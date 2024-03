Escuchar

En medio de los cruces por los contratos forwards que liquidan los exportadores, donde acopiadores y productores critican a las empresas por no hacerlo al dólar exportador sino al tipo de cambio del Banco Nación, la Secretaría de Agricultura, que conduce Fernando Vilella, convocó a las entidades del sector para “acercar a las partes” y consensuar posiciones sobre el tipo de cambio en el mercado de granos, pero sin que tenga que intervenir el Gobierno con alguna medida al respecto. El encuentro surgió luego de un pedido formal de la Federación de Acopiadores de Granos para que se aborde el tema y a pocos días de conocerse que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunciara a los principales exportadores de granos y subproductos y a la cámara que agrupa a esas empresas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), por supuestas conductas “anticompetitivas”.

De acuerdo con fuentes consultadas que asistieron al encuentro, el Gobierno insistió en que los actores del mercado deben buscar las soluciones, ya que el “Estado no está para intervenir”. Por otra parte, se constituyó una mesa de trabajo para la “desregulación y facilitación de la cadena de cereales y oleaginosas”, en la que se presentarán propuestas ante la Secretaría. Como era de esperarse, entre estos puntos también surgió el dólar exportador en los contratos de granos forwards, aunque no se precisó nada sobre la denuncia de Carbap.

De la reunión participaron las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, la Bolsa de Comercio de Rosario, y las entidades rurales como Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación de Acopiadores y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) y el Centro de Corredores, entre otros. Por parte del Gobierno estuvieron el subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda; el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Pedro Vigneau, y el director de Control Comercial, Matías Canosa.

Entre los temas estuvieron los contratos forwards de granos que hace la exportación Marcelo Manera - LA NACION

“Se pidió que haya un único dólar de liquidación en los contratos, que los exportadores trasladen el 80% al MULC y el 20% al CCL a los productores en los contratos, que no haya dos precios”, dijo Pablo Ginestet, coordinador de la Comisión de Agricultura de CRA y Carbap. Y agregó: “Dijimos que no se puede seguir agregando distorsiones, que tiene que haber un único tipo de precio en dólares, que es la que hubo con el FAS teórico. El tipo de cambio tiene que ser el mismo que se usa para todos los contratos, el históricamente usado en usos y costumbres en los negocios de los granos, que es el dólar que recibe el exportador. Si el exportador liquida al dólar oficial, el productor cobra al dólar oficial. Cuando el exportador cobra a algún otro dólar, siempre se trasladó al productor. Se debe trasladar el 80-20 y unificar la determinación de los precios en dólares de una única manera, que es la de dar transparencia y certidumbre a todas las partes. Se va a seguir trasladando, los exportadores no dieron precisiones al respecto”.

Ginestet añadió que durante la reunión no se hizo alusión a la denuncia presentada por Carbap contra las principales exportadoras de cereales y Ciara-Cec, entidad que las nuclea, aunque aclaró que todos coincidieron que hay que ir hacia mercados transparentes y con reglas claras: “No hubo ninguna mención al respecto. Valoramos que la Secretaría quiera llevar adelante estas políticas que, por un lado, busca corregir un error de una distorsión que se genera por una política monetaria de ellos. Nosotros no queremos más intervenciones, sino que esto se genera por una política de ellos [Agricultura]”.

Los exportadores también llevaron una serie de propuestas, entre las que está la eliminación de normas del Banco Central, regulaciones de la AFIP, la Secretaría de Agricultura, el Senasa y Aduana. Estas servirían de base para comenzar a trabajar en ese sentido. Además, ratificaron su posición sobre la unificación cambiaria en el corto plazo, sumado al fin de los derechos de exportación.

Según mencionaron las diferentes fuentes, no es objetivo de los actores ni del Gobierno buscar una intervención sobre el mercado, sino todo lo contrario. Precisaron que la intención es avanzar hacia la eficiencia y la transparencia de los mercados disminuyendo la intervención estatal, como la eliminación de todas las restricciones y cupos a las exportaciones, la desregulación y desburocratización.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, reiteró que hay normas, usos y costumbres en el comercio de granos que no se pueden “manosear”, más allá de la libertad que cada uno pueda tener de manera comercial. “Las normas hacen a la solidez y transparencia del mercado. Precisamos continuar con las normas que hacen al mercado sólido”, explicó.

Sobre el tipo de cambio, precisó que no se trata de si es uno u otro, sino que debe ser el único tipo de cambio que se utilice. “Ese tipo de cambio tiene que ser el que cobra la exportación, obviamente después son decisiones de cada empresa, más que de las cámaras o intercambios de miradas. El Gobierno no tomó ninguna resolución de este tema, sino que llamó a las partes para tener un entendimiento”, agregó.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, acotó que se avanzó en algunos puntos importantes como el común denominador que la cadena necesita que haya un tipo de cambio único, ya sea para importar o para exportar. “Quedó también asentada la necesidad que este tipo de cosas se resuelvan dentro de la cadena sin tener que ir al Estado a pedir que nos dé una mano. Es una lección, que puede servir para el futuro. A instancias de la Secretaría de Agricultura se va a generar un espacio en el futuro para tener reuniones periódicas que tengan que ver con charlar, discutir, consensuar en qué medidas necesita el sector para ir mejorando en producción, industrialización, comercialización, etc”, dijo.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Gza. Aldo Masso

Como se señaló, el Gobierno desestimó cualquier tipo de intervención y planteó que están para promover los diferentes actores de la cadena, entre la oferta y la demanda. Para eso, dijeron, se va a mejorar la plataforma del SIO Granos que refleja el sistema de precios y operaciones.

“Quedamos en seguir trabajando en esta especie de mesa por el tema de los forwards, pero hay una posición excepto de la exportación de todo el arco productor y comercializador, de que hay que tener un solo valor dólar para liquidar los forwards y darle previsibilidad al tema. Lo razonable es que este precio que saca la Bolsa de Cereales y el Matba Rofex sea el que se use, ojalá que cuando llegue el momento de liquidar el forward ya haya unificación cambiaria y no haga falta, pero por las dudas es razonable que se ponga en los contratos que será ese el precio o el que definan la Bolsa y el Matba para liquidar los contratos”, expresó Carlos Odriozola, secretario de la SRA.