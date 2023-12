escuchar

CÓRDOBA.- Pese a la suba de la carne en la Argentina en las últimas semanas (aunque por caída de demanda los precios cedieron estos días), el país sigue siendo más barato que en Uruguay y Chile. Respecto de Brasil -exportador líder y, posiblemente, con la mayor competitividad a nivel mundial- los precios son casi los mismos. Paraguay es el más barato de los cinco países. Los datos son de un estudio realizado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea, y la Sociedad Rural Noreste Santiagueño.

El trabajo analiza los resultados de los relevamientos en supermercados realizados en 2021, 2022 y 2023 y, en todos los casos, la brecha de precios se mantuvo favorable a Argentina en la comparación con Uruguay y también con Chile, siendo más amplia la diferencia con ese país: el promedio de ocho informes es del 22,6% con Chile y del 13% con Uruguay.

Respecto de Brasil en la mitad de los relevamientos la carne estuvo más barata en la Argentina y en la otra mitad, la relación fue favorable a Brasil. En enero de este año la carne estaba 11% más económica a nivel local, diferencia que desapareció con el transcurso de los meses y ahora está 2% más cara.

Un relevamiento en tiendas on line de supermercados en la tercera semana de este mes en la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay mostró que ocho cortes de calidad media/alta tenían un precio de $8587 por kilo en la Argentina; $8424 por kilo en Brasil; $5868 en Paraguay; $10.162 en Uruguay y $12.088 en Chile.

En dólares oficiales, el precio minorista promedio de esos ocho cortes estuvo en un rango de entre US$ 7 y US$15 el kilo, con la Argentina ubicándose “levemente” por debajo de la media de ese rango (US$ 10,7 el kilo), pero en un valor alto para lo que han sido los precios internos en los últimos años. El economista del Ieral, Juan Manuel Garzón, señala que un “fenómeno similar se observa en todos los países de la región”.

Además, el reporte incluye una comparación sobre las bases estadísticas de organismos oficiales (no las tienen Brasil y Paraguay) cuyos datos son de noviembre. En ese esquema la relación con Uruguay en base a 12 cortes de carne bovina nivel consumidor final tuvo un precio medio de de US$ 8,7 el kilo en el país vecino y de US$9,5 en la Argentina (en ambos casos a tipo de cambio oficial). Así, el precio está 9,6% por encima en la Argentina, una diferencia que no se observaba desde fines del 2017. Para encontrar una magnitud similar hay que volver al 2016, cuando la diferencia era de 8%.

Con datos de organismos oficiales, 13 cortes en Chile costaban US$ 11,5 el kilo en noviembre y US$11,1 en la Argentina (2,8% más cara). A comienzos de año la diferencia era de 39% a favor de la Argentina.