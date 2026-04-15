“Está todo saturado”: un combo de tres factores frenó la cosecha en la provincia de Buenos Aires

Las intensas lluvias de las últimas horas, la falta de mantenimiento en los caminos rurales de muchas regiones y la protesta nacional de transportistas de cereales conformó un cuello de botella en el desarrollo de la cosecha de maíz y girasol en la provincia de Buenos Aires. Para los productores, el problema ya no pasa exclusivamente por el agua, sino por las consecuencias del resto de los factores que los han llevado a una demora de las tareas en los campos. La cosecha de girasol presenta una demora de 7,6 puntos porcentuales frente al promedio de las últimas cinco campañas, lo que refleja el impacto del clima y las dificultades operativas.

De acuerdo con un relevamiento con productores realizado por LA NACION, en el centro-oeste bonaerense se registraron los casos más críticos: en 9 de Julio, con 360 mm concentrados en apenas 15 días, una intensidad que dejó los suelos completamente saturados. En el partido de Bolívar y su zona, las lluvias oscilaron entre 62 y 80 mm, con picos de hasta 100 mm en localidades como Pirovano; en Guaminí también se alcanzaron valores cercanos a los 100 mm; en América se reportaron unos 90 mm.

Mientras que en Azul y Tapalqué los registros fueron de 36 mm en las últimas horas, pero con acumulados que trepan hasta 125 mm en sectores del sur del primer partido. Incluso dentro de un mismo distrito, como en 9 de Julio, la variabilidad ha sido marcada: en localidades cercanas como Dudignac o French, se registraron 70 mm lo que refleja un patrón extremadamente disperso. En estas zonas, según describieron los productores, se está complicando la salida de la cosecha.

Federico Ortiz, productor de Nueve de Julio, advirtió que la situación es frágil por el estado de los caminos: “No dio tiempo a infiltrar, está todo saturado”, señaló, y agregó que “el pronóstico a mediano plazo es malo”. Recordó, además, que esto se da a medida que “se afirma” el fenómeno de “El Niño”.

Los productores argumentan que vienen con la logística de la cosecha demorada

En la misma línea, productores de distintas zonas del oeste bonaerense coincidieron en que, por ahora, los mayores problemas no están en los cultivos sino en la imposibilidad de avanzar con las tareas: hay lotes que no se pueden cosechar y otros donde directamente no se puede entrar.

En regiones como Pehuajó, la campaña venía adelantada en algunos cultivos —con el girasol prácticamente finalizado— y recién comenzaban a cosecharse lotes aislados de soja, de acuerdo con otro productor de la zona. La seguidilla de factores empieza a sentirse. “Estamos con cosechas atrasadas. Por mal tiempo hace rato, después el paro de camioneros, ahora esto”, resumió Luis Dillón para el eje América–Pehuajó–Bolívar, donde además hay demoras en maní arrancado que no logra levantarse en tiempo y forma. En rigor, según relató, la combinación de lluvias y el conflicto de los transportistas empieza a generar un cuello de botella en plena ventana de cosecha.

Los caminos rurales de Cuartel XII de Azul

De acuerdo con los productores, el punto más crítico hoy es la infraestructura vial. El estado de los caminos rurales parece ser el principal limitante operativo en gran parte de la provincia. “Lo peor de todo son los caminos rurales, no solo en Azul sino en toda la provincia. Están intransitables por la desidia”, relató Ana Dall Aglio, productora agropecuaria con campos en Azul y Tapalqué. La falta de mantenimiento —cunetas sin limpiar, alcantarillas rotas, caminos sin entoscado— impide que el agua escurra y agrava el anegamiento tras cada lluvia.

“Tuve que hacer otro cargador de hacienda más cerca de la ruta porque los camiones no podían llegar al que tenía. Me costó 14 millones de pesos”, relató la productora, quien advirtió sobre un riesgo mayor: “El campo está recargado de hacienda, llega el invierno y lo único que podés esperar es mortandad por exceso de carga animal”.

La situación no solo impacta en la producción, sino también en la vida cotidiana rural. Cristina Boubee, productora del partido de Azul, afirmó que en su zona, además, preocupa la evolución de las áreas más bajas: “Toda la parte que va hacia Cacharí, si sigue lloviendo, se va a complicar otra vez”, advirtió.

Los caminos rurales se convirtieron en un problema logístico para los productores

En Bragado, por ejemplo, prácticamente no se registraron precipitaciones, pero la falta de caminos y el paro de transportistas afectan igual la dinámica productiva, narró Esteban Malfatto, un productor de la zona. En Daireaux, con apenas 16 mm, en las últimas horas, o en sectores puntuales de Bolívar y sus alrededores con registros moderados, la situación tampoco logra normalizarse. “El problema son los caminos con todo lo que implica, la cosecha y el paro en algunas zonas”, sintetizó Denise Campión.

El conflicto con los transportistas termina de cerrar el circuito. Los productores consultados coincidieron en que, más allá de los excesos de lluvias en algunas regiones puntuales, “lo que más ha causado problema es el paro”, ya que limita la salida de granos, retrasa la logística y condiciona decisiones como cosechar, embolsar o esperar.

Según el informe de Perspectiva Agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con una proyección hasta el 22 del actual, se esperan lluvias de distribución muy irregular sobre la región pampeana, con focos de mayor intensidad sobre el sur del área agrícola y aportes moderados o escasos en otras zonas. Este patrón refuerza la fragmentación: mientras algunos campos seguirán acumulando agua, otros quedarán al margen, generando un mapa productivo cada vez más desigual.

“El paso de un frente de tormenta producirá precipitaciones con una distribución muy contrastante. Una franja con precipitaciones moderadas a abundantes correrá en diagonal partiendo del NOA, extendiéndose sobre el este de Cuyo y finalizando su recorrido sobre el sur de la región pampeana, mientras la mayor parte del área agrícola recibirá aportes moderados a escasos", narraron.