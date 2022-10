“No se arrodillen”: fuerte pedido de sociedades rurales a los dirigentes de la Mesa de Enlace

escuchar

Un grupo de ocho sociedades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense pidieron a la Mesa de Enlace que rechace una medida del Gobierno que apunta a estimular la siembra con un subsidio a los productores.

Ayer, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, les anticipó a los dirigentes de la Mesa de Enlace la ampliación de un aporte no reintegrable para la siembra de soja y maíz. Será para quienes hacen hasta 400 hectáreas en soja y 100 hectáreas en maíz. Y cubrirá en torno del 40% de la inversión en fertilizantes y semillas. Ya había un fondo asignado de 40.000 millones de pesos que, se estima, ahora superará ese valor.

“Es hora que la dirigencia anestesiada y convalidante rechace las vergonzosas e impracticables propuestas ofrecidas al sector”, señalaron las entidades de productores de Areco, Pergamino, Salto, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Rojas, San Pedro, Baradero y Colón.

En este contexto, las organizaciones de productores solicitaron a los dirigentes del sector: “No se arrodillen ante las migajas ofrecidas”. También pidieron: “Asuman el otrora liderazgo moral”.

“Rechazamos cualquier acuerdo a espaldas de la producción. No dejemos que la vergüenza golpee en nuestra puerta”.

Qué dijeron

Tras la reunión con Bahillo, dirigentes de la Mesa de Enlace se refirieron a lo informado por el secretario de Agricultura.

“Esto no soluciona los problemas estructurales del sector; sabemos que hoy el diferencial cambiario sigue siendo el punto de ajuste fundamental, justamente con las retenciones y la falta de políticas. Obviamente, no se puede negar que esto es un aporte que, de alguna manera, ayuda al bolsillo del productor, pero no soluciona los problemas estructurales. Y no lo decimos por una cuestión de capricho, sino porque los números no cierran y, sobre todo, por una situación climática como la que estamos viviendo, que cada día se agrava más y complica mucho más la situación”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), evaluó: “Se va a hacer una inscripción voluntaria de los productores en la que tienen que cumplir ciertos requisitos, como no haber vendido durante el dólar soja y no tener más del 15% de tenencia de producción. Este tema nosotros queríamos que se reviera porque se van a dejar a productores chicos afuera con muy poco vendido o haberse aprovechado del beneficio del dólar soja. Lo que viene a hacer esto es equiparar a los que no vendieron durante el dólar soja para que puedan sembrar en la próxima campaña”.

En tanto, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, expresó sobre el nuevo programa que va a implementar el Gobierno: “Nosotros no queremos ayudas específicas, como productores queremos que nos dejen trabajar libremente”.

LA NACION