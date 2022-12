Carne: el año finalizaría con exportaciones por US$3800 millones y una mejora del consumo interno

escuchar

El volumen de carne vacuna exportada en noviembre generó sorpresa ya que, pese a todo lo escrito sobre la caída de la demanda, el volumen de cortes sin hueso terminó alcanzando las 44.149 toneladas peso producto, apenas un 1,3% inferior respecto del mes de octubre cuando se encendieron las alarmas y solo un 2,4% menos que en septiembre pasado.

Cuando analizamos el valor, ahí sí se nota una importante caída que, para la misma categoría de productos, alcanzó un promedio de US$4721 toneladas peso producto, lo que significó una pérdida del 9,1% sobre el mes de octubre y del 25% respecto del mes de septiembre.

Estos datos permiten confirmar que lo que realmente ha caído en términos muy significativos es el valor, no así el volumen, es decir que, con bajos márgenes o probablemente con pérdidas, la industria exportadora no ha sido afectada en su actividad, aunque sí su rentabilidad al menos hasta fines de noviembre pasado.

Cuando analizamos los destinos de las exportaciones, llama la atención que China, lejos de caer, subió un 8% sobre el volumen de octubre, seguramente por contratos realizados con anterioridad ya que no coincidiría con los comentarios que afirmaban que no había negocios para cerrar en ese destino.

China en noviembre terminó participando con el 79% del volumen exportado y 69% del valor total para el consunto de cortes sin hueso. El único mercado que mostró una baja importante en volumen fue Israel debido al periodo de cierre de faenas desde mediados de octubre a mediados de noviembre y EE.UU., por el cumplimiento de la cuota de 20.000 toneladas anuales.

Precios

En valores sí se confirmó una caída del 10% en el valor exportado a China sobre octubre que se incrementa significativamente al compararlo con septiembre. En la Unión Europea, las caídas en valores fueron respectivamente 2,5% y 24,4%, y en Israel 3,4% y 19% sobre octubre y noviembre, respectivamente. En EE.UU. la baja ya se había producido en septiembre y se mantuvo sobre octubre, en ambos alrededores del 20%.

También se exportaron huesos de despostada que no se suman (no corresponden) al cálculo de exportaciones de carne ya que son subproductos de la despostada. No obstante, el Gobierno los sigue sumando para mostrar un menor efecto debido al cepo exportador que, con diferentes esquemas, sigue manteniendo desde hace 18 meses.

Las exportaciones de huesos de despostada a China fueron de 8284 toneladas, un 5% menos que en octubre y un 10% menos que en septiembre pasado. El promedio de venta de huesos terminó siendo de US$1310 la tonelada, un 15% menos que en octubre y un 19% menos que en septiembre.

Desde agosto a noviembre [para todos los productos], el volumen exportado cayó un 8%, pero el precio por tonelada promedio exportado un 28% confirmando que, al menos con los números reales cerrados, el principal problema de las exportaciones no ha sido tanto la caída del volumen (demanda) sino el valor al que hubo que vender para sostener la actividad.

Como consecuencia, en los últimos dos meses el precio de la vaca manufactura y del novillo de más de 430 kg bajó 25 y 31% respectivamente, medido en dólares oficiales, en línea con la caída del valor de las exportaciones.

Para las ventas a China se sintió más la baja en valores que en volumen, al menos hasta ahora Shutterstock

Yendo al mercado interno, el crecimiento de la faena impactado por la sequía y el menor volumen exportado terminaron incrementando un 10% la oferta al mercado interno en el último cuatrimestre, influyendo negativamente en el precio del ganado, que (novillito -390 kg) cayó en moneda constante un 20%.

En el último cuatrimestre, el consumo promedio por habitante/año alcanzó los 53,5 kg, en tanto que en los primeros siete meses promediaba los 48 kg. Se aclara que para estos cálculos no se considera la exportación de huesos de despostada.

Con los números cerrados a noviembre se debería esperar un volumen de exportaciones para el 2022 de cortes, ajustados a equivalente res con hueso, cercano a las 800.000 toneladas con un valor que, sin huesos de despostada sumarían los US$3350 millones. Si a esta cifra se suma el derivado de las exportaciones de huesos de despostada y de menudencias, el valor de exportaciones, sin considerar cueros, alcanzaría cerca de los US$3800 millones.

Finalmente, en el mercado interno se alcanzará un consumo próximo a los 50 kg/habitante/año, dos kilos más que el año pasado y similar a 2020.

El autor es consultor ganadero