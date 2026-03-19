Guerra en Medio Oriente: cómo el conflicto altera precios, logística y expectativas productivas, según un experto

El conflicto bélico en Medio Oriente se convirtió en el principal factor que hoy condiciona la dinámica de los mercados globales y desplazó a los fundamentos tradicionales de oferta y demanda. En este contexto, el impacto sobre la energía, los fertilizantes y los commodities agrícolas redefine las perspectivas productivas y comerciales para el sector agroindustrial.

Así lo advirtió Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, quien analizó cómo la escalada de tensiones geopolíticas está generando volatilidad y cambios en las expectativas de los inversores.

“El conflicto bélico pasó a dominar los mercados en general, y su influencia en los granos es innegable. El resto de los fundamentos quedó en un segundo plano”, explicó el especialista al describir el actual escenario internacional.

Dante Romano, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral Universidad Austral

Uno de los impactos más visibles se registró en el mercado energético. Según detalló Romano, el petróleo Brent experimentó un fuerte salto en los precios en medio de la incertidumbre global.

En ese sentido, indicó que la cotización del crudo llegó a superar los US$119 en los momentos de mayor tensión, tras una suba semanal del 11%. “Si bien hubo intentos por frenar la suba, las señales contradictorias mantienen el riesgo y la tendencia alcista”, señaló.

La volatilidad también se trasladó a otros insumos estratégicos. El gas natural registró avances del 9%, mientras que la urea, clave para la producción agrícola, subió 7%. A la par, el oro aumentó 3% y el dólar se fortaleció cerca de 2%, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversores.

En este contexto, los granos acompañaron la tendencia alcista, aunque con incrementos más moderados. Los principales commodities agrícolas registraron subas cercanas al 3%, impulsadas por la incertidumbre internacional y el movimiento de los fondos financieros.

El gas natural registró avances del 9%, mientras que la urea, clave para la producción agrícola, subió 7% Ahmed Gomaa - XinHua

De hecho, estos actores incrementaron su posición comprada en 6,5 millones de toneladas, alcanzando un total de 91 millones. “Esto muestra una mayor cobertura frente a la incertidumbre global”, indicó Romano.

El intento de las principales potencias por contener el impacto de la crisis energética también generó efectos limitados. Estados Unidos habilitó el uso temporal de petróleo ruso y la Agencia Internacional de la Energía liberó reservas récord para moderar las cotizaciones.

Sin embargo, el resultado fue más simbólico que real en términos de precios. “Se esperaba un impacto más fuerte, pero terminó siendo más psicológico que efectivo”, afirmó el analista.

El trasfondo geopolítico sigue siendo determinante para el comportamiento de los mercados. La presión militar de Estados Unidos sobre Irán y las respuestas regionales de este país mantienen elevada la percepción de riesgo sobre el suministro energético.

“El riesgo sobre el suministro energético global sigue siendo alto”, advirtió Romano al referirse a las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte mundial de petróleo.

Además del impacto directo sobre la energía, el conflicto genera preocupación por el abastecimiento de fertilizantes. La región del Golfo concentra una porción relevante de la producción global, lo que amplifica la sensibilidad del mercado. “Casi la mitad de la urea mundial sale de esta zona, y a diferencia del petróleo, no hay grandes reservas estratégicas”, explicó el especialista.

En América del Norte ya se proyectan déficits significativos en la disponibilidad de estos insumos. Tanto en Estados Unidos como en Canadá se estiman faltantes de entre 25% y 35%, especialmente para aplicaciones posteriores a la siembra.

La situación se agrava porque Rusia no logra compensar la caída en la oferta global, mientras que China decidió liberar parte de sus reservas para garantizar su propia producción agrícola.

Entre los países más expuestos aparece Brasil, debido a su fuerte dependencia de fertilizantes importados. “El problema no es solo conseguirlos, sino el precio, que está fuertemente presionado por el contexto internacional”, señaló Romano.

Las tensiones también se trasladaron al plano logístico. El transporte marítimo desde Brasil hacia China aumentó 24% en marzo, reflejando mayores costos y riesgos en las rutas comerciales.