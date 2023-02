En un pueblo de Santa Fe los productores iniciaron una “rebelión fiscal” porque una tasa subió 420%

escuchar

Un grupo de productores agropecuarios de Villa Saralegui, en el norte de la provincia de Santa Fe, decidieron dejar de abonar la tasa de red vial luego de que el jefe comunal, Walter Sola, subiera el tributo en enero pasado un 420% con relación al mismo mes de 2022. Los productores indicaron que realizarán una “rebelión fiscal” hasta que el funcionario presente la rendición de cuentas de los últimos 10 años y justifique debidamente el incremento.

Además, hoy harán un encuentro y conferencia de prensa en la Sociedad Rural de San Justo para manifestar su malestar. El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, se sumó a la iniciativa y participará de la reunión. Asimismo, recibieron el apoyo de asociaciones rurales de base.

En diálogo con LA NACION, Leonardo González, productor de la zona, explicó que esta medida se da luego de sucesivos “aumentos desmesurados” en la tasa de red vial por hectárea, la cual debería ser una contraprestación para la conservación y mantenimiento de los caminos de Villa Saralegui. El valor de dicha cuota se fija en litros de gasoil por hectárea.

“En 2022 aumentó a 4,4 litros por hectárea, siendo que en 2021 estaba en 3,6 litros por hectárea, y en 2023 casi que se duplicó, pasó a 8 litros por hectárea. Si se compara la cuota del 1° de enero del año pasado con la de este en valor de dinero. da un aumento de 420%. Es un disparate. Si se tienen en cuenta los ingresos de la comuna versus los costos y kilómetros que tiene que atender, está sobredimensionado”, indicó.

Walter Sola, jefe comunal de Villa Saralegui, Santa Fe

Detalló que lo tiene que atender la comuna son 140 kilómetros: parte es la ruta provincial número 2, que tiene un convenio con Vialidad del cual también recibe dinero. “No hay rendición de cuenta, y las comunas están obligadas a ofrecer la información a los contribuyentes. Estuvimos todo el año pasado negociando y en conversaciones con los legisladores de la provincia de Santa Fe y con Defensoría del Pueblo, pero mientras negociamos nos fijaron la ordenanza para este nuevo año fiscal”, dijo.

“Estamos desconociendo la primera boleta del 2023, algunos productores no la van a abonar y otros la van a pagar parcialmente. Es una acción directa de los productores hacia este abuso del presidente de comuna”, afirmó.

El diputado Espert dio su apoyo a los productores. “El gran problema es que al aumento del 420% de la tasa de red vial se suma a una total falta de transparencia en la administración de los fondos públicos. El intendente Sola hace diez años que está en el poder y durante todo ese tiempo no presentó declaraciones y tampoco brindó explicaciones de cómo se gastaron los fondos públicos, pese a que las leyes lo obligan hacerlo”, dijo.

José Luis Espert durante la sesión especial en Diputados

Los productores agropecuarios presentarán en las próximas horas una denuncia penal contra el intendente Sola por los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y abuso de autoridad, según dijeron.

“Estoy convencido en dar la batalla cultural contra las mafias en todos los frentes. Por eso voy a acompañar esta rebelión fiscal y la denuncia penal contra el jefe comunal. Creo esta decisión de no pagar los impuestos no es una idea de unos locos, sino que es una herramienta para combatir a un Gobierno local corrupto que no informa lo que se hace con los fondos públicos. Creo que este tipo de protesta tendría que ser imitada por otros grupos de productores y comerciantes en distintas partes del país”, señaló Espert.

En tanto, la Sociedad Rural de San Justo también expresó su respaldo a los productores. “Queremos expresar nuestro enérgico rechazo a la pretensión de hacer recaer sobre el sector agropecuario los resultados de las erróneas políticas de la gestión estatal y, en tal sentido, enfatizamos en nuestra reprobación a cualquier intención de aumentar impuestos -ya de por sí, excesivos-, así como de crear nuevas cargas, a la vez que reclamamos, en todos los órdenes, por una gestión pública austera, transparente y al servicio de la comunidad, y no al revés”, indicaron.

Aclararon que la reunión de hoy es organizada por un socio que solicitó el uso de las mismas en condición de tal. “Invitamos a toda la sociedad a establecer las bases de una convivencia democrática plena, sin abusos ni excesos de ningún tipo, sustentadas en el diálogo leal y constructivo”, expresó.

La Sociedad Rural de Santa Fe también se solidarizó con los productores. “Desde nuestra entidad repudiamos la actitud despótica del Sr. Sola que ejerce el poder local con prácticas inadmisibles ante la anuencia de autoridades del gobierno provincial, que a la par de senadores y diputados miran para otro lado”, indicaron en un comunicado.

“Somos respetuosos de las autonomías locales, pero siempre que se desarrollen bajo el marco de la legalidad, y exigimos que las tasas retributivas tengan una adecuada proporción con el costo del servicio prestado, bajo el imperio de la razonabilidad, pues la arbitrariedad debe tener un límite”, agregaron.