“Está durmiendo la siesta”: denuncian que el gobierno nacional paralizó una obra clave para mitigar las inundaciones en Buenos Aires

Miles de hectáreas anegadas, animales atrapados por el agua, una persona fallecida y al menos dos desaparecidas. Ese es el saldo que dejaron las intensas lluvias en el centro-oeste bonaerense durante las últimas semanas. Sin embargo, para las entidades agropecuarias y el sector industrial, la situación no es solo producto del clima. También es consecuencia de una serie de obras inconclusas que, de haberse ejecutado en tiempo y forma, podrían haber mitigado esta tragedia.

En este contexto, las organizaciones del campo y la industria volvieron a poner sobre la mesa un reclamo histórico: la paralización de las obras de dragado en el Río Salado. Se trata de una intervención considerada clave para el manejo del agua y la prevención de inundaciones que, pese a haber sido declarada “prioritaria” por el Gobierno nacional, permanece frenada desde hace meses.

“Este tipo de situaciones, como la que vivimos ahora con las inundaciones, exponen la falta de infraestructura y la demora en obras que deben ejecutarse sin interrupciones. No se puede seguir postergando lo urgente”, apuntó en diálogo con LA NACION Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Honorario del Salado, integrado por las cuatro entidades del agro (Carbap, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria) junto con la Unión Industrial Argentina (UIA). Larrañaga denunció que la obra está “paralizada” y aseguró que desde el Consejo la situación se vive con “gran preocupación”.

El foco está puesto en el tramo IV.2 del dragado, de apenas 30 kilómetros, que quedó inconcluso en el centro de los más de 400 kilómetros ya ejecutados entre Samborombón y Bragado. “Este tramo es el más corto de toda la obra, pero está en un lugar neurálgico, a mitad de la traza, entre la ruta 205, en Roque Pérez, y el puente que une Ernestina con Elvira, entre los partidos de 25 de Mayo y Lobos”, explicó.

La falta de intervención en ese sector genera un “cuello de botella” que impide el flujo normal del agua. “Es un persistente estrechamiento del cauce que, hoy con la crecida, causa graves perjuicios a los campos linderos y también afecta la conducción de aguas que llegan desde río arriba”, detalló Larrañaga.

Según consta en la página oficial del gobierno nacional, la obra —denominada “Ampliación de la Capacidad del Río Salado – Tramo IV, Etapa 2” está catalogada como “prioritaria” y tiene como objetivo, según la descripción oficial, “superar los factores que limitan la producción y el desarrollo de la región”, en particular, reducir el impacto de las inundaciones.

El problema, alertó Larrañaga, es que los pagos están paralizados. “Es inexplicable que las obras del Salado se frenen por falta de financiamiento cuando millones de pesos están durmiendo la siesta en la cuenta del Fondo de Infraestructura Hídrica en el Banco Nación. Por eso reclamamos su inmediata reanudación”, sostuvo.

Los contratos para la obra se firmaron en octubre de 2022, pero el proceso se volvió complejo. “Después de la firma vino todo el proceso de evaluación, diferencias de precios, y se tuvo que armar una mesa de redeterminación”, apuntó. Según precisó, a mediados del año pasado hubo una cierta normalización, pero con el paso de los meses todo volvió a desacelerarse.

“Hacia fines de año empezamos a recibir información de que los pagos estaban demorándose. La Nación [por el gobierno nacional] entró en mora, cada vez más grave, y los trabajos comenzaron a ralentizarse”, apuntó. Y agregó: “Comenzamos gestiones, hicimos todo lo posible. Y ahora, a principios de este verano, las obras se paralizaron totalmente. Justo nos encuentra esta situación de inundaciones, que pone en evidencia todo esto”.

Desde el Consejo del Salado aseguraron haber gestionado en distintos niveles para evitar la paralización. “Hicimos gestiones ante el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Infraestructura y la Jefatura de Gabinete. Dimos todos los pasos posibles para evitar la paralización”, sostuvo Larrañaga, y recordó que este tramo fue contratado por la Nación, por lo que es su responsabilidad directa.

“Fuimos alertando desde septiembre y noviembre del año pasado. Recibimos mensajes de comprensión y entendimiento, pero en los hechos nunca logramos que se reanudaran los compromisos asumidos con las empresas”, agregó.

El Plan Maestro del Salado, que incluye esta obra, fue declarado prioritario en 2023 y aún hoy figura como tal en sitios oficiales. “Esperamos que haya sentido común y voluntad política para que esto se resuelva, porque estas obras fueron reconocidas como prioritarias por el propio Gobierno”, insistió.

Imágenes satelitales de 9 de julio, una de las regiones anegadas Sociedad Rural de Nueve de Julio

En este escenario, el Consejo del Salado apunta directamente a los recursos disponibles que no se están utilizando. “No nos miramos el ombligo. Entendemos el contexto y la realidad fiscal, pero existen los recursos afectados del Fondo Hídrico. Por eso sostenemos que se debe recurrir a ellos para garantizar la continuidad de las obras. Si no, las cosas se eternizan. Y nuestra obligación es bregar para que avancen”, afirmó Larrañaga. “El Fondo de Infraestructura Hídrica fue creado justamente para este tipo de obras. Está en una cuenta del Banco Nación, con asignación específica, pero sin uso. Está durmiendo la siesta”, remarcó.

Advirtió que retomar una obra paralizada no es simple. “La reanudación siempre tiene serias complicaciones: cuestiones logísticas, técnicas, administrativas. Así, los plazos se alargan y las soluciones llegan tarde”, destacó.

En la última edición de Expoagro, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que destrabe fondos para la cuenca del Salado. Fue luego que el funcionario disertara en el marco de la exposición.

