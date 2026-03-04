Exportarían 20.000 toneladas: aceleran gestiones para que Estados Unidos abra su mercado a los cítricos dulces

En una coyuntura desafiante para las economías regionales, la Argentina vuelve a poner el foco en un mercado clave: Estados Unidos. Después de siete años y con la posibilidad de exportar unas 20.000 toneladas anuales de cítricos dulces por unos US$26 millones, el sector busca acelerar los últimos pasos formales para concretar una apertura sanitaria que lleva años en trámite y que hoy parece más cercana. En este contexto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un encuentro con la Federación de Citricultores de Entre Ríos (Fecier) y la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea).

El proceso no es nuevo. Según explicó Roberto Varela, gerente ejecutivo de Cecnea, el expediente argentino quedó frenado en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en 2019. “En 2019, ellos [EEUU] realizaron las visitas correspondientes para ver en qué debía basarse ese protocolo. Con las medidas que se tomaban aquí, estuvieron muy conformes y a partir de eso iban a establecer el protocolo. Eso está frenado en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) desde 2019 y lo cierto es que, durante estos siete años, nadie se ocupó del tema”, señaló a LA NACION.

El trámite se reactivó en agosto de 2025 cuando la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) decidió retomar el seguimiento del ingreso de los cítricos dulces del NEA y el NOA al mercado norteamericano. Se conformó un equipo de trabajo y se contrató una consultora en Washington para desandar el camino administrativo.

Lo que resta, según Varela, es un paso formal pero clave: la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) en el registro federal estadounidense PUBLIC DOMAIN PICTURES - PUBLIC DOMAIN PICTURES

“El trámite involucra a los cítricos dulces del NEA y del NOA de nuestro país. Hemos realizado reuniones en Buenos Aires y Washington desde octubre de 2025 con diferentes representantes de distintos niveles del gobierno de los Estados Unidos”, detalló.

Lo que resta, según Varela, es un paso formal pero clave: la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) en el registro federal estadounidense. “Lo que falta es que efectivamente lo que se llama Análisis de Riesgo de Plagas sea publicado en el registro federal. Una vez que eso se publica, hay unos 60 días aproximadamente para consulta pública”, explicó.

Roberto Varela , gerente ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea)

Tras ese período, el USDA analiza las consideraciones recibidas y emite una orden definitiva. “Al finalizar ese proceso, analizan el universo de opiniones que han recibido, emiten una orden y lo publican como definitivo. A partir de ese momento se puede comenzar a ingresar”, precisó.

La industria de la naranja, que ha perdido más del 90% de su producción en dos décadas, enfrenta una nueva amenaza debido a la baja tolerancia de los cítricos a las heladas prolongadas Stock en Canva

En paralelo, el sector ya comenzó a trabajar en el frente comercial. “Estuvimos en una feria en California en octubre pasado y pese a que todo el mundo sabía que todavía nosotros no podemos ingresar, realmente tuvimos una muy buena recepción por parte de los importadores americanos”, contó Varela. Incluso, agregó, hubo interés de países como México, Colombia, Ecuador y Perú. “Las reuniones que realmente tuvieron efecto fueron las que mantuvimos con el Departamento de Estado, con el Departamento de Agricultura, con el Departamento de Negociaciones Internacionales y con asesores de primera línea del presidente Trump, tanto en diciembre como la semana pasada”, señaló Varela.

La Argentina exportaría en contraestación, lo que reduce la competencia directa con la producción estadounidense. “Nuestras frutas ingresan en contraestación, es decir no compiten con la producción de Estados Unidos. Competimos con productores del hemisferio sur como Chile, Sudáfrica, Perú y Uruguay”, dijo el dirigente.

“Sabemos que el número en divisas, cuando uno mira el número de ingresos al país, no es mucho, pero el impacto es la mano de obra que se atiende”, remarcó Varela Archivo

El volumen proyectado —20.000 toneladas anuales— representa una porción mínima de las compras externas norteamericanas. “La exportación argentina de cítricos dulces sería el 1% de lo que importa Estados Unidos”, explicó Varela. En 2024, las importaciones de cítricos de ese país alcanzaron las 700.000 toneladas.

Además, el contexto productivo en Estados Unidos cambió. En Florida han pasado del orden de las 300 millones de cajas [cada una tiene 40,8 kilos] a 15 millones. “Fue un derrumbe enorme”, describió Varela en referencia al impacto de enfermedades como el HLB. A esto se suman limitantes estructurales en California, como la falta de agua y el alto valor de la tierra.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, que estuvo en la reunión que encabezó Frigerio, remarcó la importancia del trabajo conjunto. “Esta interacción del sector privado desde su lugar y el sector público desde el nuestro, para que podamos ir trabajando, es fundamental”, afirmó.

Guillermo “Willy” Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos Maizar

Bernaudo fue más allá: “A este trámite de apertura lo tenemos como prioridad. Es la apertura sanitaria para los cítricos dulces para Estados Unidos, cuyo trámite se inició hace muchísimo tiempo. Lo único que le falta son trámites formales, que es la publicación del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS)”.

Para el funcionario, se trata de una decisión casi administrativa. “Solo falta una publicación”, subrayó, y destacó que lo que la Argentina podría exportar “es poco para el gran consumo estadounidense”, pero estratégico para los productores locales.

El impacto, de hecho, va más allá de las divisas. “Para atender una hectárea de citrus necesitamos 30 personas”, explicó Varela. Solo en el Litoral, la actividad involucra a unas 30.000 personas, y una cifra similar en el NOA.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, encabezó la reunión con los productores

“Sabemos que el número en divisas, cuando uno mira el número de ingresos al país, no es mucho, pero el impacto es la mano de obra que se atiende”, remarcó. La citricultura, al igual que el arándano o el pecán, es intensiva en empleo.

El respaldo institucional también fue clave. En el sector destacaron “el apoyo de los gobiernos de las provincias productoras, la Secretaría de Agricultura de la Nación y el respaldo de la Embajada argentina en Washington”. La última visita se realizó junto al embajador Alex Oxenford.

Mientras tanto, la producción se prepara para una nueva cosecha en un contexto complejo. “En las puertas de la cosecha, la producción citrícola en la provincia está sufriendo porque el consumo está planchado”, advirtió Bernaudo, aunque se espera un buen volumen pese a algunos episodios de granizo.