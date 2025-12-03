“No la veo”: los exportadores no esperan bajas en las retenciones al campo en 2026

Pese a que la reducción temporal de las retenciones de septiembre pasado permitió que la agroexportación generara US$7000 millones, lo que ayudó en un momento de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno no avanzaría con una baja permanente de los derechos de exportación en 2026. Eso es lo que intuye el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, quien sostuvo que el argumento del Gobierno es que “no hay margen fiscal”. Resaltó que el esquema actual quedará congelado.

El directivo opinó que las retenciones continuarían como hasta ahora porque sostienen el ancla fiscal del 2,5% de superávit. En un evento que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con diferentes cámaras de la actividad agroindustrial, trazó un balance del año agrícola y dejó definiciones sobre el aporte real del sector a la economía argentina, contrastándolo con el trato diferencial que reciben otros sectores, como el energético en el país.

“El agro generó US$7000 millones incremental, pasó de US$23.000 a US$30.000 millones por la baja de las retenciones en el 2025. ¡Una Vaca Muerta sin RIGI y sin eliminación de retenciones!”, dijo el directivo al marcar la diferencia con el crecimiento del sector petrolero, que lo hace “con subsidio estatal”.

Aclaró que auspician que haya una Vaca Muerta activa al igual que una minería activa, pero hoy por hoy “la ladera del gasto estatal la sigue pagando el agro” y no hay otro sector aportante.

“El sector petrolero tuvo la inteligencia de lograr un RIGI especial y eliminación de retenciones. Hoy aporta US$7000 millones [su superávit comercial energético] con subsidio estatal. ¡Qué sería [del agro] si tuviéramos un mini RIGI!“, indicó. Reclamó una Ley de Inversiones Agroindustriales.

Hoy se realizó el cierre de año de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ciara-CEC, CEPA, FAIM, Caena, Capia, Centro de Corredores y Acopiadores

Según dijo, la probabilidad de eliminación de los derechos de exportación en 2026 es “extremadamente mínima”, por los objetivos del Gobierno de mantener el superávit fiscal y sostener la estructura del Presupuesto el próximo año. Agregó que el Ejecutivo anticipó que los derechos de exportación no serán parte de la reforma tributaria. “Cuando uno analiza la estructura de gastos del Estado para 2026, la probabilidad de baja de retenciones es extremadamente mínima. Leyendo el presupuesto, la recaudación de derechos de exportación, concluye que la probabilidad es muy baja. No significa que no vayamos a seguir insistiendo, tocando el timbre todos los días", afirmó.

Sobre una posibilidad de los derechos de exportación dentro del paquete fiscal o la reforma tributaria, indicó: “No la veo. El reclamo sectorial siempre es eliminar el régimen especial del sur, el de Tierra del Fuego: son 1500 millones de dólares. Eso permitiría bajar retenciones del 26% de soja al 18%, generando 4000 millones de dólares anuales adicionales, mayor molienda y mayor exportación. También eliminar los derechos de exportación del trigo y harina de trigo".

Para el ejecutivo, avanzar sobre esta medida depende de un gesto del Gobierno, pero aclaró que se tiene que definir una hoja de ruta para hacer una reducción progresiva. “El Gobierno no podría terminar diciembre de 2027 sin ningún anuncio. Al menos decir: en 2026 haremos esto; en 2027, y si somos elegidos, hasta 2032 vamos a llegar a cero de esta manera”, graficó.

Idígoras señaló que al segundo año de baja de retenciones el Estado empieza a compensar fiscalmente por el crecimiento del volumen de producción y exportación Efrem Lukatsky - AP

Idígoras mencionó que desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que también preside, han hecho un análisis donde demuestran que “al segundo año de baja de retenciones el Estado empieza a compensar fiscalmente por el crecimiento del volumen de producción y exportación. El Gobierno es consciente, pero dice: ‘si se mueve el ancla fiscal, la macro empieza a desestabilizarse. Confíen en nosotros que en los próximos años vamos a ir bajando, pero este no es el momento ideal’“.

Sobre la liquidación de divisas de los últimos dos meses, donde octubre y noviembre fueron afectados por el anticipo de septiembre, explicó que diciembre empieza a recuperarse: “Tenemos previsión de embarque de 3 millones de toneladas. La mayoría ya están compradas; ahora hay que originarlas y llevarlas al puerto. Vamos a ver mucha concentración de camiones a Rosario. Desde enero y febrero, más actividad en Bahía Blanca y Necochea, probablemente con récord de carga. Hasta abril vendemos al sudeste asiático; desde abril, a Brasil".

Recordó que para esta campaña fina se prevé una cosecha de trigo de 25,5 millones de toneladas, aunque destacó la baja calidad proteica del cereal Nidera Semillas

Idígoras destacó que la volatilidad cambiaria de este año fue inusualmente estable: apenas unos 30 días de tensión en todo el calendario, un contraste total con otros períodos en los que casi 300 de los 360 días estuvieron marcados por saltos del dólar y parálisis comercial. Esa paz cambiaria, dijo, “es un buen récord para la Argentina”, y es “muy valorada” en el sector.