Huevos protagonistas: platos donde son el ingrediente principal para satisfacer a un público que lo consume cada vez más

Se convirtieron en el ingrediente proteico que no puede faltar en ningún plan alimenticio y de a poco se han incorporado a las cartas de distintos restaurantes

En los 80 tenían mala fama, pero los avances en nutrición y las nuevas dietas alimenticias los depositaron en el top de los desayunos. Fáciles de combinar, con indiscutibles maridajes como la palta, o revueltos con verduras grilladas, el huevo sale a la mesa para deleitar a los que buscan proteínas y en algunos casos se vuelve gourmet. Si querés nuevas propuestas, pasá por este recorrido y descubrí cuál te tienta más.

Huevos estrellados en desayuno americano

Huevos protagonistas Gentileza prensa

El desayuno y la merienda no son simples rituales en Bilbao, el restaurante de tapas y vermut ubicado en una de las esquinas más emblemáticas de Palermo. Son, como deberían ser siempre, momentos de hacer una pausa, pensados para arrancar el día o disfrutar del atardecer con productos de calidad y combinaciones que define cada comensal. Entre las opciones de la carta ofrecen el Desayuno Americano —que también se puede solicitar en el horario de merienda— e incluye: tostadas de pan de molde casero con manteca artesanal, bacon crocante y huevos a elección —pueden ser revueltos o estrellados—, con un plato de frutas frescas, jugo de naranja natural y café o té ($17 900). Los huevos estrellados se cocinan en pequeñas cazuelas de barro pintadas con aceite de oliva y luego se sellan en sartén para terminar la cocción. Dirección: Thames 1795, Palermo.

Huevos turcos a toda hora

En Muyè, el restaurante y cafetería de Recoleta que funciona en una casona centenaria con jardín secreto, uno de los platos que sobresale del menú “All day” son los huevos turcos ($10 950). Se sirven dos huevos mollet cocidos con precisión sobre una base de yogur griego, condimentado con ralladura de limón y coronados por un aceite infusionado con especias suaves y picantes. Estos huevos se elaboran siguiendo una técnica tradicional: se hierven en su cáscara durante cinco minutos exactos, lo que permite que la clara quede firme pero tierna, mientras que la yema permanece líquida y cremosa. La cocción se detiene con un baño de agua helada, lo que facilita el pelado sin romper la estructura. Esta receta, que fusiona lo clásico con lo contemporáneo, refleja el espíritu de Muyè: una cocina de autor accesible, con preparaciones cuidadas y sabores que reconfortan. Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Huevos rotos sobre sándwich o tortilla

Copetín es un bar que abrió hace seis meses en Villa Devoto, en la famosa esquina triangular sobre la diagonal Fernández de Enciso, conocida como la “manzanita”, donde solía funcionar el bar homónimo. Ambientado con un estilo de los años 60 y 70 que revive las décadas doradas, ofrece una propuesta gastronómica variada. Su carta incluye desde picadas originales con vitel toné y sabrosas tortillas con ricos toppings, hasta pizzas estilo napoletano y sándwiches de pan de pizza. Entre estos últimos, se distingue el Especial Copetín ($14 800), un sándwich cuya masa se prepara en forma de canoa, con un relleno llamado Philly Cheese -que lleva carne desmechada, pimientos, cebollas y quesos fundidos- y en este caso se corona con huevos estrellados y queso gratinado. Los huevos, rotos sobre el sándwich y llevados por segundos a un horno refractario a más de 300 °C, aportan un toque final liviano y blando en el centro. La versatilidad del huevo también se aprecia en otras preparaciones, como la tortilla a caballo con dos huevos fritos y perejil fresco picado ($10 500) y el sándwich de milanesa de peceto ($14 800), que se sirve con dos huevos fritos encima. Dirección: Fernández de Enciso 4370, Villa Devoto.

Huevos estrellados sobre papas y jamón

Con más de dos décadas de historia en zona norte y nacido de una tradición familiar iniciada en 1905, La Vicente López es un clásico que invita al encuentro. Entre sus especialidades, el protagonismo de los huevos se expresa con fuerza en los Huevos Estrellados ($18 000), una preparación de espíritu español que se sirve sobre patatas doble cocción, acompañadas de jamón serrano estacionado por 18 meses fileteado a cuchillo. El plato lleva dos huevos de campo cocidos a baja temperatura hasta alcanzar una yema fluida que envuelve los ingredientes. La textura final resulta de la combinación entre el crocante de la base, la untuosidad del huevo y la salinidad equilibrada del jamón iberico. Una propuesta simple en técnica pero precisa en ejecución que invita a ser saboreada sin apuro, en cualquier momento del día. Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Huevos en omelette con espinaca

Brickell Café, el nuevo spot de Palermo Hollywood que propone una experiencia fresca y saludable en un ambiente moderno con estética playera, brinda múltiples opciones en su carta para quienes buscan incorporar huevos a sus desayunos, brunchs o almuerzos. Entre sus preparaciones más destacadas se encuentra el omelette tradicional servido con espinaca, tomate y rodajas de pan ($12 500) acompañado de café de especialidad de Puerto Blest, jugos cold press o smoothies proteicos. Todo esto puede disfrutarse en su salón lleno de luz natural, rodeado de plantas, madera clara y rincones acogedores, o en su deck al aire libre. Dirección: Soler 6048, Palermo Hollywood.

Huevos Benedictinos con salsa holandesa

Aire Libre es un restaurante ubicado en Belgrano que amalgama cocina porteña y diseño contemporáneo en un jardín urbano pensado para disfrutar sin prisa. Los domingos, en el brunch resalta el protagonismo del huevo en diversas preparaciones que varían en textura y cocción, como los benedictinos ($11 000), un clásico que combina huevo poché sobre pan artesanal con salsa holandesa y panceta o trucha ahumada. También los ofrecen Revueltos ($6800), servidos cremosos, o fritos ($6800), con yema fluida, ambas alternativas se sirven acompañadas de tostadas de pan artesanal y mix de verdes. Las opciones también incluyen omelette ($7400), de borde firme y centro húmedo, al que se le pueden adicionar distintos toppings como jamón, espinaca, hongos o queso. Dirección: Av del Libertador 6327, Belgrano.

Revueltos en avocado toast o croissant

Merienda es un espacio ubicado en Palermo donde los sabores de la infancia se recrean de manera única. Preparaciones caseras y materias primas seleccionadas son protagonistas de la carta. Entre los ingredientes principales, los huevos de campo ocupan un lugar central por su versatilidad. En la avocado toast ($12 900) se sirven revueltos y cremosos sobre pan artesanal con palta fresca. También se incluyen en croissants de masa madre: una versión con panceta crocante ($9 900) y otra con queso brie y pesto de hierbas ($10 200). Estas combinaciones resaltan la consistencia del huevo como producto base, integrado en platos que pueden disfrutarse tanto en el desayuno como en el almuerzo o la merienda. Dirección: Uriarte 2106, Palermo.