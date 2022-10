Sergio Massa anunció beneficios para el campo: “Nos vamos a pelear un montón de veces y poner de acuerdo otras tantas”

escuchar

El ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, anunció un programa que apunta a que se amplíe en un millón de hectáreas la siembra de la campaña de granos gruesos 2022/2023 con un subsidio a más de 19.500 productores.

De visita a un establecimiento rural de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, el funcionario expresó su preocupación por la sequía que afecta al campo y allí oficializó un programa para subsidiar el 40% del gasto en fertilizantes y semillas de los productores de hasta 400 hectáreas en soja y 100 hectáreas en maíz. Se trata de una medida que amplía un anuncio anterior que en el caso de la oleaginosa era para hasta 200 hectáreas. No hubo dirigentes de la Mesa de Enlace en el anuncio.

“Lo que estamos poniendo en marcha es cumplir la palabra”, señaló Massa tras mencionar que esto había sido una de las promesas luego de que se lanzara el dólar soja, programa con un tipo de cambio a $200 que en septiembre pasado le permitió al Gobierno la liquidación de más de US$8300 millones, “un récord de la historia argentina”.

Según señaló, el plan está “enfocado en los productores que no llegaron al programa de fomento exportador porque tienen unidades chicas, habían vendido su producto apenas habían terminado la cosecha y no tuvieron la oportunidad de acceder a mejores precios”.

En rigor, ayer en una reunión de la Mesa de Enlace con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, trascendió que el programa es para quienes no vendieron en el marco del dólar soja y no poseen más de 15% de stock. Se informó que la inscripción al programa iba a ser vía la AFIP.

“Estamos cambiando la lógica”, dijo Massa y luego amplió: “Estamos yendo a un modelo donde subsidiamos el 40% del gasto de los productores en fertilizantes y semillas para que puedan ampliar su capacidad productiva”.

De acuerdo al funcionario, se busca “devolverle parte del esfuerzo que hizo el sector al poner en marcha el programa” por el dólar soja. Luego remarcó: “Aspiramos a tener más de un millón de hectáreas más sembradas. Cuanto mayor capacidad de producción tenga el sector agropecuario mayor capacidad de exportación tiene la Argentina”.

Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el ministro de Desarrollo Productivo bonaerense, Javier Rodríguez

Vale recordar que, de acuerdo a la previsión de la Bolsa de Comercio de Rosario, en soja el área saltaría de 16,1 millones de hectáreas el año pasado a un nivel de 17 millones de hectáreas en la nueva campaña. En tanto, para el maíz podría registrarse una merma de 8,64 a 8 millones de hectáreas.

Mesa de Enlace, sequía y un pedido por la seguridad alimentaria

Durante su discurso, Massa tuvo palabras hacia la Mesa de Enlace por la relación con la agrupación, pero también por la sequía que afecta al campo y la necesidad de trabajar por la seguridad alimentaria. “Quiero agradecerles a las cuatro entidades del sector agropecuario que estén acompañando y entendiendo la importancia de esta medida. Nos vamos a pelear un montón de veces, poner de acuerdo en otras tantas. Lo importante es que tengamos la voluntad de sentarnos a la mesa, dialogar con los números y las cartas arriba de la mesa”, planteó.

“Sigamos trabajando juntos, no es un desafío que enfrenta un gobierno, un desafío que enfrenta un sector. La agenda de seguridad alimentaria es un desafío global. La agenda de crecimiento de nuestra producción es un desafío que enfrentamos juntos, el Gobierno y el campo para transformar a la Argentina en un jugador global en materia de exportación de proteínas. Esa tarea nos obliga a sentarnos a la mesa y a ponernos de acuerdo para darle garantía de seguridad alimentaria a nuestra población a precios accesibles, pero también garantía de participación fuerte en el mercado exportador a nuestro sector agroindustrial, que es realmente uno de los sectores más pujantes de nuestra economía. Ese trabajo lo podemos hacer juntos con honestidad y nobleza; nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo en las medidas que tengamos que llevar adelante”, agregó.

Massa también se mostró preocupado por el impacto de la sequía en el campo y señaló que instruyó a Bahillo a armar una mesa de trabajo con el INTA y las entidades del agro para tomar “las mejores medidas”.

“Sabemos que estamos frente a una sequía única, con tres años además de niveles menores de volúmenes de agua a lo que estábamos acostumbrados. Sabemos que eso nos está poniendo riesgos, dificultades hacia adelante no solamente en trigo, maíz, y nos está haciendo enfrentar dificultades en carne”, dijo.

Antes de las palabras de Massa, Bahillo dijo que el ministro le dio la instrucción de “construir una agenda positiva para el sector primario y las economías regionales”. Destacó la “valoración de la importancia estratégica del sector en los tiempos que corren”. Remarcó que el país tiene “condiciones” en un contexto donde hay más de 3000 millones de personas en el mundo con “dieta insuficiente en proteínas y calorías”. Agregó: “Tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta”.

En diálogo con la prensa, Bahillo luego señaló sobre la medida. “La prioridad la marcamos en aquellos pequeños y medianos productores que no habían accedido al programa de incremento exportador. Por eso generamos esta asistencia que primero lo habíamos pensado nosotros hasta 200 hectáreas, lo extendimos a pedido de la Mesa de Enlace hasta 400 hectáreas para soja y hasta 100 para maíz”, expresó.

El funcionario detalló que los requisitos para ingresar a este programa, a través de la página de la Afip, son no tener más del 15% en stock en soja, no haber ingresado en el programa incremento exportador en septiembre pasado y haber estado inscripto en el SISA [sistema de la AFIP] la campaña anterior como productor. “Esto es para que el programa llegue a los que nosotros entendemos como productores genuinos que vienen sembrando y que no sea una ventana de oportunidad para alguien que no está en el negocio”, aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de que ese tipo de fondos se haga extensivo a otros cultivos o producciones como la lechería, el funcionario manifestó: “Estamos pensándolo pero no necesariamente está vinculado al programa incremento exportador sino a la necesidad que tienen estos sectores en un contexto bastante desfavorable por el tema climático”.

Respecto a la reunión que anuncio Massa con entidades del campo y el INTA para mañana por la sequía, Bahillo contó que durante el viaje a Las Heras Massa le pidió que “le acerque una propuesta en la semana que tenga que ver con palear la situación de los productores ganaderos por la situación que están pasando”.

