“Está rindiendo sus frutos”: la defensa de Español a la extensión del cepo a la carne

Luego que la Mesa de Enlace advirtiera que hará un cese de comercialización de hacienda y granos en rechazo de la prórroga del cepo a las exportaciones de carne vacuna, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, defendió la medida del Gobierno y dijo: ”Está rindiendo sus frutos”. Agregó que, por ese motivo, se necesita que “se extienda un tiempo más” para “seguir cuidando la mesa de los argentinos”.

La funcionaria expresó: “Lo que es importante es que esta contención y leve reducción de precios se da en los distintos eslabones de la cadena desde la producción primaria a la media res, y luego eso se traduce en las góndolas. Se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”.

En cuanto a la posibilidad de que el sector agropecuario realice un plan de acción en rechazo de la extensión del cepo, señaló: “No están dadas las condiciones ni hay razón”.

“Nosotros tenemos la expectativa que no se lleguen a esas medidas, que terminan afectando a todos”, expresó en declaraciones a C5N. Destacó que las consecuencias de una medida de fuerza serían tanto para el propio sector “que no produce, no vende y no puede hacer su negocio”, como a los consumidores al haber una “menor oferta de carne” y un consecuente “impacto en los precios”.

Ayer, en el primer día de la extensión de las restricciones, se conoció que algunos frigoríficos santafesinos despidieron a más de 150 trabajadores de la industria cárnica. En otras plantas se suspendieron y desaparecieron turnos de faena, con lo que los gremios alertan que, de no revertirse la medida, se va a continuar en esa senda.

Por otra parte, Español convocó al campo para “trabajar en conjunto”, con el objetivo de “mejorar la producción y la productividad del sector”, y “cuidar que la carne llegue a todos y todas al precio que corresponde”.

“Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector”, dijo.

