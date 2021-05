Cepo a la carne: el pedido de un productor a Fernández

“Señor presidente, le pido por favor, antes que cause mayores daños, que revierta esta medida que no sirve para nada. Es más pobreza para todos. Es desinversión, es falta de planificación, es desarraigo. Esto no le sirve al país, no le sirve a nadie”.

En un video que se volvió viral por las redes sociales, el productor ganadero de General Madariaga, Matías Louge, buscó hablarle a Alberto Fernández luego que el Gobierno suspendiera por 30 días las exportaciones de carne vacuna.

Louge lleva la ganadería en la sangre. Tanto su padre Luciano, que estuvo vinculado desde siempre a la actividad y también fue presidente de la raza Hereford, como su madre, Susana Guerrero, también de familia ganadera, lo llevaron a trabajar en el sector desde chico. Hoy asesora campos en Benito Juárez y alquila una fracción en Madariaga, donde hace novillos de exportación a campo.

El productor ganadero de General Madariaga, Matías Louge, le solicitó al presidente Alberto Fernández que reabra las exportaciones de carne vacuna

El video lo grabó ayer por la mañana cuando se encontraba en plena labor en la manga, sangrando el rodeo para Brucelosis. “Me inspiró hacerlo luego de que me vi junto a mi madre, que me acercaba el fierro caliente para marcar la hacienda que íbamos sangrando con el veterinario para estar en regla y no pude contener la bronca. Me retiré del estribo de la manga y me fui a grabar el mensaje en el corral del fondo”, describió a LA NACION.

Para el ganadero, el cierre de exportaciones es inexplicable e incomprensible para un ciudadano común y, sobre todo, “para aquel que vive de producir carne y que le lleva más de cuatro años tener un novillo puesto en los mejores mercados del mundo”.

“Sepa que somos los ganaderos los que ponemos todos los días trabajo, esfuerzo, ganas, pasión, capacitación e invertimos para tener una ganadería mejor. Usted nos había dicho que teníamos que exportar y de la noche a la mañana nos encontramos con la medida que suspende las exportaciones por 30 días”, remarcó en el video.

“Realmente cuesta comprender cómo una persona de su experiencia pueda haber tomado semejante medida o funcionarios que trabajan con usted como el ministro Luis Basterra y el canciller Felipe Solá, que son ingenieros agrónomos, puedan asesorarlo de esa forma”, agregó,

Por último, el productor dijo que está con mucha bronca, porque la gente de campo permanece callada a pesar de todo. “Nos pegan una cachetada y nos volvemos a levantar”, finalizó.

