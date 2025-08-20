“Enorme oportunidad”: las dos claves para que el agro argentino sea una potencia

Aunque el sector agropecuario argentino es reconocido por su potencial productivo, los desafíos hacia adelante no se limitan solo a generar más toneladas de granos, carne o más litros de leche. Para Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Banco Galicia, la clave está en combinar ese crecimiento en volumen con un salto en el agregado de valor y una mejor percepción en los mercados internacionales.

“Los desafíos del sector agropecuario son, en primer lugar, poder agregar más valor y crecer en volumen de exportaciones. Todavía hay un recorrido muy largo en la cantidad y en el volumen que podemos aportar a la Argentina”, explicó Busch en el Capítulo 10 de Negocios del Campo, organizado por LA NACION y conducido por la periodista Carla Quiroga.

El ejecutivo planteó que, para alcanzar esos objetivos, el sector necesita apostar con fuerza a la tecnología, la eficiencia y la sustentabilidad. “Desde mayor volumen en la producción agrícola para eso claramente necesitás incorporar nutrientes y eficiencia de producción. Hoy la tecnología tiene que ser un aliado”, remarcó.

Fabián Malavolta

Busch subrayó que la trazabilidad y la comunicación son herramientas centrales para darle mayor valor agregado a los productos argentinos. “Tenemos la enorme oportunidad de hacerlo, trazando mejor la actividad que hacemos, dándole más valor desde el punto de vista de que se conozca cómo se produce. La Argentina produce muy bien en cuanto al impacto en el ambiente y hay que darlo a conocer”, destacó.

En esa línea, remarcó que la medición es un factor que permite no solo mostrar buenas prácticas, sino también detectar oportunidades de mejora. “Cuando uno mide, ahí tiene una oportunidad de mejorar”, aseguró.

La sostenibilidad aparece como una demanda creciente de los mercados y, al mismo tiempo, como un atributo que la Argentina puede capitalizar. “En el banco estamos buscando trabajar todo lo relacionado a la sostenibilidad, porque es una forma buena de vender al mundo algo que hoy se empieza a demandar cada vez más. Eso creo que es una enorme oportunidad”, afirmó.

El potencial no se limita a la agricultura. Busch puso el foco también en la ganadería y en la lechería, sectores donde aún hay márgenes significativos de mejora. “En ganadería hay que mejorar bastante los índices productivos, pero también la tecnología está instalada y hay una enorme oportunidad ahí. Y ni hablar en lechería que, con la tecnología viene generando impacto en el mayor crecimiento”, puntualizó.

Fabián Malavolta

En este sentido, destacó que las economías regionales también tienen una ventana de posibilidades a partir de la trazabilidad y la calidad. “Todo lo que es trazabilidad y cómo vendés ese producto, lo que es vender calidad, es algo que nos va a destacar”, añadió.

“Podemos crecer en volumen, pero hay una enorme oportunidad en crecer en que nuestros productos tengan más valor y mejor percepción en el mercado”, sintetizó Busch, planteando una hoja de ruta clara para el agro argentino.

El gerente de Agronegocios de Banco Galicia también habló del rol de la tecnología, no solo como herramienta, sino como vínculo con los productores. “Nosotros buscamos no solo tecnología, sino humanizar la tecnología. Buscamos mantener una relación, porque ahí está ese valor agregado, donde uno logra interrelacionarse con las personas y pensar más allá de la información que ya mismo uno puede obtener”, señaló.

Fabián Malavolta

Según explicó, el banco trabaja a lo largo y ancho del país con más de 20.000 clientes del sector agropecuario. “El agro es nuestro negocio principal, el que más volumen genera, donde más activos colocamos y donde más cantidad de clientes tenemos. Lo miramos como una vertical de negocios en sí misma, con especialización y profundidad”, detalló.

En esa estrategia, el vínculo con el productor es clave. “Hoy los productos se generan en relación a las necesidades, creando con los clientes, mirando esa vertical de negocio y viendo cuáles son las oportunidades que se generan, dónde están las necesidades de los distintos eslabones y qué soluciones podemos brindarles”, explicó.

Busch remarcó que el desafío también pasa por darle al productor más simplicidad y agilidad en las operaciones. “Lo que tenemos que buscar es darle más simplicidad en la operación, más dinámica, que ellos puedan hacer sus negocios y nosotros acompañarlos de la forma más eficiente posible”, señaló.

Para ello, Banco Galicia busca integrar y articular a los distintos miembros de la cadena. “Hemos invitado también dentro de estas plataformas como Nera, incluso sacándolas fuera del banco, a empresas que nos prestan servicio para darle más agilidad y velocidad en las operaciones. Queremos que los clientes tengan una manera de operar que les sea eficiente y poder agregarles valor”, puntualizó.

El potencial de producción para el país es significativo. “El agro puede producir más de 170 millones de toneladas. Claramente lo que tenemos que hacer es crecer en hectáreas, pero básicamente crecer en eficiencia, en generar mayor incorporación de nutrientes y recuperar los nutrientes del suelo. Lo mismo sucede en ganadería”, destacó Busch.

En este contexto, el banco busca acompañar ese proceso. “Nosotros estamos para justamente acompañar este proceso de crecimiento de los clientes y darle esa eficiencia a los productos para que lo puedan desplegar. Pero lo fundamental para esto es tener una vocación de largo plazo en este sector”, remarcó.

En ese sentido, Busch advirtió sobre la importancia de sostener una mirada de continuidad pese a las adversidades. “Si de repente viene un año de sequía, como vimos en campañas pasadas, y te espantás y te vas, ese es un gran problema. La realidad es que es un sector que tiene ciclos largos. Un año puede no darse para producir, o pasar de sequía a exceso de agua. Y también no se puede generalizar, porque hay empresas que están pasando un excelente momento y otras que están más complicadas. Eso es parte del agro”, señaló.

Premio a la Excelencia Agropecuaria

El ejecutivo también se refirió al Premio LA NACION-Galicia a la Excelencia Agropecuaria, que en noviembre próximo celebrará una nueva edición. “Es un reconocimiento que tiene más de dos décadas y busca siempre generar agenda, mirar qué es lo que viene en el agro. Así como evolucionó el agro, evolucionó también el premio”, destacó.

“Este año el foco es del valor local al impacto global. La Argentina tiene una enorme potencialidad en seguir creciendo en exportaciones y en agregar valor hacia el mundo. Hoy exportamos volumen, pero creo que podemos exportar incluso más valor”, adelantó Busch.

El premio, resaltó, funciona como un espejo de lo que pasa en el país. “Cuando hacemos este premio es impresionante la cantidad de cosas que uno descubre que suceden en la Argentina y cómo se hacen. Lo que buscamos es darle visibilidad, que se puedan replicar porque hay un enorme potencial. Que sea el modelo para seguir creciendo y que otros se contagien y puedan desarrollarlo en sus comunidades y en sus escuelas”, expresó.

Finalmente, destacó que las experiencias premiadas son prueba de que el camino del agregado de valor es posible y sostenible. “Cuando uno mira las empresas que han sido premiadas, son de excelencia, han tenido una enorme evolución. Está buenísimo ver empresas que vuelven a presentarse, pero con una evolución dentro de lo que ya habían hecho. Eso demuestra que nunca aflojan y siempre siguen creciendo. Te llena de orgullo ver cómo muchas han tenido una trayectoria e incluso un impacto global”, concluyó Busch.