“Ha recalculado”: Nicolás Pino contó que Caputo y Milei les explicaron que por ahora el Gobierno no puede hacer nuevas bajas de retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, contó que el gobierno nacional, pese a los rumores que circularon en los últimos días, no tiene planeado hacer al menos por ahora una quita de las retenciones.

“El fin de semana empezó a circular un rumor, que es totalmente falso, y hago hincapié en decirlo, porque lo hablé con el ministro [Luis Caputo] y lo hablé con el presidente de la Nación [Javier Milei], un rumor que decía que el Gobierno ya tenía casi arreglado que iba a hacer una baja absoluta total de retenciones en breve. Que ojalá hubiese sido verdad”, comenzó Pino en A24.

Luego agregó: “Pero el ministro y el presidente el fin de semana me dijeron no, Nicolás, lamentablemente no podemos. Con estos cambios que ha habido dentro de la política, la reforma laboral, la parte universitaria, la parte de salud, eso ha hecho que el Gobierno, por lo que me dicen, ha recalculado un montón de gastos o de salidas de dinero, siempre no poniendo en riesgo el equilibrio”.

Pino insistió que los derechos de exportación ya llevan 25 años de “flagelo” para el campo. El año pasado, Milei aplicó una reducción temporal entre febrero y junio. Luego, en julio, las alícuotas volvieron a su nivel anterior. Y en septiembre hubo 72 horas donde se eliminaron por completo. En tanto, en diciembre pasado bajó los derechos a niveles que hoy se mantienen: el grano de soja pasó de 26 a 24%, el trigo de 9,5 a 7,5% y el maíz de 9,5 a 8,5%, entre otros productos.

Pino apuntó que pese a que por retenciones el agro aportó más de US$200.000 millones no se hicieron obras importantes.

“Si uno dice, bueno, aportaste todo esto, pero mirá lo que hicimos, hospitales, escuelas, caminos... Cero, cero. Se la robaron. Pero hay que entender también que cuando otros sectores reciben X beneficio de baja de impuestos, nosotros siempre levantamos la mano y decimos... ¡Pare, que estamos nosotros hace mucho con este flagelo!“, señaló.

Luis Caputo, ministro de Economía (Fuente: Captura d epantalla LN+)

Pino agregó que “es importante recalcar que el gobierno viene cumpliendo en los tiempos que tiene en bajar retenciones y es importante y muy importante recalcar que el campo responde con más producción”.

Ayer, la Secretaría de Agricultura informó que en enero pasado las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 10,63 millones de toneladas y generaron divisas por 4152 millones de dólares. El Gobierno destacó que enero se convirtió en el mejor primer mes de la última década para las exportaciones provenientes del agro. El dato, difundido por el Ministerio de Economía fue compartido en redes sociales por el ministro, Luis Caputo, quien destacó el “nuevo récord de la década” en el sector.

Según el informe oficial, el crecimiento interanual fue del 18% en valor y del 17% en volumen respecto de enero de 2025, consolidando una tendencia expansiva que el Gobierno atribuye a la mejora en la inserción externa y a la diversificación de mercados y productos.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Rural señaló a A24: “No es común para un enero, pero sí se entiende en una situación de los tipos de cambio que se han ido tranquilizando, que uno puede mirar un poco más hacia adelante y poder empezar a generar cosas a futuro, a tiempo”. Agregó: “Eso genera que haya más comercialización. Ni hablar de la cosecha de récord de trigo, casi 27, 28 millones de toneladas, que es un récord absoluto”.