo verdaderamente inédito no es la aspiración a la continuidad, sino que quien impulsó un límite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de él, apelando a una supuesta interpretación administrativa nunca puesta a disposición de los socios. Si tal excepción existiera, debe ser exhibida con claridad y transparencia", siguieron los socios.

Los productores socios hablan de "retroceso institucional" en sus argumentos

Además dejaron en claro que la renovación es necesaria. “Seis años son suficientes para cualquier proyecto. La alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática. Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos”, apuntaron.

El documento tiene estos nombres: María Susana Azzi, Germán Julio Mouremble, Enrique Wilson Rae, Eduardo Caruso Moreno, Nicolás Corti Maderna, Alejandro Delfino, Santiago del Solar, Juan Balbin, Sergio Larramendi, Bruno Quintana, Alejandro Mendía, Mercedes Elissondo, Santiago París, Belén Doval, Gladys Yanzi, Hernán González Moreno, Inés Bosisio, Adrián E.R. Barbieri, Guillermo Estrugamou, Mercedes Lalor, Luis Felipe Giraudo, José Luis Schahovskoy, Olegario Andrade, Facundo García Robin, Santiago Castellanos Viaña, Alberto Orozco Echeverz, Juliana M. Bugiolacchi, Jorge Lago, Saturnino Madariaga, Juan José Madero, Pablo Torello, José H. Rodríguez Ponte, Ricardo Lakatos, Mariano López Alduncin, Ana Borras de Ortiz, Juan RE Gear, Virginia García Robin, Alfredo García Robin, Cecilia Rodríguez, Bárbara Ardiles, Érica Von Hinke, César Rodiño, Nottebhom SA, Walter Feldkamp, Esteban Vitor, Ricardo Franchini, Ángel Veronesi, Javier Kreischer, Darío D’aloia, Cevey Juan Pablo, Juan Luis Ercolano, José Plumet, Enrique Crotto (h), Ricardo Tramontini, Adela Bancalari, Cristina Gibelli, Ernesto Paz, Raúl Franchino y Sergio Dezorzi. A esta lista se habrían sumado más productores en los últimos días, detallaron impulsores.

Ante estas críticas, la Comisión Directiva de la SRA emitió una comunicación a los socios en general asegurando que Pino se encuentra “legalmente habilitado” para postularse para el mandato 2026 -2028. El argumento central reside en la fecha de vigencia de la reforma estatutaria del 30 de marzo de 2023.

“La actual conducción de la SRA siempre ha actuado, y así seguirá haciéndolo, conforme a derecho, con altos estándares éticos, a la altura de la historia, presente y futuro de nuestra entidad. En 2023, bajo la conducción de Nicolás Pino, la SRA llevó adelante una reforma estatutaria mediante la cual se eliminó la posibilidad de reelección indefinida de sus autoridades y se estableció un límite máximo de tres períodos consecutivos“, siguieron.

Según contaron, la reforma fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Socios el 30 de marzo de 2023. En su artículo 15, dijeron, el nuevo texto dispuso expresamente la limitación a tres períodos. “Este cambio estatutario fue inscripto ante la IGJ el 20 de julio de 2023, fecha a partir de la cual adquirió vigencia. En septiembre de 2024, Nicolás Pino fue elegido presidente de la SRA para el período comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026″, agregaron.

"Nicolás Pino fue elegido presidente de la SRA para el período comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026″, dijeron en la entidad

Justificaron que la SRA consultó a la IGJ -que es el órgano competente para definir cuestiones en las cuales están involucradas asociaciones civiles, como es el caso de la SRA- respecto a la forma de cómputo de estos períodos, ya que las reformas entran en vigor a partir de la fecha de su inscripción. “El 19 de junio de 2025, la IGJ determinó con claridad que el mandato actualmente vigente (2024–2026) debe ser considerado el primero a los efectos de la limitación estatutaria y que, en caso de que Nicolás Pino resulte reelecto en septiembre de 2026, comenzaría así su segundo mandato“, afirmaron.

Argumentaron también que un informe solicitado por la SRA al estudio de abogados Cassagne concluye, en igual sentido y basándose en el dictamen de la IGJ, que el mandato vigente (2024–2026) debe ser considerado como el primero en relación con la limitación dispuesta por el artículo 15 de los Estatutos Sociales para la reelección de dichos cargos. También mencionaron que quedó establecido que la Asamblea que reformó el estatuto no adoptó la decisión de computar los mandatos anteriores o en curso al momento de la reforma como límite a la posibilidad de reelección.

“Insistimos en que la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. La actual gestión saneó una SRA con graves problemas económicos, llevó nuestra entidad a todo el país con una mirada federal y obtuvo importantes logros para todo el mundo rural, haciendo que nuestra voz sea respetada y escuchada en todos los ámbitos", dijeron.

La postura de la Comisión Directiva fue respaldada por: Ernesto Ayling, Juan Martín Barrantes Mantilla, Juan Manuel Bautista, Juan Cruz Cabral, Alberto Colombres Garmendia, Andrés Costamagna, Alberto Enrique Dansey, Pablo Antonio Della Lucía, Marcelino Francisco Díaz, Raúl Etchebehere, María Cecilia Fernández Gotti, Flavio Enrique Figueroa, Eloísa Frederking, Jenny Marina Fuchs Facht, Enrique Gilardi, Leonardo González, Mario Gramisu, Abel F. Guerrieri, Luis Leandro Harrington, Fernando Hernández, Sebastián Laborde, Matías Fernando Louge, Alfredo Maglietti, Maximiliano Eladio Mantilla, Marcos María Mathé, Ricardo Mathó Meabe, Ignacio Méndez Cunill, Víctor Navajas, Juan Bautista Nogués Miguens, Carlos Odriozola, Marco Aurelio Padilla, Tomas Palazón, Inés Pereda, Guillermo Patricio Puras, Ángel Rossi, Martín Salgado, Santiago Tapia, Luis Marcelo Torino Solá, Carlos Uranga, Carlos A. Vera, Alfredo L. Vila Santander, Guillermo Vitelli y Daniel Werthein.