Semana de la Carne en EE.UU.: el Gobierno presentó una ambiciosa misión comercial con empresarios

En un contexto en el que la Argentina ya comenzó a vender más carne vacuna a Estados Unidos, tras un acuerdo con ese país, el Gobierno lanzó una nueva ofensiva comercial para profundizar su presencia en ese mercado. Se trata de la Semana de la Carne Argentina, una misión que buscará generar negocios y posicionar el producto local en uno de los destinos más exigentes del mundo.

El anuncio se realizó en la Casa Rosada durante un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Georges Breitschmitt.

Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada

Según se informó desde Presidencia de la Nación, durante la reunión se presentaron los lineamientos de la misión, que fue diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y PromArgentina —la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional— y que se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, tres ciudades consideradas estratégicas dentro del mercado estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa reunirá a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica de Estados Unidos, en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento. El objetivo es reforzar la presencia de la carne argentina y seguir construyendo su reputación internacional como un producto premium.

En el encuentro también participaron referentes clave del sector privado, entre ellos Mario Ravettino, vicepresidente del Ipcva; Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio ABC; Hugo Borrell, CEO del Frigorífico Arrebeef; Martín Costantini, CEO del Frigorífico Rioplatense; Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina, y Nicolás Braun, CEO de La Anónima.

Desde el Gobierno sostuvieron que la iniciativa marca “un hito” en la estrategia de promoción comercial internacional, ya que por primera vez PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, en la que llevará directamente a empresas exportadoras argentinas a vincularse con compradores estratégicos en “uno de los mercados más exigentes del mundo”.

Los empresarios con los funcionarios

Destacaron que la Semana de la Carne Argentina se realizará en un momento especialmente favorable para el sector, tras la habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos, una medida que —según señalaron— abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia argentina en ese mercado. La Argentina tiene disponible un cupo total hoy de 100.000 toneladas.

En ese sentido, el nuevo esquema ya comenzó a mostrar resultados: en las primeras semanas de implementación se certificaron más de 7000 toneladas dentro del contingente adicional, mientras que el cupo histórico también mantiene un ritmo activo, con cerca de 8000 toneladas certificadas sobre un total de 20.000.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Casa Rosada un encuentro de trabajo junto al Canciller, Pablo Quirno, el Presidente Ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca y representantes del sector cárnico para anunciar la Semana de la Carne Argentina en… pic.twitter.com/GVRTaEpQSQ — Casa Rosada (@CasaRosada) April 8, 2026

La iniciativa —impulsada por PromArgentina junto con el Ipcva, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada argentina en Estados Unidos— forma parte de una estrategia de promoción internacional orientada a posicionar al país como proveedor confiable de alimentos de alta calidad y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador.