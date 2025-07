Frío extremo: una región recibió un duro golpe y alertan por pérdidas de hasta un 70% en verduras

SANTA FE.- Las bajas temperaturas que rigen estos días en gran parte del país comienzan a diezmar una producción regional de impacto diario en la mesa de esta provincia. Desde el fin de semana pasado, los productores del cordón hortícola cercano a la capital provincial se encuentran en alerta por el impacto de las pronunciadas heladas en las verduras de hoja (acelga, achicoria, rúcula y lechuga).

Si las heladas continúan el resto de la semana se estima que la merma en la producción hortícola de esta parte de la provincia será de un 60/70%, en una superficie de 3000 hectáreas productivas. Teniendo en cuenta que habrá menos oferta e igual demanda, seguramente desde la semana próxima esta situación se reflejará en los precios de tales productos, señaló.

“Esta ola de frío polar trae dos problemas a los quinteros: las plantas demoran más tiempo para estar a punto de cosecha que en el verano. En verano, en 45 días tenemos esas variedades a punto para comercializarlas porque la siembra se hace rápida. En cambio, en invierno necesitamos de dos a tres meses para que esa verdura esté a punto para ser vendida”, explicó a LA NACION el titular de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, Guillermo Beckmann.

Se afectó la producción Foto ilustrativa: PIXABAY

El productor con explotaciones en Monte Vera, 20 kilómetros al norte de esta capital, resumió la situación: “Con el frío se alargan los ciclos. Además, no es tan seguro tener sembrado con anticipación porque a veces se siembra mucho pensando que viene el invierno, pero el otoño se estira y se pierden producciones ya que se superponen. En invierno siempre hay una merma de oferta de verduras”.

Beckmann indicó que las verduras más perjudicadas “son las de hoja, principalmente la lechuga. También la acelga que, si bien es una verdura que resiste más, cuando hay heladas el frío ‘acuesta’ la planta y la quema. Le produce una mancha marrón y pierde calidad”, subrayó.

Ante una consulta, el quintero dijo que “otro caso es el brócoli, un producto de esta época del año, que se quema en el centro. Cuando aparece la mancha marrón cambia la calidad. Se perjudica bastante con el frío”, amplió.

En cuanto a otros cultivos de sostenido consumo como coliflor y repollo, el productor zonal admitió que “estamos abastecidos y con buena mercadería”. Señaló: “Es decir, que por esta ola de frío vamos a tener una menor oferta porque los ciclos de siembra demoran más”.

En igual dirección opinó Carlos Otrino, presidente del Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, quien explicó que “por el intenso frío se verá afectada la producción hortícola de la zona y veremos una merma en los próximos días”. Si bien aclaró que “hasta hoy el abastecimiento es normal, si perduran estas heladas seguramente habrá una merma de productos por efecto de las bajas temperaturas y la afectación de los cultivos”.

La rúcula también es otra producción de la región Shutterstock

Según Otrino, “los precios se moverán en función de la oferta y la calidad de la oferta y se substituirán con producción de otras zonas. En este supuesto, puede haber algún aumento de precios por el tiempo que demore el cinturón verde en recuperarse”.

Finalmente, el empresario consideró que, “en general, venimos con un mercado con precios estables y deprimidos. Puede que, en algunos casos puntuales, haya una suba de esos valores. Pero, si la demanda no tracciona, y hoy no lo está haciendo, no deberían durar mucho esas distorsiones.