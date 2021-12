Feletti relativizó la carne aviar y un dirigente le respondió: “Bienvenido el pollo”

Luego de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuviera que “ese cambio de proteínas animales, de carne vacuna por pollo, no es la historia de la Argentina”, para el coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, esa conclusión a la que llegó el funcionario no es más que “subestimar y desconocer los hábitos de consumo que tienen los argentinos en la actualidad”.

En declaraciones radiales, Feletti había señalado: “El consumo de pollo se está acercando a niveles vacunos: 43 kilos per cápita contra 47 kilos. Ese cambio de proteínas animales, de carne vacuna por pollo, no es la historia de la Argentina”.

“Con el nivel de inversión y de mano de obra intensiva que tiene la actividad, es muy ligero hablar así en contra del pollo. Hoy, los argentinos tienen ramillete de opciones, un abanico de carnes para elegir pero los funcionarios tienen la política del embudo que quieren llevarnos por un solo camino. Es querer forzar una situación que se modificó en todo el mundo”, remarcó a LA NACION Chiesa tras las palabras del funcionario.

“No puede llevar su visión particular a la función pública. Debería saber un poco más de hábitos de consumo de la población”, añadió.

Feletti, además, atribuyó la caída histórica del consumo de carne en la sociedad argentina en la derrota del Frente de Todos en las últimas elecciones. Lo asoció a la “tradición” peronista y al aumento inverso del consumo de pollo.

En este contexto, si bien reconoció que está en el ADN argentino el consumo de carne vacuna, Chiesa señaló que en la actualidad han cambiado los hábitos de consumo, entre ellos por un tema de salud y de bienestar de no comer carne todos los días.

“El Gobierno está muy lejos de la realidad. Es un argumento político de tener carne vacuna barata pero que ver qué es caro y qué es barato en la Argentina. Estos comentarios que no suman creo que tiene que ver más con una interna con el ministro de Agricultura Julián Domínguez”, indicó.

Señaló que otra de las variables no menor a tener en cuenta es que hoy existe “un 7% de gente que es vegana, es decir siete de cada 100 personas en la Argentina no comen carne de origen animal”.

Por otra parte, insistió que en el país se come alrededor de 120 kilos de proteína animal por habitante, sea cual fuere el origen. “Son 48 kilos de vacuna, más de 44 kilos de aviar, unos 20 kilos de cerdo, unos cinco kilos de carne ovina y otros cinco de pescado. Hoy en una parrilla ya no hay exclusividad de carne vacuna, hay cerdo y pollo también”, afirmó.

En este sentido, los datos del Ministerio de Agricultura de septiembre pasado hablan de 45,61 kilos por habitante promedio por año de consumo de pollo. En cuanto a la producción aviar, desde 2000 el incremento fue muy importante: de 919.000 toneladas a 2,31 millones de toneladas.

En el mismo sentido crecieron las exportaciones. Pasaron de 27.400 toneladas en 2000 a las 307.169 toneladas el año pasado, por US$343,1 millones. China se llevó el 36,7% de la carne aviar colocada en el exterior.

Chiesa recordó cómo era la producción y el consumo de carnes en el década del 30. “En el año 1930 producíamos unos 115 kilos de carne vacuna per cápita, no se producía casi nada de pollo ni de cerdo y consumíamos unos 77 kilos de carne vacuna. Hoy producimos 70 kilos de carne vacuna y comemos solo 48 kilos”, enfatizó.

“Por el aumento demográfico y la falta de políticas hacia el sector, si no incrementamos la producción para el 2030 vamos a producir solo 48 kilos per cápita. Tenemos el peso de faena más bajo del mundo y el porcentaje de preñez que no supera el 60% a nivel país. Ya hemos perdido 12 millones de cabezas en la época del exsecretario Guillermo Moreno. Con este panorama, bienvenido el pollo, bienvenido el cerdo y el pescado”, añadió.

Por último, vale recordar que Feletti está detrás de cerrar un acuerdo con exportadores y supermercados para que en la previa a las fiestas de fin de año haya unas 20.000 toneladas de carne vacuna adicionales a precios populares. “La idea es lograr una oferta abundante de carne para el 24 y el 31, con precios por debajo de los precios de mercado”, dijo ayer en declaraciones radiales el funcionario.