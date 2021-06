Cepo a la carne: otro gobernador peronista se desmarca del Gobierno

En medio del nuevo cepo a las exportaciones de carne vacuna que fij贸 el Gobierno, los productores comenzaron a reunirse con gobernadores para buscar su apoyo contra esa medida.

Ayer por la tarde, en La Pampa, durante m谩s de dos horas dirigentes ruralistas provinciales se reunieron con el gobernador peronista Sergio Ziliotto para pedir su intermediaci贸n ante el gobierno nacional para poner fin a la medida en lo inmediato. En tanto, ma帽ana, referentes de la Mesa de Enlace ir谩n al NEA para conversar con los gobernadores de Corrientes y Chaco, Gustavo Vald茅s y Jorge Capitanich, respectivamente.

En dialogo con LA NACION, Jorge Arocena, vicepresidente de la Confederaci贸n de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que particip贸 del encuentro con el gobernador Ziliotto, se帽al贸 que fue un buen intercambio de opiniones, donde el tema excluyente fue el cepo a la exportaci贸n de carne vacuna.

鈥淓l gobernador nos manifest贸 estar de acuerdo con que la medida decidida por Naci贸n fue inadecuada. Adem谩s nos coment贸 que ya viene hablando con el Gobierno al respecto. Tiene claro que el tema de la exportaci贸n influye y le pega muy duro a La Pampa鈥, indic贸.

Vale recordar que ya se pronunciaron en contra del cepo a la carne el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el vicegobernador de C贸rdoba, Manuel Calvo, adem谩s del ministro de Producci贸n de Entre R铆os, Juan Jos茅 Bahillo, donde gobierna el oficialista Gustavo Bordet. Tambi茅n hubo un rechazo del gobernador radical correntino Vald茅s.

En este sentido, Arocena indic贸 que se acord贸 seguir trabajando en forma conjunta en un di谩logo permanente.

鈥淶iliotto nos asegur贸 que va continuar con las gestiones que est茅n a su alcance para que se pueda revertir las restricciones r谩pidamente, sobre todo los cortes que se exportan a China (sin consumo local masivo) que afecta directamente a la provincia, tanto a productores como a la industria frigor铆fica local鈥, dijo.

En este contexto, Arocena cont贸 que en La Pampa existen cuatro frigor铆ficos importantes en materia de exportaci贸n que, si bien procesan tambi茅n para la cuota de carne Hilton de alto valor comercial a Europa, su negocio es fundamentalmente la vaca pr谩cticamente de descarte para China.

A modo de ejemplo, el ruralista pampeano detall贸 que en la localidad de Bernasconi, ubicada al sur de la provincia y con menos de 2000 habitantes, funciona un frigor铆fico cuya principal faena es la vaca manufactura que se vende a China y donde el gobierno provincial alent贸 a su crecimiento.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto T茅lam Agencia de noticias

Hace un a帽o, la provincia vendi贸 esa planta a una empresa privada en m谩s de $400 millones. En ese momento, Ziliotto expres贸 que ese frigor铆fico formaba parte del 鈥渆ntramado de frigor铆ficos estrat茅gicamente distribuidos en el territorio provincial en el que se sustenta el plan gubernamental de fortalecer el sector y captar mercados extranjeros como el europeo o el asi谩tico con un producto que es requerido en el mundo por su excelente calidad鈥.

En la reuni贸n tambi茅n se habl贸 del plan ganadero que la provincia viene implementado de hace m谩s de 15 a帽os. 鈥淪i bien lo iban a aggiornar, funciona bien. El plan tiene tres patas de trabajo: por un lado mejorar la sanidad, otra cuesti贸n es la tecnolog铆a en el manejo y, por 煤ltimo, el apoyo financiero de la provincia para retenci贸n de vientres. En 2020 se aument贸 el porcentual de destete y se pas贸 de 57 al 66%鈥, indic贸.

Para Arocena, se est谩 por buen camino para revertir lo m谩s r谩pido posible las medidas. 鈥淣unca salgo con grandes expectativas pero lo importante es que hay un interlocutor que est谩 en sinton铆a con los productores, con quien se puede intercambiar ideas y que est谩 dispuesto a colaborar鈥, dijo

鈥淓ste cepo es una medida pol铆tica que no tiene fundamento t茅cnico y no resiste an谩lisis. Adem谩s, sabemos que no va a dar el resultado buscado sino que, por el contrario, va a perjudicar desde el primer eslab贸n de la cadena hasta al consumidor鈥. a帽adi贸.

En la reuni贸n tambi茅n estuvieron Mart铆n Navarro y Marcelo Rodr铆guez, de Carbap; Adolfo S谩nchez y Ariel Toselli, de Federaci贸n Agraria Argentina (FAA); Franco Romano de Coninagro y Mariano L贸pez Alducin, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

M谩s encuentros

Con el mismo objetivo, ma帽ana por la ma帽ana en la ciudad de Corrientes la Mesa de Enlace nacional participar谩 de un encuentro con el gobernador Gustavo Vald茅s. Por la tarde tendr谩 una reuni贸n en Resistencia con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Estar谩n presentes el presidente de la SRA, Nicol谩s Pino; el titular de CRA, Jorge Chemes y su vicepresidente, Gabriel De Rademaker; Mart铆n Spada, director de FAA de ese distrito y Orlando Stvass de Coninagro. En tanto, desde Mendoza, v铆a zoom, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, ser谩 parte del encuentro.