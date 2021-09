Cepo a la carne: fuerte rechazo del campo a declaraciones de un mandatario provincial

Luego de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, justificara la decisión del Gobierno de extender el cepo a las exportaciones de carne vacuna, la Comisión de Enlace de esa provincia le envió una carta donde le expresó que la opinión del campo “es totalmente contraria”.

El mandatario había manifestado en un medio radial de General Pico que dolía “perjudicar a una economía regional, pero va en favor de la gran cantidad de consumidores”.

“Hay que ser muy claro, es una medida coyuntural, es transitoria, no podemos asemejarla a la del año 2008, cuando por años se cerraban las exportaciones, no están cerradas las exportaciones, hay cupos que el gobierno nacional está usando para que no siguiera aumentando la carne”, indicó y agregó que “la solución de fondo es la del plan ganadero, de duplicar o triplicar la producción de carne que lo estamos haciendo en la provincia”.

A estos dichos, las entidades ruralistas le manifestaron que la “experiencia dice claramente que esta medida es inconducente para cumplir los objetivos por los que se establece”.

“El justificativo de la medida ha sido la diferencia entre la modificación del precio de la carne y la inflación del ultimo año. Todos los que estamos familiarizados con el mercado ganadero sabemos que tiene una dinámica propia de precios, que no copia un índice promedio y también incluye largos períodos de precios estables o decrecientes aun en períodos inflacionarios. A nadie escapa que el problema a resolver son los desequilibrios macroeconómicos que generan la inflación actual”, señalaron.

“La restricción a las exportaciones puede generar de muy corto plazo una baja del precio de la hacienda no siempre trasladado al precio de consumidor, pero con consecuencias negativas innegables. Es oportuno mencionar el desaliento a la inversión en ganadería y en la industria frigorífica, la ruptura de contratos de exportación, la disminución de la entrada de dólares, la pérdida de puestos de trabajo y la disminución del stock ganadero”, añadieron.

Los representantes provinciales de las sociedades rurales de La Pampa, de la Sociedad Rural Argentina, de Coninagro y de Federación Agraria Argentina (FAA) le expusieron que “este conjunto de efectos negativos, que no son coyunturales ni transitorios, terminan provocando un aumento de los precios de la hacienda por un problema estructural de disminución de oferta”.

En la entrevista, Ziliotto había dicho que el campo “había roto el diálogo” con su gobierno. “El campo no presenció las últimas dos reuniones de Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones porque decidieron cortar el diálogo con el gobierno de la provincia. Están en su derecho. Cuando estuve con ellos les dije que en esto debíamos hacernos cargo todos, donde la solución de fondo es aumentar la producción. El campo tiene otra posición y la respeto”, detalló.

“Esta medida que puede resultar antipática que afecta a un sector del campo, porque el otro sector que es la agricultura, que es la mayor parte en la provincia de la Pampa, tiene niveles de ganancia inéditos, donde la inversión de maquinaria agrícola es histórica”, añadió.

En este sentido, el gremialismo rural pampeano destaca que tiene una larga historia de interacción con las autoridades.

“Un buen ejemplo es el plan provincial de enfermedades venéreas. Esa participación del ruralismo se mantiene. Hemos participado de las dos reuniones de la agencia I-Comex La Pampa, realizadas el 24 de junio y 25 de agosto, aun con la paradoja de ser una agencia de fomento de las inversiones y exportaciones, mientras la exportación de carne vacuna está restringida”, concluyeron.

La opinión de un exdirigente

Por su parte, Ulises Forte, ganadero pampeano y extitular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), rechazó la justificación del mandatario provincial. “Da vergüenza haber escuchado las barbaridades que dijo Ziliotto sobre la ganadería. No solo desconoce el enorme impacto que tiene esta producción en nuestra provincia (y en todo el país) sino que, en su afán de quedar bien con el gobierno central, reproduce mentiras y frases imposibles de sostener”, remarcó.

“Debería saber el enorme impacto que tiene la pésima (y repetida) medida del Gobierno para una producción tan central como la ganadería. De un plumazo y reflotando una de las peores políticas kirchneristas, destruyeron la confianza interna y externa, destruyeron la ganadería a lo largo de toda la cadena, porque no solo le pegan al productor grande, también a los pequeños, que no saben qué hacer con su vaca conserva y de los trabajadores de frigoríficos, suspendidos o despedidos por esta supuesta política exitosa de su Gobierno”, agregó.

Por último, el exdirigente señaló que “no hay por donde sostener lo que dicen”. “Mienten en campaña. Mienten en la gestión. Pero a los que nos afectaron, no nos pueden mentir. El relato va por un lado, la realidad por otra”, cerró.

LA NACION