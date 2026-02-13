“Otra película”: por qué el buen momento de la soja en Chicago no llega a la Argentina

Luego de haber tocado pisos de US$378 por tonelada en enero pasado, esta semana la soja en la Bolsa de Chicago se acercó a los US$418, una recomposición desde entonces en torno de los US$40 para la posición marzo. Este viernes, en tanto, finalizó con una pérdida de US$1,56 por tonelada, a 416,31 dólares por tonelada. En la plaza local, en tanto, la soja mayo, que marca el ingreso de la nueva cosecha, cerró en US$317, un retroceso del 0,6% con respecto de la última jornada.

De acuerdo con Jeremías Battistoni, analista de AZ Group, cuando los mercados reaccionan con fuerza en Chicago, generalmente luego se da algún tipo de corrección. “La soja en Chicago tocó pisos en enero de US$378 por tonelada y ahora está US$417 por tonelada. Una suba del 10%. Mientras que la soja en la Argentina, posición mayo, pasó de picos en enero de US$321 a los actuales US$317, con una baja del 2%“, precisó.

Battistoni señaló que la Argentina no logra capturar la suba internacional por la estacionalidad y la presión de la oferta regional. “¿Por qué acá baja y afuera sube? Porque nosotros estamos en Sudamérica y vamos viendo otra película, que tiene que ver con el ingreso de la cosecha de Brasil y el empalme después con la cosecha nuestra. Mientras que allá ya cosecharon y se van quedando cada vez con menos mercadería; en definitiva, son momentos distintos”, subrayó.

La analista Lorena D’Angelo, también de AZ Group, coincidió en el diagnóstico: “El comportamiento en el mercado internacional no se replicó en el mercado nacional, porque esas subas que se dieron en Chicago respondieron más a factores que impactan directamente sobre la oleaginosa en Estados Unidos y no en Sudamérica, donde avanza la cosecha y la presión de la oferta brasileña se siente en el mercado, principalmente bajando las primas de los valores de Brasil y de la Argentina”. La presión bajista se da por Brasil: a pesar de algunos problemas climáticos en Mato Grosso, el volumen que se volcará al mercado es gigantesco y actúa como un techo para los precios regionales. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de subir de 178 a 180 millones de toneladas el cálculo de la cosecha de Brasil.

En tanto, en la plaza doméstica, el precio disponible rondó los $465.000, estable en pesos, pero a la baja en dólares debido al deslizamiento del tipo de cambio. A la presión externa se suma otro tema: el clima. “En estos días se va a definir el cultivo en la Argentina por lo que suceda con las lluvias. Hay muchas expectativas de que puedan mejorar los cultivos. Si bien los cuadros de soja están mostrando un deterioro por la falta de precipitaciones anteriores, hay pronósticos para la próxima semana que podrían llegar a mejorarlos de manera general”, completó D’Angelo.

De acuerdo con los expertos, esta incertidumbre climática, sumada a los precios que no terminan de convencer, está generando una parálisis en la comercialización de la nueva cosecha (2025/26).

En rigor, la campaña nueva 2025/26 muestra un fuerte retraso en la fijación de precios. Según los datos de Battistoni, sobre una producción estimada en 48,9 millones de toneladas, apenas 2,73 millones de toneladas tienen valor definido, lo que representa solo el 5,6% del total. De ese volumen, 0,83 millones de toneladas corresponden a exportaciones con precio y 1,9 millones a compras de la industria ya fijadas. El resto de los negocios se mantiene mayormente “a fijar”, reflejando cautela por parte de los productores en el actual contexto de mercado.

En contraste, la campaña vieja 2024/25 presenta un nivel de fijación significativamente más avanzado. Sobre una producción de 50,9 millones de toneladas, unas 40,7 millones ya tienen precio, lo que equivale al 80% del total. Este volumen se compone de 11,3 millones de toneladas en exportación y 29,4 millones adquiridas por la industria con precio confirmado, lo que muestra un proceso comercial prácticamente consolidado.

Según informó Granar, la soja en Chicago cerró la semana, pese a la merma del viernes, con un balance positivo. Ganó un 1,59% versus el viernes anterior.

Dijo: “Luego de subir en las tres jornadas precedentes, la soja cerró con bajas la rueda de Chicago donde, sin embargo, el balance semanal fue positivo para sus precios por segunda ocasión consecutiva. Hoy las pérdidas estuvieron relacionadas, principalmente, con una toma de ganancias de los inversores que afectó al grano y al aceite”.

Agregó: “Otros factores que influyen en modo bajista fueron el avance de la cosecha récord en Brasil, que está incrementando el volumen de grano nuevo que ingresa en el circuito comercial; el atraso interanual que evidencian las exportaciones de Estados Unidos, que parecen depender casi exclusivamente de lo que haga la demanda china en virtud de las expectativas generadas por Trump, y las lluvias que se dieron –y otras que se darían en los próximos días– sobre zonas agrícolas de la Argentina, que podrían mejorar la condición de los cultivos". Vale recordar que el presidente de EE.UU. sugirió que China pasaría de comprar 12 a 20 millones de toneladas.