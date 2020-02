Por grano con entrega en marzo la oferta de los exportadores creció de 145 a 150 dólares para la zona del Gran Rosario

El mercado doméstico de granos lleva muchas semanas con un nivel de actividad muy bajo. Las operaciones que se hacen son por volúmenes chicos y en función de las urgencias de los compradores por cubrir sus necesidades puntuales.

En ese escenario, que en gran medida es la consecuencia de los fuertes adelantos con que se comercializaron la soja, el maíz y el trigo durante buena parte del segundo semestre de 2019, en medio de rumores de suba de derechos de exportación, pero también de la crisis que sacó del mercado a un comprador relevante como Vicentín, hoy el maíz volvió a ser el producto que aportó algo de actividad a la plaza física.

"Se vende poco de todo", aseguró un operador en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, para contar, luego, que durante la rueda hoy un comprador se llevó unas 30.000 toneladas de maíz para entregas en marzo, "pero se podría haber llevado fácilmente unas 50.000 toneladas si hubiera querido", agregó.

La concreción de los negocios estuvo relacionada con la mejora de la oferta de la demanda por el maíz para las entregas en marzo sobre la zona del Gran Rosario de 145 a 150 dólares por tonelada. Para la misma región se registró una suba de las propuestas de la exportación por cereal con entrega hasta el 17 del actual, de 153 a 155 dólares.

Con la lógica de cubrir embarques, en Bahía Blanca la demanda elevó su oferta por maíz con entrega inmediata de 160 a 165 dólares por tonelada. En tanto que por la mercadería para las descargas entre marzo y abril en Bahía Blanca y en Necochea, donde la entrada de la nueva cosecha se da más tarde que en la zona del Gran Rosario, las propuestas se mantuvieron en 155 dólares.

En el Matba Rofex la posición marzo del maíz se mantuvo estable, en 146 dólares por tonelada, mientras que el contrato abril sumó US$0,20, al cerrar con un ajuste de 145,70 dólares.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó que los consumos pagaron entre 9230 y 9900 pesos por tonelada de maíz, según calidad, condición, procedencia y forma de pago.

En la Bolsa de Chicago, tras dos ruedas bajistas consecutivas el maíz terminó la jornada con saldo positivo. En efecto, las posiciones marzo y mayo subieron US$1,28 y 1,18, mientras que sus ajustes resultaron de 150,78 y de 152,45 dólares por tonelada. La expectativa por eventuales compras chinas fue uno de los factores que alentó la mejora de los precios, además de la reticencia a vender de los productores en el mercado físico estadounidense.

Hoy, en medio de una conferencia sobre el mercado de etanol realizada en Houston, el subsecretario de Comercio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Ted McKinney, dijo que China no ha informado de ningún retraso o reducción de sus compras planificadas de productos agrícolas estadounidenses debido al brote de coronavirus. "No hemos recibido ninguna notificación formal de retraso, lo que me agrada. Y esperamos que no llegue", declaró el funcionario.

Leve mejora para la soja

Por tonelada de soja disponible las fábricas ofrecieron hoy en forma abierta 245 dólares para la zona del Gran Rosario, US$2 más que ayer. Además, la demanda propuso 225 dólares por grano con entrega durante marzo, con adicionales de US$15 por descargas durante la primera quincena o de US$5 hasta el 20 de marzo. En todos los casos, los volúmenes comercializados resultaron muy bajos.

En cuanto a la soja para las entregas entre abril y mayo las propuestas oscilaron de 226 a 229 dólares para el Gran Rosario, con mejoras entre 1 y 2 dólares, y se mantuvieron en 220 dólares para Bahía Blanca y para Necochea. "El mercado de soja nueva está desierto. Nadie vende a los valores actuales", aseguró una fuente del sector comercial.

En el Matba Rofex la posición febrero de la soja cerró sin cambios, en 246 dólares por tonelada, en tanto que el contrato mayo sumó US$1,90 al terminar la jornada con un ajuste de 229,50 dólares.

Las pizarras de la Bolsa de Chicago reflejaron hoy alzas de US$2,85 y de 2,29 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos ajustes resultaron de 327,94 y de 331,98 dólares por tonelada. Las mejoras fueron la consecuencia, tardía, del informe mensual que el USDA difundió ayer, donde redujo en un 10,6% su estimación sobre las existencias finales de la oleaginosa estadounidense 2019/2020, de 12,92 a 11,55 millones de toneladas.

Más allá de la cosecha récord de Brasil, que ayer fue proyectada por el USDA en 125 millones de toneladas, por encima de los 123 millones calculados en enero, el mercado estadounidense comienza a ver que la campaña 2020/2021 no debería atravesar los contratiempos que padeció en el ciclo anterior, donde la producción cayó de 120,51 a 96,84 millones de toneladas, dado que si eso vuelve a ocurrir deberá necesariamente racionar consumo interno o exportaciones. Esto hace avizorar un "mercado climático" particularmente interesante a partir de fines de abril en Estados Unidos, según se desarrollen las labores de siembra de los granos gruesos.

En ese sentido, los operadores seguirán con atención lo que ocurra entre el 20 y el 21 del actual en el Foro Anual del USDA, donde los técnicos del organismo plantearán sus expectativas productivas para la nueva temporada agrícola.

Trigo muy firme

Los precios del trigo argentino se mantuvieron mayormente firmes hoy, con propuestas de hasta 207 dólares por tonelada para Bahía Blanca, aunque por un volumen limitado, contra los 205 dólares del martes. Para el Gran Rosario la oferta de los compradores se mantuvo en 200 dólares, en tanto que para Necochea bajó de 192 a 190 dólares.

En el Matba Rofex las posiciones marzo y julio del trigo resignaron US$1,50 y 2, al cerrar con ajustes de 203,50 y de 207,50 dólares por tonelada.

La BCBA informó que los molinos pagaron entre 12.000 y 14.300 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.

El trigo estadounidense repuntó hoy, tras las bajas de la rueda anterior. El contrato marzo en las Bolsas de Chicago y de Kansas sumó US$2,02 y 1,01, en tanto que su ajuste fue de 201,17 y de 173,06 dólares por tonelada, respectivamente.