“Huevos blue”: denuncian que todos los días llegan hasta 550.000 de contrabando desde Bolivia, Paraguay y Brasil

Con total impunidad, cientos de miles de huevos ingresan por día desde países limítrofes, sin control sanitario ni documentación. La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) advirtió por el grave riesgo sanitario que esto implica y el impacto económico en las provincias del norte. Aseguraron que hay connivencia estatal y que no se actúa pese a tener pruebas. La entrada ilegal de este alimento se aceleró en medio de una Argentina que quedó cara en dólares versus los países vecinos. Se creó un mercado paralelo, “blue”, que nadie frena con productos que arriban a menor precio.

Mientras los pequeños productores avícolas del norte argentino ven desplomarse sus ventas, decenas de cajones de huevos cruzan las fronteras todos los días en camiones provenientes de Bolivia, Paraguay y Brasil. Según datos de Capia, diariamente son unas 550.000 unidades que sin controles sanitarios ni respaldo legal entran al país. Las provincias más afectadas son Salta, Formosa y Misiones, donde “hoy directamente no se vende nada”, alertaron.

La situación fue calificada como un “desastre” por el presidente de Capia, Javier Prida, quien advirtió que el fenómeno no solo tiene consecuencias económicas, sino también sanitarias. “Hablás con algunos funcionarios y se creen que es solo un tema comercial. Te dicen que el contrabando existió siempre y que cuando era de acá para esos países nadie se quejaba y que ahora saltamos porque es de allá para acá. Y eso no es verdad”, explicó a LA NACION.

Contrabando de huevos

Si bien el problema comenzó a visibilizarse a mediados de 2024, en los últimos meses la situación se aceleró de manera abismal. “En la Argentina quedó anclado el tipo de cambio y nosotros estamos caros en dólares. Una persona paga un cajón de huevos de producción nacional en la Argentina unos US$48, mientras que en Brasil se paga a 36 o 37, y en Bolivia US$26, porque hay un mercado paralelo”, detalló.

Prida aseguró que se comunicaron con funcionarios nacionales y provinciales, pero no hubo soluciones. “El contrabando hormiga va a existir siempre, el tipo que va en una motito y pasa cuatro cajas de huevo. Pero ahora nos preocupa que hay vehículos con patentes de Paraguay y de Brasil que están trayendo camionadas de huevo. No es una caja. Los tenemos filmados, les pasamos las imágenes a las autoridades, pero nadie hace una denuncia”, dijo.

En Capia denunciaron el ingreso masivo de huevos sin documentación desde Bolivia, Brasil y Paraguay: “Hay connivencia y el Estado no actúa”, aseguraron; una foto que sacaron a un cargamento los productores avícolas Gza.

“Nosotros no podemos ir a Formosa o a Clorinda a controlar quién está pasando huevos. ¿Nadie ve pasar un camión lleno de huevos? Los controles del Senasa ahí no existen. Hay connivencia de funcionarios públicos, no sabemos de qué departamento, pero esto es más nacional que provincial. Es sentido común”, sostuvo.

Para el presidente de Capia, no hay dudas: “Hay convivencia. No estamos hablando de una señora en Bolivia con dos cajas en la espalda. Estamos hablando de camiones con chapas bolivianas que llegan a Tucumán, vendiendo huevos en forma clandestina, sin papeles ni documentación”.

Productores avícolas tomaron una foto de un camión con la descarga de huevos que pusieron en la mira Gza.

El riesgo sanitario es el eje más preocupante de esta situación. “Brasil, Paraguay y Bolivia no tienen el mismo estatus sanitario que la Argentina. No es solo huevo, está entrando asado, cerdo, pollo, cerveza, bebidas alcohólicas, electrodomésticos. Es contrabando puro. Hay una perforación de frontera absoluta”, denunció.

El impacto es directo sobre las economías regionales. “En esas provincias no hay productores grandes. La mayoría son pequeños productores que viven de esa venta, están subsistiendo. ¿Cómo van a competir, si el costo que tienen es superior al precio de los huevos que entran? Un maple argentino cuesta $8000, uno paraguayo $5000. Al consumidor no le importa el origen”, lamentó.

Según explicó, la mercadería ilegal se detecta fácilmente. “Son cajas rotuladas en portugués (de Brasil) o que dice directamente huevo de Paraguay. El huevo boliviano es el único que viene sin rotular, pero lo atan con hilo, no lo encintan como en la Argentina, y esa es la manera que sabemos que viene de ese país. El brasileño viene en cajas de cartón, el paraguayo en plástico termocontraíble. Los detectamos al toque”, contó.

La mercadería ilegal se detecta fácilmente: “Son cajas rotuladas en portugués (de Brasil) o que dice directamente huevo de Paraguay; el boliviano es el único que viene sin rotular, pero lo atan con hilo, no lo encintan como en la Argentina, y esa es la manera que sabemos que viene de ese país" Gza.

La entidad tiene identificados incluso a los responsables. “Tenemos los lugares, los teléfonos de los contrabandistas, pero el Estado no hace nada. Me reuní con gente del Ministerio de Seguridad, que se portaron muy bien, pero no dan abasto. En el Senasa central responden y mandan directivas, pero el resto, todos brillan por su ausencia”, advirtió.

Prida insistió en que esto no se trata solamente de comercio informal, sino de salud pública Gza.

Prida insistió en que esto no se trata solamente de comercio informal, sino de salud pública. “Este es un tema sanitario, y el Estado no actúa. Hay funcionarios que están preocupados, pero claramente no alcanza. El contrabando hoy opera con total impunidad”, concluyó.