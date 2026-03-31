“Favorece una recuperación”: un indicador del agro empujó al alza a la actividad económica

La actividad económica en la Argentina volvió a mostrar una mejora en febrero, con una suba mensual del 0,3% según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG), elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. El indicador encadenó así su tercera variación positiva consecutiva, reflejando una recuperación gradual en el nivel general de actividad.

Sin embargo, en la comparación interanual registró una caída del 1% respecto de febrero de 2025, en un contexto de alta base de comparación. El repunte fue impulsado principalmente por el sector agrícola, que mostró un fuerte crecimiento mensual y anual, mientras que la industria también aportó con una leve mejora.

En contraste, la construcción y el comercio minorista continuaron en terreno negativo, evidenciando un comportamiento dispar entre sectores. El informe, difundido por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), da cuenta de una economía que comienza a estabilizarse, aunque aún con señales mixtas y rezagos en algunos indicadores clave.

Además, señalaron que el panorama económico reciente continúa mostrando un comportamiento heterogéneo entre sectores. Entre los factores positivos se destaca la persistente mejora del sector agrícola, que en febrero registró un aumento mensual del 1,7% y se ubicó 28,2% por encima del nivel observado un año atrás. Este desempeño responde al avance de la cosecha de girasol —que se proyecta como la mayor producción de este siglo— y al inicio de la recolección de maíz, cuya producción también se estima en niveles históricos.

La actividad económica en la Argentina volvió a mostrar una mejora en febrero, con una suba mensual del 0,3%

En tanto, señalaron que la producción industrial, por su parte, mostró una recuperación mensual del 0,5%, alcanzando el tercer mes consecutivo de mejora. No obstante, en términos interanuales el indicador continúa en terreno negativo, con una caída del 3,1% respecto de febrero de 2025.

En contraste, la actividad de la construcción volvió a mostrar un retroceso, con una contracción mensual del 0,3%, prolongando un período de comportamiento irregular desde la segunda mitad de 2025. Asimismo, las ventas minoristas registraron una nueva caída mensual del 0,5% y acumulan un deterioro interanual del 8,3%.

Entre otros indicadores, agregaron que las importaciones de bienes registraron un repunte mensual del 1,1% luego de cuatro meses consecutivos de caída, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos crecieron 3% en el mes. Por su parte, la recaudación total del gobierno nacional mostró una leve recuperación del 0,1%, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados un año atrás. En el mercado laboral, el número de asalariados privados registrados continuó mostrando un escenario contractivo.

Este impulso se combina con una actividad agrícola en niveles récord y favorece una recuperación de la actividad general Gentileza

Por su parte, el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) registró en febrero una variación mensual positiva del 0,3%, acumulando cuatro meses consecutivos de subas. De los doce indicadores líderes, seis arrojaron una variación mensual positiva, dos se mantuvieron sin cambios y las cuatro restantes sufrieron disminuciones.

“Debe notarse que, una vez superados los episodios de inestabilidad que marcaron buena parte de 2025, la actividad económica mostró una respuesta favorable a la estabilización del mercado cambiario y la baja de las tasas de interés, que contribuyeron a dinamizar el consumo de bienes durables (vehículos, maquinaria y electrodomésticos). Este impulso se combina con una actividad agrícola en niveles récord y favorece una recuperación de la actividad general, aun cuando persisten rezagos en sectores relevantes", precisaron.

Además, afirmaron que el escenario hacia adelante incorpora nuevos focos de incertidumbre. La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente podría traducirse, por un lado, en un mayor ingreso de divisas por exportaciones, en la medida en que impulse los precios internacionales de ciertos productos. Pero, por otro lado, supone riesgos relevantes: el encarecimiento de la energía, la presión inflacionaria internacional y el crecimiento económico mundial presentan un contexto desafiante.