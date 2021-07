Fueron a hablar con Rodríguez Saá por la carne vacuna y el gobernador les dio de comer conejo

En la casa del gobernador en Buenos Aires y con un almuerzo donde el plato fue algo de la propia producción del mandatario: conejo.

En pleno barrio de Recoleta, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, recibió este mediodía a la Mesa de Enlace, que tiene abierta una ronda de encuentros con los mandatarios provinciales -los dirigentes ya estuvieron con Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Capitanich (Chaco) para llevarles su preocupación por el cepo a la exportación de carne vacuna dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Paradojas del momento, Rodríguez Saá los recibió con carne de conejo producida por él mismo en un establecimiento que posee en la provincia puntana. “Es una economía regional”, defendió al conejo mientras les dijo a los ruralistas, que están envalentonados por la masiva movilización del viernes pasado en San Nicolás, que le parecía mal el freno a las exportaciones. Para la carne vacuna hay un cupo del 50% en las ventas al exterior.

Según pudo reconstruir LA NACION, la charla con Rodríguez Saá excedió el tema de la carne vacuna. El mandatario les remarcó en varias oportunidades que como sector debían presentar un plan que capte el interés del arco político en general.

“Insistió mucho en que el campo tiene el poder económico de la Argentina y no es capaz de instalar una agenda política. Nos invitó a hacer un plan que seduzca al resto de la sociedad”, señaló tras el encuentro Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que acompañó al titular de la entidad, Jorge Chemes.

“Le pareció una mala medida”, contó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sobre la impresión que les manifestó Rodríguez Saá respecto del cepo a las exportaciones de carne vacuna. Pino, que probó por primera vez carne de conejo hoy, concurrió con su vicepresidente Marcos Pereda. Como sabían que el mandatario es una persona muy interesada por las pinturas, le regalaron un libro de pinturas de la SRA.

“Fue una reunión muy amena, planteó que se necesita un plan que incluya la producción y la agroindustria para no solo la exportación de carne, sino todo”, apuntó el presidente de la Rural. “Fue muy abierto, muy a favor del sector agroindustrial”, indicó. Remarcó que el mandatario subrayó la necesidad de “potenciar todo el sector”.

Pino indicó que desde las entidades explicaron que las restricciones para exportar carne vacuna representan “un desastre en la producción, un desastre en la industria”.

Además de la SRA y CRA, también estuvieron en el almuerzo con Rodríguez Saá -después del plato se sirvió de postre queso y dulce de membrillo, este último también de producción del mandatario- Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). Por Coninagro asistieron Elbio Laucirica. Por FAA lo hicieron su presidente Carlos Achetoni y el vicepresidente Elvio Guía.

“Rodríguez Saá coincidió con la Comisión de Enlace en el alto impacto que esta decisión va a traer en su provincia y en la cadena de ganados y carnes en general. La CEEA cree que el gobierno nacional tiene que rever la medida ya que el daño es para todos, incluso para los consumidores, porque la carne en el mostrador no bajó”, señaló la Mesa de Enlace en un comunicado.

Los dirigentes esperan ahora reunirse en la medida que se confirmen las fechas con los gobernadores de Mendoza, La Pampa y Santa Fe, entre otros mandatarios.

Enojo con Bordet

En tanto, en un comunicado el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina criticó al gobernador de esa provincia, Gustavo Bordet, por no responder a un pedido de audiencia de la Mesa de Enlace.

“Desde el sector productivo resulta llamativo que el gobernador de Entre Ríos no reciba a la Mesa de Enlace provincial desde hace más de 5 años, que no responda al pedido de audiencia de la Mesa de Enlace nacional, ni tampoco a las numerosas cartas enviadas por las entidades que representan a nuestro sector. También que su Ministro de la Producción sólo dialogue con su entorno y no con todos los que lo solicitan”, dijo el distrito de esa provincia de la Rural.

“Entendemos que la interacción con todos los sectores sociales y económicos por parte del gobierno de Entre Ríos debería ser lo habitual, no la excepción. Sin diálogo entre nuestros representantes y el campo no se une ni se construye, sino que perdemos todos como sociedad”, agregó.