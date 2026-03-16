“Freno de mano”: el mercado de maquinaria agrícola comenzó el año con menor dinamismo, pero marzo podría marcar el repunte

El mercado de maquinaria agrícola comenzó 2026 con un ritmo más moderado en los patentamientos y con señales de cautela entre fabricantes, concesionarios y productores. Así lo reflejó el último informe de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que marcó una caída interanual en febrero y un cierre levemente negativo en el primer bimestre del año.

De acuerdo con el relevamiento, durante febrero se registraron 360 unidades patentadas entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que implicó una baja del 10,7% frente al mismo mes de 2025. Además, el número significó un retroceso del 27,1% respecto de enero, cuando se habían contabilizado 494 unidades.

Con estos resultados, el acumulado de los dos primeros meses del año alcanzó las 854 unidades, un 2,3% menos que en igual período del año pasado. Para la entidad, el comportamiento del mercado muestra un cambio de tendencia respecto del inicio del año.

El informe señaló que “febrero le puso el freno de mano al arranque del año”, al tiempo que advirtió que el bimestre terminó “ligeramente negativo versus 2025” Marcelo Manera - LA NACION

En ese sentido, el informe señaló que “febrero le puso el freno de mano al arranque del año”, al tiempo que advirtió que el bimestre terminó “ligeramente negativo versus 2025”.

En este contexto, en la industria transmiten cautela sobre la evolución del mercado. El director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT), Leandro Brito Peret, señaló que el inicio del año dejó señales moderadas.

“Empezamos el año por debajo de lo que fue el mismo bimestre del año pasado, con lo cual las perspectivas no permitían hasta este momento ser demasiado optimistas. Preferimos mucho más la prudencia que el optimismo”, afirmó a LA NACION. Según explicó, si bien existe una histórica predisposición del sector productivo a invertir en tecnología, el contexto económico influye de manera directa en las decisiones. “Sabemos que productores y contratistas son ‘fierreros’ y cuando pueden invierten, pero dependemos de muchas cuestiones coyunturales que hacen que esa vocación no siempre se vea reflejada en números reales”, indicó.

En ese escenario, sostuvo que el clima de negocios observado durante Expoagro generó un cambio en las expectativas. “Llegamos a la muestra con mucha prudencia, pero cuando vimos la apertura y el humor social que había en la feria nos permitimos ser un poco más optimistas. Hubo bastante movimiento, muchas filas en los bancos y mucha averiguación”, describió.

Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, dijo que el clima de negocios observado durante Expoagro generó un cambio en las expectativas

No obstante, advirtió que el impacto concreto de esos contactos comerciales se observará recién en los meses siguientes. “Como sucede siempre, una cosa son las consultas que se hacen en la feria y otra cuánto de eso se concreta en números reales. El impacto verdadero se ve en abril y mayo”, remarcó.

Respecto de los distintos segmentos, el ejecutivo expresó expectativas dispares. “Esperamos que se pueda sostener la tendencia positiva en cosechadoras, pero nos preocupa la pulverización, que tuvo una caída fuerte en febrero, y en tractores, si proyectamos lo que se viene vendiendo hasta ahora, va a ser difícil sostener el número del año pasado”, señaló.

En esa línea, destacó la importancia del financiamiento como factor decisivo para la recuperación de la actividad: “La venta de bienes de capital está directamente atada a la oferta crediticia. Cuando hay crédito, el productor y el contratista invierten en maquinaria; si esa oferta no se sostiene en el tiempo, los mercados tampoco se sostienen”.

Brito Peret también advirtió sobre las dificultades para analizar con precisión el comportamiento del mercado. “Se está detectando un muy bajo nivel de patentamientos de oferta de producto asiático, lo que genera un agujero en la información estadística y complica estimar el tamaño real del mercado”, enfatizó.

Según Acara, la baja estuvo impulsada principalmente por la dinámica de tractores y pulverizadoras, que mostraron retrocesos tanto en la comparación mensual como interanual, mientras que el segmento de cosechadoras exhibió un desempeño más firme.

En el caso de las cosechadoras, se patentaron 54 unidades en febrero, lo que representó una caída del 10% respecto de enero y del 11,5% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en el acumulado anual este rubro mantiene una evolución positiva. El estudio destacó que las cosechadoras “siguen siendo el rubro más sólido y crecen en el año”.

En el segmento de tractores, en tanto, se registraron 294 unidades en febrero, con una disminución del 25,6% mensual y del 5,2% interanual. Para la entidad, este comportamiento refleja una postura de mayor cautela en las decisiones de inversión.

Al respecto, Acara indicó que la caída del mes “refleja decisiones en pausa a la espera de definiciones de producción, precios, oferta y financiamiento”, aunque remarcó que el acumulado anual aún deja margen para una eventual recuperación.

Más pronunciado fue el retroceso en pulverizadoras, donde se patentaron apenas 12 unidades. Se trató de una baja del 69,2% frente a enero y del 62,5% en la comparación interanual. El documento advirtió que este segmento atraviesa un escenario complejo y altamente competitivo. En ese marco, subrayó que se trató del “peor mes registrado en el rubro desde la pandemia”.

Para la entidad, la evolución del mercado en los próximos meses estará fuertemente condicionada por el clima de negocios que generó Expoagro.

El relevamiento destacó que en cada exposición hay “muchos lanzamientos y mejores condiciones de financiamiento”, factores que podrían impulsar la recuperación del mercado en el corto plazo.

A estas variables, dijo, se suman otros elementos que podrían modificar el escenario, como las medidas impositivas vinculadas a bienes de capital aprobadas recientemente y el avance de la campaña agrícola. En ese sentido, la entidad señaló que, junto con “las ventajas impositivas en términos de amortización acelerada para bienes de capital aprobadas por el Congreso y la gran cosecha fina y gruesa en plena cosecha”, el sector enfrenta una instancia decisiva.