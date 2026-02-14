Fin del bloqueo: anticipan importantes cambios en el patrón climático

En términos climáticos, aparentemente, el futuro viene mejor que el pasado para los agricultores. De manera paulatina se está saliendo del bloqueo anticiclónico que se inició a fines de diciembre y que provocó una marcada estabilidad atmosférica, que impidió el ingreso de los vientos tropicales al territorio, que son responsables, en gran medida, de las precipitaciones en nuestro país.

“El bloqueo impidió el desarrollo de lluvias significativas durante casi un mes, una situación poco frecuente, ya que este tipo de eventos suele resolverse con mayor rapidez”, afirma Germán Heinzenknecht, director de la Consultora de Climatología Aplicada. Este factor no estuvo directamente relacionado con el fenómeno de La Niña, sino que se sumó a ese evento oceánico que no evidenció una gran intensidad.

La soja tuvo una mejora con las lluvias Marcelo Manera - LA NACION

Ante la disipación gradual del bloqueo, Germán se muestra optimista respecto de la evolución climática. Para lo que resta de febrero espera una mejora progresiva en el régimen de precipitaciones, con posibilidades de extenderse a marzo y abril, una época transición climática que genera mayor inestabilidad atmosférica, con posibilidades de alcanzar lluvias cercanas a los valores normales.

Más humedad

“En los últimos días se observó una mayor inestabilidad climática en comparación con enero, con lluvias en varias zonas de la región pampeana y la posibilidad de que la segunda mitad de febrero resulte algo más húmeda que la primera”, proyecta el meteorólogo Leonardo de Benedictis. No obstante, este escenario se daría en un contexto de irregularidad espacial, con registros de lluvias dispersos y no con tormentas amplias y generalizadas.

“A partir de la disipación del bloqueo climático, para la segunda quincena de febrero entramos en un periodo totalmente distinto, con circulación mucho más húmeda y eventos de lluvia más frecuentes”, anticipa de Benedictis.

Las temperaturas continuarán presentando fluctuaciones, asociadas a la rotación de los vientos y a los sistemas de nubosidad, pero camino a ingresar a un período de mayor normalidad

Para el otoño, proyecta que el evento la Niña ya habrá dejado de tener influencia, con posibilidades de pasar a una situación Neutral y expectativas de lluvias cercanas a los valores promedio en todo el territorio, que no permitirían descartar eventos locales importantes”, alerta.

Las temperaturas continuarán presentando fluctuaciones, asociadas a la rotación de los vientos y a los sistemas de nubosidad, pero camino a ingresar a un período de mayor normalidad.