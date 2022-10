Alberto Samid fue a un acto de Massa, lo aconsejó por la carne, habló del dólar y fustigó a un funcionario

escuchar

El empresario de la industria cárnica, Alberto Samid, le advirtió al ministro de Economía, Sergio Massa, que, de ponerse en marcha el troceo, el sistema que reemplazará desde el 1° del mes próximo la comercialización de la media res vacuna, esto llevará a un aumento “inexorable” de la carne y, por ende, a un incremento de la inflación. Lo hizo durante un acto en la localidad bonaerense de Las Heras en donde el funcionario anunció un incentivo a productores para quienes hagan hasta 400 hectáreas de soja y 100 hectáreas de maíz.

“No vine por el tema del maíz y de la soja. Hoy vengo acá para transmitirle que él (por Massa) está trabajando en el mayor problema que tenemos: la inflación y está luchando para bajarla. Ahora se implementa una medida que puede perjudicar a la inflación ¿Cuál es esta medida? Quieren implementar un sistema de que la media res se corte en tres pedazos: eso va a producir mayores costos, porque de un camión que lleva 50 reses se va a necesitar dos camiones, más gente y todos los demás”, enfatizó en diálogo con la prensa.

En rigor, cuando se lo cruzó antes del acto, Samid le comentó al funcionario del problema que acarrearía la implementación del troceo en la comercialización minorista, a lo que Massa le contestó: “Lo tomo”.

Vale recordar que, en 2019, Samid fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita en el marco de una causa por evasión en carnes. En su momento generó un fuerte impacto que se haya fugado a Belice, donde luego fue encontrado por la Justicia. En abril de este año, en tanto, el Tribunal Oral en la Penal Económico Nº1 ordenó la libertad del empresario que estaba bajo prisión domiciliaria.

“Esta medida [por el troceo], que puede llegar a ser buena, no es el momento de hacerlo. Yo vengo a decirle de diferir de 90 a 120 días hasta que domine la inflación porque, al aumentar la carne, automáticamente van a aumentar todos los alimentos, las verduras, las frutas y los almacenes. No es el momento de hacer esto, ahora que todos estamos luchando contra la inflación. Es algo que se hace tanto tiempo y no es de tanta urgencia”, explicó Samid.

En este contexto, aseguró que habrá costos extras que terminarán en los precios al consumidor final. “No es el momento para poner algo para que aumente la carne, cuando hoy tiene un precio recontra razonable. En los últimos 120 días todo lo que es fruta, verdura y almacén subió al 100% Lo único que no subió y está el mismo precio que hace 120 días es la carne. Entonces, no hay que agregar un factor para que automáticamente la carne que, hoy vale $1000, pase a valer $2000. No tengo ninguna duda que arrastra a la verdura, a la fruta, el almacén y todo lo demás”, vaticinó.

“Si bien al carnicero no le afecta que la carne venga en tres pedazos, es al frigorífico a quien le afecta porque tiene que poner más gente, más transporte. No tenemos que agregar nada que ayude a que haya mayores costos en ningún sector”, agregó.

Para Samid, "hay que sacar totalmente las retenciones, es un error"

Para Samid, en el campo hoy hay un problema muy grave que es la sequía: “Nunca pasó que no llueva como ahora, ya hemos perdido más de 30% del trigo”.

En cuanto a los derechos de exportación que paga el sector agropecuario, dijo: “A las retenciones yo las sacaría totalmente, es un error; pondría un solo dólar y no tendría 18 dólares, pero eso es ya más profundo”.

Sobre Massa

Samid rescató el trabajo que está llevando adelante Massa. “Está trabajando muy bien. Solamente pensar cómo estaba el país 90 días atrás y ahora estamos navegando en aguas más tranquilas. No teníamos un mango y ahora tenemos plata en el Banco Central, arreglamos con el Fondo Monetario y seguramente vamos a arreglar también con el Club de París. Hubo varios inconvenientes y los solucionó”, afirmó.

Sin embargo, señaló que no todos los funcionarios que están en el Gobierno están capacitados para su puesto. “El problema que tenemos los argentinos es que siempre ponemos gente que no conoce los mecanismos del Gobierno, los resortes y Massa conoce perfectamente. Siempre hay cosas que tardan mucho tiempo en resolverse y los funcionarios por miedo de no tener un problema y tener que ir a declarar, muchas veces no firman y no hacen nada, Sergio, como conoce mejor que nadie los mecanismos, lo hace”, añadió.

En este sentido, indicó que se debe buscar otro funcionario que ocupe la Secretaría de Comercio, que actualmente está a cargo de Matías Tombolini, porque ocupa un lugar estratégico “para luchar contra los campeones mundiales de la remarcación”.

“Hay que poner otra persona con otro perfil, que tenga experiencia, que tenga carácter. Es un buen pibe pero que jamás vendió ni compró un caramelo, que no conoce lo que es el comercio y tiene que luchar con los leones de la remarcación. Aquí hay que poner otra persona con otras características para que lo ayude para bajar la inflación”, subrayó.

