"Es el far west": la guerra abierta entre productores y cuatreros en Misiones

POSADAS.- "Cuando se termina la saliva, mi amigo, empieza la pólvora". La advertencia de un ganadero graficó la dramática situación que se vive en el norte de Misiones. Fue durante una asamblea de productores en la localidad de Montecarlo, una zona en la que los delitos rurales están en aumento. La respuesta de los cuatreros no tardó en llegar: pocas horas después, a 500 metros del lugar del acto, una cabeza de ternero recién cortada apareció colgando de una tranquera.

"Lo que está pasando en las colonias es cada vez peor. Es un círculo vicioso y la gente ya se está poniendo muy agresiva. Por eso hay que tratar de aportar a la unión, ya que la violencia solo genera más violencia", comentó Frances "Paquita" Lowe, una de las productoras autoconvocadas que, sábado a sábado, encabeza las asambleas que se realizan para pedir mayor seguridad, y que ya llevan varios encuentros en distintos puntos de la provincia.

En diálogo con LA NACION, Lowe describió escenas que reflejan la impotencia de los productores: "Hay historias realmente tremendas. Un pobre chacarero de Caraguatay contó que, mientras le robaban 50 vacas pasándolas a través del arroyo, la policía miraba sin hacer nada porque decían que eso le correspondía a otra jurisdicción. Es el far west, directamente".

La actividad ganadera en Misiones tuvo un gran crecimiento a lo largo de las últimas décadas, lo que llevó a una mayor extensión de los caminos rurales. Son esos parajes los que, por las noches, no suelen contar con los suficientes cuidadores. "Hay lugares que son tierra de nadie, donde hay un solo policía que va únicamente dos veces a la semana", señaló Lowe.

Hay personas que antes solo se dedicaban a robar ganado y ahora roban también yerba Frances Lowe, productora autoconvocada

Sin embargo, la productora advierte que el delito no se reduce al abigeato. "Hay personas que antes solo se dedicaban a robar ganado y ahora roban también yerba. Entran a las chacras de los productores y bajan la producción a machetazos", comentó. "Nosotros sabemos quiénes son, la Justicia también lo sabe, pero no hay nada que se pueda hacer porque entran por una puerta y salen por la otra".

En ese sentido, Gabriel Montiel, productor ovino y presidente de la Sociedad Rural de Animales Menores de Misiones, relacionó los hechos delictivos en el campo con un aumento de la inseguridad en general. "El problema de la seguridad en el interior se está agravando, más allá incluso del cuatrerismo. Acá lo que pasa es que la ley es muy benigna y eso nos convierte cada vez más en rehenes. El cuatrero entra y sale, como cualquier otro delincuente", indicó.

Para Lowe, en tanto, no pasa por la presencia de más policías, sino que se necesitaría de una coordinación entre todos los actores. "Hay una desorganización muy grande. Por más policías que pongamos, si no están bien dirigidos, es un gasto público que no conduce a nada", alertó. "Por eso es importante que el gobernador se haya comprometido a tener una reunión con nosotros la semana que viene. Ya estamos cansados de tratar con ministros y con policías que nos dicen que van a hacer algo y después no termina pasando nada".

Respuesta oficial

Desde el gobierno provincial aseguraron a LA NACION que se acordó con distintos municipios hacer un trabajo en conjunto entre la policía, bromatología y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según el diputado provincial Julio Barreto, eso permitiría "recorrer los comercios de las zonas rurales y así evitar la venta ilegal de carne que pueda llegar a ser producto del abigeato".

"A su vez, se decidió asentar mayor cantidad de policías, pero pensándolo de manera estratégica. Es decir, no solo con más vehículos o efectivos, sino generando mayor comunicación con los productores para que cuenten sus movimientos, cómo trabajan, y así colaborar mejor entre todos", señaló el legislador por el oficialista Frente Renovador de la Concordia.

