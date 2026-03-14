Innovación, energía y confianza. La propuesta de Shell Agro para potenciar al campo

El campo necesita energía y potencia para dar el máximo rendimiento y por eso Shell, a través de Shell Agro, es una de las marcas que dijo presente en la gran muestra agroindustrial, que en este 2026 cumplió 20 ediciones.

En su espacio, los representantes comerciales y especialistas técnicos de la compañía presentaron la amplia oferta de productos, servicios y soluciones que Shell Agro ofrece para impulsar la eficiencia y el crecimiento de productores, contratistas y transportistas.

“Nos encanta venir a Expoagro y participar de la mayor muestra del sector. Y este año el entusiasmo fue aún mayor, considerando que es el segundo año consecutivo que lo hacemos oficialmente como Shell Agro, enfocando nuestra presencia en todo lo que tenemos para ofrecer al ecosistema productivo del campo”, comentó Sebastián Pérez Olgiati, director de Retail de Raízen Argentina.

La propuesta de Shell Agro —bajo el concepto “Confianza que potencia tu campo”— incluye combustibles de última generación como Shell V‑Power y Shell Evolux, y lubricantes máxima calidad y alto rendimiento como Shell Helix y Shell Rimula, junto con herramientas y soluciones integradas que simplifican la operación diaria del campo.

En el caso de Shell Rimula, la línea de lubricantes para camiones y motores diésel pesados, presentó su campaña “Un lubricante a la altura de tu rendimiento”. La familia Rimula incluye lubricantes minerales y sintéticos desarrolladas con paquetes de aditivos de alto rendimiento, que brindan limpieza del motor, menor desgaste y protección frente a las condiciones más exigentes del trabajo en el campo y en la ruta. Este desempeño se traduce en más eficiencia y rendimiento, con intervalos de mantenimiento más convenientes y una vida útil del motor extendida.

Sergio Juve, responsable de canje en Roagro durante una de las charlas en el stand.

Además, durante todos los días de la exposición se desarrollaron charlas y capacitaciones especialmente diseñadas para el sector, que estuvieron a cargo de expertos técnicos y comerciales. Y el público pudo disfrutar, además, de una rueda de prensa con la participación de pilotos del Turismo Carretera.

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