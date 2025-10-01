“En ningún caso”: la Rural reconoció que mejoraron los precios de los granos, pero no se llegó a la capacidad de pago

La Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló que tras la medida de retenciones cero los precios a los productores mejoraron, pero no alcanzaron la capacidad teórica de pago de los compradores, como los exportadores.

Vale recordar que en los últimos días se generó una fuerte polémica porque desde el agro se insistió en que los precios no copiaron, por ejemplo, los 100 dólares por tonelada de mejora que se debería haber registrado.

“Según datos relevados por SIO Granos y A3, entre el lunes 22 y el martes 30 de septiembre se alcanzó un volumen comercializado de 19 millones de toneladas. Durante estos 7 días se adquirieron 11,6 millones de toneladas que se comercializaron por el mercado físico y 7,4 millones de toneladas lo hicieron por medio de contratos a término”, dijo la Rural en su cuenta de X.

La entidad agregó: “Respecto de los valores previos a la medida, los precios al productor mejoraron en todos los casos, tanto en el mercado físico como en los contratos a futuro, aunque en ningún caso alcanzaron la capacidad de compra teórica".

Hoy, mientras subió el tipo de cambio, en el mercado disponible la soja se pagó a 495.000 pesos por tonelada, una mejora de 12.000 pesos respecto de la jornada anterior. En tanto, la posición noviembre en el mercado local perdió 2,3 dólares por tonelada y cerró a US$344,6 por tonelada.

Ayer, en declaraciones a A24, el presidente Javier Milei señaló que los productores “se beneficiaron” con la medida del Gobierno. “Se anuncia una norma que es hay que liquidar o sea, era un cupo de 7000 millones de dólares o al 31 de octubre, lo que ocurriera primero”, dijo Milei. Agregó que “se llegó a 7000 millones” y “cortó”.

En la entrevista, el jefe de Estado señaló que la soja trepó de 295 dólares a US$350. Y remarcó: “Te das cuenta que sí se beneficiaron los productores”.

Según Milei, las empresas exportadoras “tienen que salir a comprar, no tienen todos los granos, tienen que comprar”.

Ante una consulta sobre qué pasará con los derechos de exportación “hacia adelante”, el jefe de Estado afirmó: “La idea hacia adelante, siempre, es bajar impuestos. Nosotros le hemos bajado 43 cargas al campo. Son 43 mejoras que se le dio de manera directa al campo”. Añadió: “Yo odio las retenciones, pero siempre qué dije, cómo voy a hacer para bajar los impuestos”.