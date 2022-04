Hay miles de hectáreas inundadas en un partido bonaerense y ya temen lo peor

Más de 68.000 hectáreas del partido de Carlos Casares se encuentran inundadas y la situación está complicando tanto la recolección de los cultivos de soja, la producción tambera como a la ciudadanía en general que necesita transitar por caminos rurales, docentes y alumnos, por ejemplo.

La inundación en Carlos Casares vista desde el aire

Carlos Casares tiene 250.000 hectáreas y, con la superficie anegada, está afectada así casi el 30% de su superficie. La situación, alertó en diálogo con LA NACION Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural local, “se agrava”.

Todo se generó por dos motivos: por un lado, lluvias superiores a igual fecha del año pasado. Por otro lado, agua que ingresa de partidos vecinos. A esto se agrega una topografía del partido con médanos de norte a sur que hacen que, mientras el agua avanza e inunda una parte, luego hace lo propio en otra zona.

Según un relevamiento de la firma Solum ligada al agro, al 12 de marzo pasado eran 42.534 las hectáreas inundadas en la región, mientras que al 16 del actual se saltó a 68.208 hectáreas. De esa superficie, 55.655 hectáreas están al sur de la ruta 5 y el resto, 12.553, al norte de la misma.

“El problema está en la zona sur de la ruta 5, que da contra el partido de Bolívar, y contra la 226 que va a Pehuajó”, señaló el ruralista. “Es un frente que avanza, el agua viene del oeste”, señaló el dirigente.

En lo que va del año llovió más de 600 mm en la región, contra unos 400 mm de igual período del año pasado. Como se mencionó, ingresa agua de partidos vecinos que también registraron importantes precipitaciones, como el partido de Hipólito Yrigoyen, cuya cabecera es Henderson, y Pehuajó.

El dirigente describió a la situación en la región como “dinámica y agravándose” y que uno de los pueblos más afectados de la zona hoy es Bellocq.

El agua que, aunque lenta, se va desplazando, choca contra médanos que están transversal al sentido de la escorrentía del agua.

Llovió más de 600 mm en la región e ingresa agua de partidos vecinos. Alberto Pol

“Es un frente que avanza hasta el médano siguiente, inunda, y va al siguiente, son como lagunas”, describió.

La inundación ya está generando graves inconvenientes. “Hoy estamos cosechando soja y maíz y el problema es que no se puede porque está inundado o no podés arrimarte porque los caminos no están aptos; hay que embolsar, es una problemática que dificulta”, indicó. “Hay que parar, desencajar la máquina [que se queda en un lote] y a esto se suma el problema del gasoil”, añadió.

De 1500 kilómetros de caminos abiertos al uso público, hay 1000 que “atiende” la Municipalidad. Consultado sobre qué porcentaje de ese número se encuentra en mal estado, respondió que los 1000.

Entre la recaudación por tasa vial, marcas y señales, además de una coparticipación provincial, al municipio llegan recursos por unos $226 millones, apuntó. Sin embargo, “vuelve poco” en la inversión en caminos, según dijo.

“No son solo los productores los afectados, también los contratistas, empleados, los chicos del colegio. Todo se complica, no hay infraestructura”, dijo.

Caminos rurales

Los tambos están con situaciones difíciles. Hay lugares donde tratan de sacar con uno o dos tractores la leche en cisternas porque no pueden ingresar los camiones de recolección.

“Es gravísima la situación de los caminos rurales, tenemos caminos del siglo XIX en el siglo XXI”, apuntó. “Estamos complicados, dependemos del pronóstico hacia adelante”, agregó.

Respecto de este último punto, expresó que el agua que llega estará durante otoño y el invierno en los campos.

Preocupados por la situación, los productores ya elevaron una nota a la Municipalidad para que se otorgue la emergencia agropecuaria. Esto como una medida de corto plazo. Pero, también, quieren que ya se trabaje para el mediano plazo. Buscan que se arme una comisión vial con organismos locales para administrar los fondos con el fin de mantener los caminos rurales.

En Twitter, Andrea Passerini, productora tambera de la zona, se refirió al panorama que enfrenta la región acompañando fotos. “Las imágenes aéreas tomadas en las últimas horas muestran la real magnitud del volumen de agua q está ingresando al partido x la zona sur desde varios sectores, esto sumado a los 700 mm caídos en los primeros 4 meses del año (marca q está muy cerca de alcanzar la media anual)”, escribió en su cuenta personal. Luego compartió un video donde muestra que se “intenta” cosechar: “A paso de hombre y enterrándonos...”