Quiso pasar un piquete de camioneros en una ruta y lo golpearon

Un mal momento pasó ayer por la tarde el productor Lucas Norris cuando, en Las Lajitas, provincia de Salta, conducía en su camioneta por la ruta provincial 30 y en el trayecto se encontró con un piquete de un grupo de camioneros (de corta distancia) tucumanos y jujeños, pertenecientes al gremio de Sutap. Protestaban por el valor actual de las tarifas de sus servicios y pretenden que vuelvan a incrementarse.

“Yo venía de otra localidad y me encontré con 10 kilómetros de piquete cavado. Sobrepasé varios vehículos y cuando llegué a los conos, al querer pasar uno de ellos, unos 8 o 10 camioneros se me abalanzaron, se pusieron enfrente y no me dejaban pasar”, contó a LA NACION.

“Les dije que, como cualquier ciudadano de la República Argentina, pretendía tener una libre circulación y me dijeron que no, que tenía que esperar una hora. Y que ahora, por culpa mía (porque yo me había pasado), todo el resto que estaba esperando en la ruta iban a esperar dos horas”, añadió.

Los manifestantes bloquearon una ruta en Salta y no dejaban pasar ningún vehículo. Foto Lucas Norris

Inmediatamente, el productor habló con la policía para hacer la denuncia pertinente: “Hablé también con el intendente a ver si podía mediar y me dijo que estaba esperando una orden de la fiscal”.

Norris, también presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y de la Federación de Entidades Rurales de Salta (Federsal), contó que todo comenzó el viernes pasado cuando dirigentes gremialistas se presentaron en su oficina de Las Lajitas y le dijeron que querían un aumento del 16% en las tarifas. Si no se lo daban iban a cortar las rutas y no iba a circular nadie.

Según describió el productor, desde las entidades agropecuarias mantienen el concepto de que “tiene que haber libre oferta y demanda, por una cuestión de principios republicanos y democráticos” o sea que debe imperar “la libre contratación”.

“Fue entonces que desde el lunes se pusieron más duros los camioneros, empezaron con no dejar pasar a camiones y desde ayer cortaron la ruta para todos”, cerró.

Pero la cosa no terminó ahí, mientras Norris conversaba telefónicamente con un gremialista que estaba en la localidad vecina de Joaquín V. González, finalmente los manifestantes decidieron abrir el bloqueo. Entonces, el productor encendió su camioneta para circular y emprender de nuevo viaje y fue ahí que a través de la ventanilla baja de su vehículo “se le abalanzaron”.

“Me empezaron a golpear en la cara. Me pegaron unas cuantas trompadas, me rompieron toda la camisa y me querían bajar de la camioneta a las fuerzas. Me decían ‘qué te haces el pesado” que tenía que aguantar, que estábamos todos complicados. Después me escupieron y me tiraron en la cara todos los acuses (coca coquiada/ mascada). Por lo que hice la denuncia a la policía nuevamente”, detalló.