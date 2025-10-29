Gesto a Estados Unidos: China compró 180.000 toneladas de soja norteamericana a horas de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump

En lo que se interpreta como un gesto de China a Estados Unidos a horas del encuentro que mantendrán ambos presidentes, Cofco, el gigante estatal chino dedicado a los granos, compró tres buques de soja por unas 180.000 toneladas, según consignó Reuters de fuentes comerciales.

Mañana, Donald Trump y su par Xi Jinping se verán en Corea del Sur en medio de la guerra comercial que mantienen ambas naciones. China no ha comprado hasta el momento soja de los Estados Unidos, lo que ha generado pérdidas para los productores norteamericanos que querían que se exporte su cosecha.

Según la agencia de noticias, si bien el envío de las 180.000 toneladas será para el período diciembre-enero, los operadores del mercado no aguardan una reanudación significativa de las exportaciones estadounidenses.

Hay expectativa por un entendimiento entre ambos países Shutterstock

De acuerdo con un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “pese a las turbulencias que generó la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, el gigante asiático logró hacerse de un volumen récord de importaciones de soja con 12,2 millones de toneladas durante agosto”. En tanto, señaló que en lo que va de la campaña de octubre a septiembre las importaciones de soja de China alcanzaron un récord de 96,5 millones de toneladas. La BCR agregó: “Teniendo en cuenta las importaciones hasta la fecha y proyectando las de septiembre en base a los embarques desde Brasil, Argentina y Uruguay, los ingresos totales de soja hacia China serían 106,4 millones de toneladas para terminar la campaña”. En este marco hay expectativa por la reanudación de los embarques desde EE.UU.

“Cofco ha procedido a comprar soja estadounidense incluso antes de que los dos líderes hayan llegado a un acuerdo comercial”, dijo un operador de una empresa de comercio internacional mencionado por Reuters.

“Los volúmenes reservados por Cofco no son tan grandes, tres cargamentos por ahora”, añadió.

La agencia de noticias recordó que los futuros de la soja en Chicago subieron esta semana a su nivel más alto en 15 meses por las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China.