“Farmer Jen”: la desconocida faceta productora de la reconocida actriz Jennifer Garner que conquistó a sus fanáticos

La reconocida actriz y productora de cine Jennifer Garner aprovechó el “National Farmers Day” [Día Nacional del Agricultor] para mostrar otra faceta de su vida. En sus redes sociales, reflejó la pasión que siente por el sector agropecuario y cómo ella combina los flashes de Hollywood con su trabajo con la tierra, cerca de donde se crio su madre. De esta forma se dejó ver como alguien que no solo posa frente a la cámara, sino que también se involucra en las tareas de su granja.

En su cuenta de Instagram publicó una serie de videos y fotos junto a su granja, el 12 de este mes, cuando en Estados Unidos se conmemora el Día del Agricultor. “Mi lugar favorito”, indicó en un clip, donde se la ve conducir el tractor hacia una producción de calabazas y colectarlas. Además, se mostró tratando de superar algunos desafíos como entrar un tractor marcha atrás a un galpón.

Jennifer Garner es ganadora del Premio Globo de Oro 2002 Archivo

La actriz y expareja de Ben Affleck también explota su lado artístico en los tractores, donde se la vio entonando la canción infantil reversionada "Old macdonald had a farm E-I-E-I-O", que pertenece al folklore musical estadounidense, pero a su manera: “Farmer Jen had a farm, E-I-E-I-O”. Los orígenes de la canción se remontan a una ópera de 1706 escrita por Thomas d’Urfey, aunque ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta su forma actual.

Jennifer Garner compartió las postales que tiene de su campo

“Los agricultores son el corazón de nuestro país. ¡Feliz día del agricultor! Cariños de su mayor fanática, agricultora Jen“, escribió la actriz. El mensaje estuvo acompañado de videos y fotos en todas las facetas camperas en las que ella se ha mostrado en su cuenta. En la mayoría de las imágenes, Garner se muestra con un overol, una vestimenta típica de los “farmers” americanos.

“Aquí estamos, en la granja. Este año nuestro gran cultivo fueron las batatas como pueden ver aquí. Y crecen profundo bajo tierra, así que no se puede saber qué tan grandes van a ser, ni cuántos, hasta que empiezan a salir rodando. Esos bultitos retorcidos son las raíces, y son hermosas. Pensé en tomar este tractor y bajar por el camino [a la hortaliza]; las raíces se han cavado unas a otras, se han desenterrado todas. He estado metida en el tractor y entre overoles", relató en un video.

Jennifer Garner en el día del agricultor

Más allá del momento puntual de la actriz para conmemorar la fecha importante en su país, también se la ha visto moviéndose entre los huertos de su granja, caminando por surcos de cultivo y compartiendo momentos íntimos con animales, como pollos y gallinas. Lo que hace, queda en evidencia que no es mera estética.

Ella misma explica en los videos detalles del cultivo, menciona nombres de plantas, describe la importancia del suelo y reflexiona acerca de “volver a lo esencial”. Su lenguaje en la red social es sencillo, casi didáctico; no habla de cifras ni de grandes empresas agrícolas, sino del ciclo de siembra y crecimiento que ocurre bajo sus pies.

Lo más destacable: no evita mostrar las dificultades. En uno de los videos bromea sobre cómo un pollo se le posa en la cabeza mientras conduce un tractor. Muchos de los fanáticos se sorprenden con sus publicaciones porque señalan que “no es una granjera idealizada”, sino una persona con manos en la tierra, desafíos y aprendizajes que trata de hacer visibles. Por eso, la califican entre los comentarios como “la mejor” y una de sus “favoritas” para hablar del agro.

Jennifer Garner en un tractor

Garner nació en Houston, Texas, pero fue criada en Charleston, West Virginia, una zona con fuerte identidad rural, de pequeñas comunidades y entorno natural. Su padre, William John Garner, fue ingeniero químico y trabajó muchos años en Union Carbide, una empresa industrial, no agropecuaria.

Su madre, Patricia Ann English Garner, fue maestra, pero creció en una granja familiar en Oklahoma, donde su familia cultivaba alimentos y criaba animales para consumo propio. Esa experiencia materna marcó a Jennifer: en entrevistas, ella contó que su mamá “creció sin agua corriente ni electricidad” y que siempre inculcó a sus hijas el valor del esfuerzo, la autosuficiencia y el vínculo con la tierra.

Es co-fundadora de Once Upon a Farm, donde parte de sus productos son cultivados en su granja

Con el paso de los años, Garner compró una propiedad rural en Locust Grove, Oklahoma, cerca de donde vivió su madre de joven. Es allí donde ella desarrolla su faceta agrícola actual: cultiva frutas, hortalizas y flores. La actriz apoya la producción de alimentos naturales para bebés a través de su empresa Once Upon a Farm, co-fundada por Garner junto con Cassandra Curtis, Ari Raz y John Foraker, según se desprende de su página oficial.