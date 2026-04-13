Facturaron $1300 millones: Bariloche tuvo un día histórico con la ganadería

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el objetivo de potenciar nuevos espacios de comercialización para los productores de la zona, se concretó en esta ciudad el primer remate general de hacienda de la Región Andina de Río Negro: se vendieron 900 animales por alrededor de $1.300.000.000.

Más de 40 productores –muchos de ellos pequeños– participaron de esta primera experiencia que reunió animales provenientes de Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, El Foyel, El Manso, Mallín Ahogado, Bariloche y El Bolsón.

El remate fue organizado junto a la Sociedad Rural de Bariloche y la firma consignataria Otermin–Massini, que aportó su estructura operativa, logística y red de compradores.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo rionegrino, Carlos Banacloy, destacó que se trató de una jornada “histórica”, que es “el resultado de un trabajo que se viene impulsando junto al sector, con el objetivo de acercar herramientas concretas de comercialización y mejorar las condiciones para nuestros productores”.

También recordó que la ganadería como la que se conoce hoy es una actividad relativamente nueva en esta provincia, que se desarrolló a partir de la llegada de la barrera sanitaria. “Hasta hace pocos años no había cabañas, no había genética, no había toros, ni remates, ni consignatarias ni engordes a corral, ni pasto en Río Negro. Había un desarrollo mínimo, hoy el crecimiento de la ganadería permite otras oportunidades”, agregó el funcionario.

La consignataria Otermin–Massini aportó logística, compradores y estructura para concretar el remate.

En ese sentido, una de las claves de este primer remate en Bariloche es la mejora en las ventas: “Es muy difícil para un productor chico concretar la logística de vender cinco o diez animales. En este caso, la consignataria armó los lotes y en ellos se van jaulas completas. Dentro de los corrales, un mismo comprador compró nueve, quince: conforma lotes y paga mucho mejor”, explicó Banacloy.

Y sumó: “Si ese comprador comprara diez animales en tu campo, te va a cobrar el flete y te lo va a descontar, incluso de forma más marcada si tiene que llevar los animales a engordar a otro lugar, que es algo que en esta zona de la provincia no se hace. Además, eventos de este tipo no se hacían hasta ahora en Bariloche y alrededores porque no es fácil juntar los animales para un remate en invernada. Es un trabajo tedioso, lleva mucho tiempo y hay que confiar en las consignatarias. Entonces, esto marca una evolución”.

Tal como explicaron desde el gobierno rionegrino, los resultados reflejan un avance concreto en la formación de precios y en la posibilidad de comercializar en condiciones más competitivas, con lotes livianos que superaron los $8500 por kilo y un mercado que respondió con interés en todas las categorías.

“Los resultados del remate muestran que cuando se generan condiciones adecuadas, la producción responde y se logran mejores precios para los productores. Esto no es solo una venta, es una herramienta que permite ordenar la comercialización, transparentar el mercado y dar previsibilidad en una región donde históricamente estos mecanismos no estaban disponibles”, señaló Banacloy.

En la Región Andina buscan generar condiciones que potencien la actividad ganadera

Río Negro –principal productora de carne bovina en la Patagonia– cuenta hoy con 25 cabañas activas y consolidó un esquema de ciclo completo que integra cría, recría y terminación dentro del territorio. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destacan la articulación entre producción de maíz, pasturas y engorde a corral, que permitió que cada vez más animales se finalicen en la provincia, evitando que salgan para su terminación en otros distritos. Ese proceso de mejora se vincula con la expansión agrícola: 22.800 hectáreas de maíz y más de 10.000 hectáreas bajo riego por pívot fortalecen la base forrajera que sostiene el crecimiento ganadero.

A partir de ahora, la Región Andina –Bariloche y alrededores– buscará replicar lo que ya ocurre en otras zonas de la provincia, donde hay uno o dos remates de hacienda por mes. Según consideraron desde el gobierno provincial, la convocatoria y el volumen de animales comercializados en esta primera experiencia dan cuenta de “una ganadería activa, en crecimiento, que demanda infraestructura, organización y acompañamiento”.