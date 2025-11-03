Ingreso de dólares: en octubre se derrumbó un 84% la liquidación de la agroexportación

El ingreso de dólares de la agroexportación se derrumbó en octubre pasado un 84%, según se desprende de un informe de liquidación de divisas realizado por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

De acuerdo con el relevamiento sectorial, el mes pasado las agroexportadoras liquidaron US$1117 millones, una merma del 56% en relación con el mismo mes de 2024 y una baja del 84% respecto de septiembre pasado.

En tanto, para destacar, entre enero y octubre pasado llegaron al país US$29.564.077.574, lo que representó una suba del 40% versus igual período del año pasado.

El fuerte retroceso en la liquidación del mes pasado obedece al gran adelantamiento previo que se registró en septiembre último, cuando, en el marco de la suspensión temporal de retenciones que duró solo tres días, el acumulado mensual terminó aportando US$7107 millones. Esa cifra había representado uno de los mejores meses de la historia.

En relación al bajo nivel de octubre, Ciara-CEC, que preside Gustavo Idígoras, afirmó: “El mes de octubre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”.

En otro orden, la cámara sectorial recordó también que “el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”.

Agregó que “la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”.

Según señaló el presidente de Ciara-CEC a este medio, el ingreso de divisas del último mes reflejó “el fuerte flujo provocado por el régimen de suspensión de derechos de exportación del mes anterior”. Idígoras explicó que eso hizo anticipar los ingresos previstos para octubre.

Vale recordar que el gobierno nacional, sobre fin de septiembre pasado, suspendió el cobro de las retenciones que, entre otros productos, en soja se encontraban en el 26%. El mecanismo implicaba cero retenciones hasta el 31 de octubre o si antes se llegaba a un cupo de US$7000 millones. El sistema se terminó en 72 horas porque lo que primero ocurrió fue el logro de la cifra buscada por el Gobierno.

En este contexto, hace unos días, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó cuántos dólares podría aportar el sector hasta fin de año. El número proyectado dio US$3900 millones. "La eliminación temporaria de retenciones, que tuvo lugar a finales de septiembre, impulsó una liquidación de divisas del sector en el Mercado Libre de Cambios (MLC) que superó los US$7100 millones, duplicando el promedio de los últimos cinco años de US$3500 para ese mes", señaló.

Dijo la BCR: “El total acumulado de aporte del agro en materia de divisas suma arriba de US$32.150 millones, superando todo lo aportado durante 2024 (US$30.570 millones) entre ambos mercados, MLC y dólar CCL"

La entidad agregó: “No obstante, este flujo elevado para el mes se da a costa de una menor liquidación proyectada para los meses subsiguientes: US$3900 millones entre octubre y diciembre, quedando por debajo del promedio de los últimos cinco años para esos meses e incluso cerca de los mínimos del último lustro”.

Para la Bolsa rosarina, en lo que va del año la agroindustria contribuyó con US$30.600 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A esta cifra, indicó la BCR, hay que sumar otros US$1550 millones vía dólares financieros mientras estuvo vigente el llamado “dólar blend”.

La BCR luego destacó: “El total acumulado de aporte del agro en materia de divisas suma arriba de US$32.150 millones, superando todo lo aportado durante 2024 (US$30.570 millones) entre ambos mercados, MLC y dólar CCL".