Fuerte salto: la agroindustria exportó hasta noviembre por US$46.456 millones

Con una suba del 8,8%, las exportaciones agroindustriales consolidaron una recuperación en 2025. Así lo informó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), quien señaló que los envíos al exterior del sector continúan mostrando una sólida tendencia positiva. De acuerdo con el último relevamiento, la agroindustria argentina generó un total de 46.456 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 3763 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. La expansión fue del 8,8%.

Según precisaron en el informe mensual de la entidad, durante noviembre hubo una fuerte aceleración de las divisas generadas por el sector, que ascendieron a 4614 millones de dólares, un salto del 24,3% respecto a noviembre de 2024. Es decir que hubo 901 millones más que ese mismo periodo.

Este desempeño positivo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de los complejos de soja, carne y cuero vacuno, y girasol, que fueron los pilares de la suba mensual.

Los envíos al exterior de carne y cuero vacuno fueron por US$3881,2 millones [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

Además, informaron que “es destacable el crecimiento relativo de sectores como las legumbres y el arroz, que continúan ganando protagonismo en la canasta exportadora nacional. Por el contrario, los complejos de maíz y cebada mostraron una desaceleración que compensó parcialmente el crecimiento del índice general".

En ese sentido, desde el CAA dijeron que se observó con atención la evolución de los indicadores de competitividad. Según analizaron, el Tipo de Cambio Real Multilateral sufrió una caída del 3% en noviembre, ubicándose un 7% por debajo de la media de 2024. “Este factor, sumado a la volatilidad de los precios internacionales, refuerza la necesidad de seguir trabajando en políticas que reduzcan la carga impositiva y los costos logísticos para sostener el ritmo exportador”, afirmaron.

Entre otros sectores, el complejo de la soja generó divisas por US$19.393,4 millones, lo que significó el 41,7% en ese periodo considerado por el CAA.

En el caso del maíz, las exportaciones del complejo significaron US$6243,8 millones en divisas en 2025. La participación fue del 13,4% del total de lo que ingresó en ese periodo.

El complejo triguero implicó divisas por US$2834,8 Gentileza

En tanto, los envíos al exterior de carne y cuero vacuno fueron por US$3881,2 millones. Es decir, que significaron un 8,4% dentro de la participación del complejo. En ese sentido, el trigo implicó divisas por US$2834,8 millones, y la participación en el total de las exportaciones fue de 6,1%. El girasol significó exportaciones por US$2019,1 millones, un 4,3% del total.

El sector pesquero ingresó divisas por US$1902,2 millones, con un 4,1% dentro de todas las exportaciones del complejo.

La actividad bovino láctea trajo al país US$1291,4 millones, y su participación fue del 2,8%. La actividad manisera ingresó divisas por US$1127,8 millones, una participación del 2,4%. La cebada exportó por US$931,8 millones, con un 2% del total.