Para Carbap, el proyecto no mantiene las exenciones que fija la ley de bienes personales en su artículo 21 inciso f y los inmuebles rurales que son un elemento utilizado en la producción agropecuaria quedan alcanzados Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 19:37

En medio de la polémica por el proyecto oficialista del impuesto a la riqueza, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) le envió una carta a todos los diputados nacionales y senadores de esas provincias rechazando ese tributo y alertando que su sanción podría llevar a una "liquidación de activos".

La movida de Carbap se conoce luego que entidades rurales del norte bonaerense pidieran que los productores cerraran sus cuentas en el Banco Credicoop, que preside Carlos Heller, diputado nacional que impulsa junto al kirchnerismo el impuesto a la riqueza.

En la carta Carbap señala que "no nos encontramos ante un aporte solidario sino ante un impuesto directo".

"No existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, provocando esto que la persona que supere con su patrimonio en $1 los $200 millones (que fija el proyecto) pagará sobre el total y no sobre el excedente", indicó.

La entidad destacó que la ley 27.480 modificó la ley 23.966 del impuesto a los bienes personales, dejando en el artículo 21 inciso f "exentos del impuesto los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas o sucesiones indivisa, cualquier sea su destino o afectación."

Para Carbap, el proyecto que se impulsa en Diputados "no mantiene las exenciones que fija la ley de bienes personales en su artículo 21 inciso f. Esto hace que los inmuebles rurales que son un elemento utilizado en la producción agropecuaria queden alcanzados. A este efecto es necesario discernir o separar entre un bien de carácter suntuario o financiero y un bien de carácter productivo como son las parcelas rurales".

"Se debe aclarar que todos los bienes muebles y semovientes que se utilizan para la producción agropecuaria también resultarían alcanzados", agregó la entidad en la carta.

En este contexto, la organización reclamó "excluir de este tributo las parcelas rurales y los bienes muebles y semovientes utilizados en su producción". Remarcó que mantener la redacción que tiene el proyecto "obligaría a la liquidación de activos, además de no permitir los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país".

Conforme a los criterios de Más información