Informe: cayó el peso de los impuestos sobre la renta agrícola, pero sigue siendo más de la mitad

CÓRDOBA.- Bajaron las retenciones, pero el peso de los impuestos sigue siendo alto sobre la producción del campo: representan el 56,3% de la renta agrícola. El dato se desprende del último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y, con respecto a la medición de septiembre pasado, muestra una baja de 4,6 puntos porcentuales ya que entonces fue del 60,9%. La caída se explica principalmente por dos factores: la reducción permanente de las retenciones y la mejora en los precios de la soja y el maíz.

La economista de Fada, Fiorella Savarino, explica que los productores enfrentan diferentes costos: “Las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosechan, venden ese cultivo, ya sea soja, maíz, trigo o girasol. La plata que les queda después de pagar todos esos costos se divide en tres: el precio de quienes alquilan la tierra, 27,9%; la ganancia, 15,8% y los impuestos, 56,3%“.

La baja permanente de las retenciones y la mejora de precios impactaron positivamente en la renta agrícola. En el primer caso, las alícuotas pasaron a 24% en soja (antes 26%), 8,5% en maíz (antes 9,5%), 7,5% en trigo (antes 9,5%) y 4,5% en girasol (antes 5,5%).

“Con menos impuestos se va destrabando esa rueda en la que estamos todos y hace que se movilice la economía”, agrega Antonella Semadeni, también economista de Fada, quien remarca que aun con la caída del peso de la carga tributaria “más de la mitad de lo que genera una hectárea agrícola se destina al pago de impuestos".

De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, 56,5% son impuestos nacionales no coparticipables (recursos que no vuelven a las provincias; es uno de los niveles más bajos desde 2007). El 37,1% son nacionales coparticipables, 5,7% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y 0,7% son los municipales.

Mientras el Índice Fada nacional es 56,3%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra 54,3%; Buenos Aires 54,5%; Santa Fe 53,5%; La Pampa 53,6%; Entre Ríos 60,3% y San Luis 51,4%.

En todas se paga inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis rigen Ingresos Brutos con diferentes porcentajes. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Campaña en marcha

De cara a la campaña 2025/26, el escenario aparece favorable. En la fundación esperan una mejora cercana al 18% en la producción total de soja, maíz, trigo y girasol, lo que equivale a 16 millones de toneladas adicionales frente a la campaña 2024/25.

El crecimiento estaría impulsado principalmente por maíz, trigo y girasol. El maíz crecería un 16%, el trigo se encamina a una campaña récord con un salto del 38%, y el girasol aumentaría un 23%, mientras que la soja registraría una leve baja del 2%.

En cuanto a los precios, las proyecciones indican un escenario neutral, con valores similares a los actuales. Así, se espera una buena campaña en términos productivos, con más toneladas, aunque sin mejoras significativas en los precios.