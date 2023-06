Un estudio apunta a derribar un mito sobre el impacto de la carne en la inflación

escuchar

Mientras la inflación continúa creciendo a un ritmo vertiginoso, desde hace más de tres décadas que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) insiste en poner a la carne vacuna dentro de una estimación incorrecta, según advierte un informe. En rigor, un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó que los ponderados que se utilizan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “para considerar el precio de la carne surgen de una estimación de 1989, cuando la carne bovina representaba el 80% del total del consumo de carnes”.

En este contexto, dijeron que “actualmente el producto representa la mitad, el 43%, por lo tanto, el supuesto incremento en el precio de la carne vacuna no se condice con la realidad”.

“Somos conscientes de las dificultades legales y de confianza que puede generar una adecuación del índice, por tanto, mientras no se pueda emprender esta actualización, debemos ser conscientes del sesgo que presenta este indicador al momento de hacer cualquier tipo de análisis al respecto”, remarcaron en la entidad.

Para la SRA, es por eso que “diversos estudios privados recientes dicen que los alimentos registraron un alza promedio del 3,5%, el último mes, con la carne como el principal responsable de ese incremento: esto es erróneo”. Frente a este escenario, alertaron que “desde hace más de un año la evolución del precio de la carne bovina y la hacienda en pie vienen corriendo muy por detrás del ritmo de la inflación”.

Carlos Odriozola, coordinador de la Comisión de Carnes y secretario de la SRA, recordó que en 1989 el consumo de carne vacuna era de 65 kilos por habitante. Luego seguía la aviar, con 9,5 kilos, y la porcina, con 5,5 kilos por habitante por año. “La carne vacuna representaba un 80% de lo que se consumía en ese momento, ese era su nivel de incidencia”, dijo.

“Cuando nos remitimos al año 2022, el consumo es de 48 kilos de carne bovina, 47 kilos de carne aviar y 16 kilos de porcina: o sea, en un total de 111 kilos, la carne vacuna representa el 43%. Esto significa la caída estrepitosa de la incidencia de la carne vacuna en el IPC. Por eso debería ser modificada porque sino se está permanentemente estigmatizando a la carne vacuna como la culpable de determinadas subas, cuando en realidad no lo es”, destacó.

El especialista no desconoció que “tocar” los índices del Indec es un tema “bastante complejo, no solo desde el punto de vista estadístico sino político”, pero no por eso no se puede realizar. “Claramente hoy por hoy, al gobierno de turno no le interesa modificar eso y se siente cómodo estigmatizando a la ganadería, en lugar de clarificar las cosas. Es algo que deberíamos empezar a atacar por varios lados para lograr cambiarlo pero que sea una modificación general de varias cosas”, enfatizó.

Por último, para Odriozola, otro tema que empeora aún más las cosas es el de las ventas al exterior de este producto. “Se está tomando permanentemente las exportaciones de los cortes con hueso y, por otro lado, se toman los huesos exportados. Esto desfasa también el número de toneladas exportadas que tiene el país, incrementándolas como si fuera una realidad y lo que pasa es que están contando dos veces los huesos. Esto es importante resaltarlo ante el ataque permanente de que la carne vacuna es la culpable de la inflación”, subrayó.