Ganados y carnes: el desafío de llegar al podio

En la pista de central hubo animales de alta calidad y se percibió el interés por la actividad Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

María Martini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019

La euforia es entendible. ¿Qué puede sentir un maratonista que venía corriendo en el onceavo lugar si después de sacarse gran parte de la pesada mochila que cargaba se encuentra en el sexto lugar y comienza a respirarle en la nuca a los punteros?

La Argentina está protagonizando desde hace por lo menos tres años una carrera que parece imparable en el ránking de los países exportadores de carne. Entre 2015 y 2019, las ventas externas medidas en toneladas crecieron 240%. Se espera que en 2019 se exporten 680 mil toneladas, lejos todavía de los 2 millones de toneladas que exportó Brasil, primer exportador mundial, en 2018.

El objetivo que se propuso la Mesa de las Carnes para 2025 por un total de 13 mil millones de dólares, mas de 10 veces los montos actuales, y todo un desafío si pensamos que el producto estrella de las ventas externas argentinas, la soja, vendió en 2018 (poroto y derivados), sequía mediante, un total de 7558 millones de dólares, el 25,3% del total de exportaciones.

Pero hoy la Argentina tiene la oportunidad histórica de subirse al podio de los exportadores de carne sin siquiera abrir más mercados. Ya los tiene a todos, o casi.

Hay un gran activo que tiene el gobierno de Macri entre los ganaderos con la lista de países con los que se logró la aprobación y puesta en vigencia protocolos comerciales. Primero China, que hoy se lleva el 75% de los envíos, una aspiradora con una demanda de 15 millones de toneladas de carnes dentro de un comercio mundial de 29 millones toneladas como resultado del déficit que le provocó la peste porcina, según explico Fernando Canosa.

Se suman la apertura de EE.UU., la firma del Acuerdo Mercosur-UE y Japón para carne vacuna y ovina de la Patagonia. Y ya por concretar los avances en tratados del Mercosur con EFTA, Canadá, Corea y Singapur y un acuerdo sanitario para carnes con Japón y Corea del Sur, entre otros países.

El financiamiento caro, una limitante, como se expresó en la muestra Crédito: Ricardo Pristupluk

Pero superada la euforia, sobrevienen ahora fuertes interrogantes que en esta edición de Palermo mostraron los principales referentes de la ganadería en la Semana de la Carne ¿Comenzó el maratonista a dar señales de fatiga? ¿Tendrá resto o ya dio todo lo que tenía para dar?

Una de las luces amarillas se prendió en el ciclo 2018/2019 cuando el stock de vacas empezó a caer, apenas un 0,56% contra el anterior. Sin embargo, en lo que va de 2019, la faena de hembras siguió creciendo tanto en números relativos como absolutos. "Si continúa el mismo ritmo de estos meses, estaremos en una situación de leve liquidación de hembras", dice Ignacio Iriarte. Desde Aacrea explican que después de la liquidación de 2008/09, se aceleró la faena de machos con invernadas más cortas. Este cambio en la estructura ganadera hace que la participación de las hembras en la faena sea necesariamente mayor ya que los machos están menos tiempo en el stock.

Lo que ya nadie duda es que se dejó de crecer. La verdad se sabrá en marzo y abril de 2020, cuando la vacunación de aftosa arroje el número total de vacas. La esperanza es que, ante el alto valor de la vaca por el efecto de la demanda china, se esté vendiendo vaca improductiva, guardando vaquillona y que a la vez se note un repunte en el porcentaje de preñez. Mucho antes sabremos cual será el rumbo económico y el enfoque político que tendrá el país, dato nada menor para el negocio ganadero.

Tasas y cueros

Por otro lado, las altas tasas de interés e inflación, y un poder de compra del salario erosionado en un sector que vende el 80% de su producción al mercado interno no ayudan.

En la muestra se analizó el futuro de la actividad Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La persistencia de las retenciones a las exportaciones de cuero crudo, cuya eliminación se prometió en las primeras reuniones de la Mesa de las Carnes con el presidente Macri, sigue sin concretarse y ya hace sospechar una clara voluntad política desde el más alto nivel del poder ejecutivo nacional por proteger a las curtiembres que no solo gozan del beneficio de comprar cuero crudo mucho mas barato que sus competidores, sino que además lograron mantener el impuesto sobre el cálculo de un precio que ni siquiera es el de la Argentina, sino la cotización en Chicago del cuero de novillo con marca en culata (Butt Branded Steer) más el costo del flete entre Chicago y la Argentina: algo inédito.

La presión tributaria sigue siendo alta, con superposición de tasas nacionales, provinciales y municipales. Desde la Mesa de las Carnes se solicita la unificación del IVA y de la tasa de IIBB,, la posibilidad de amortizar en forma acelerada las inversiones y la devolución de los créditos de IVA.

En cuanto al ajuste por tenencia al cierre de los balances que tiene mayor impacto en los planteos de recría e invernada, desde Agroindustria explicaron que se está buscando un mecanismo para que las diferencias de stock no aumenten tanto la presión impositiva a la luz del ejemplo de otras actividades en los que el producto lleva más de un ejercicio en terminarse, tales como la construcción. Por otra parte, el desafío es lograr mas novillos pesados. Desde la producción, el reclamo es conseguir la desgravación impositiva de los últimos kilos producidos, algo que no tendría eco oficial, e implementar una tipificación por calidad de carne.

Un porcentaje de destete estancado en el 62% es un cuello de botella para una mayor oferta de carne, pero además un problema ambiental, ya que la huella de carbono se mide por ternero logrado. Si de 100 vacas, 40 no producen terneros y solo emiten gases a la atmósfera, estamos ante un desafío con el riesgo de enfrentar barreras paraarancelarias o freno a nuestras exportaciones. El titular del INTA Juan Balbín explico que el mes próximo lanzaran los nuevos proyectos del organismo entre los que se incluye el que tiene por objeto aumentar el porcentaje de destete entre 1,5 y 2 puntos en los próximos 4 años.

Como señaló el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, recientemente, el sector ganadero supo picar en punta ante políticas públicas favorables. Para poder seguir en carrera, este corredor de elite necesita ahora que le quiten por completo el peso que lleva cargando hace ya demasiados años, mientras el contexto internacional lo empuja a seguir.

La cría está en problemas

Desde todas las entidades se escuchó el mismo diagnóstico: el negocio de la cría esta comprometido. Con un 78% de la producción de carne destinada al mercado interno y un poder de compra erosionado, hoy es la exportación la que sostiene el negocio de la carne. "En los últimos dos años la carne venía atrasada 80% respecto del resto de los productos de la canasta de alimentos. La carne no acompaña la inflación, ajusta de a saltos y en el medio hay una brecha de precios", dijo Juan Lizzi líder de ganadería de Aacrea, y agregó: "La caída en el stock de machos generó una suba del precio de la carne a principios de 2019 que impactó en la hacienda gorda, pero que no se trasladó en la misma medida al ternero. Hoy vale lo mismo un ternero que un novillo gordo, cuando históricamente el ternero valía un 15 o un 25% más que el novillo. Esto muestra que la invernada todavía no tracciona demanda y precio".

Lo mismo destacó el dueño de casa, Daniel Pelegrina: "El precio del ternero bajó 17% en diez años". Financiamiento a tasas accesibles es uno de los principales reclamos de la actividad, de la forma de créditos para la retención de vientres, e incorporación de tecnología.

Mejorar el recurso forrajero, clave para producir más

Cuenca verde

En la Semana de las Carnes se presentó Cuenca Verde, una propuesta para reeditar y aggionar aquel exitoso Plan Balcarce gracias al cual se implantaron 220 mil hectáreas de pasturas a fines de la década del 60 y principios de los 70.

Escuela de pastores

La idea fue presentada por Juan Amadeo, de la empresa de semillas forrajeras Gentos. La firma ideó una escuela de pastores, con talleres a campo que se enfocan en el manejo intensivo del recurso forrajero.

Carga animal

La escuela de pastores que propone el plan Cuenca Verde apunta a lograr aumentos significativos en la producción de carne por hectárea multiplicando hasta por 5 la carga animal de los planteos tradicionales.

Ley de carnes

Un proyecto de ley de carnes fue encargado por el Ipcva al constitucionalista Gregorio Badeni. La propuesta de Ley Federal de Carnes declararía a la carne como de salud publica, con potestad nacional.

Potestad nacional

De esta forma, la responsabilidad de habilitar frigoríficos recaería directamente en un ente nacional, en vez de estar librada a municipios y provincias que hoy no están obligados a delegar esa potestad a la Nación.