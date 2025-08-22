Innovación y Agricultura regenerativa. Bayer presentará sus principales avances en genética, protección de cultivos, digitalización y carbono

Bayer participará en el 4° Congreso Internacional de Maíz con su propuesta integral que combina innovación tecnológica, digitalización y agricultura regenerativa.

El 27 y 28 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, con más de 130 oradores nacionales e internacionales, se llevará a cabo el 4° Congreso Internacional de Maíz (CIM), donde Bayer presentará sus principales avances en genética, protección de cultivos, digitalización y carbono,

La compañía, acompaña desde sus orígenes este encuentro, que ya se convirtió en uno de los espacios más importantes de debate y actualización sobre el cultivo a nivel global.

Bayer realiza ensayos en más de 200 localidades del país, que permiten caracterizar mejor a sus híbridos y conocer su comportamiento en diferentes ambientes.

En esta oportunidad, Bayer llevará al Congreso su propuesta integral para el maíz, que combina innovación tecnológica y sustentabilidad con una visión clara: contribuir a reducir la brecha de rendimiento y al mismo tiempo impulsar un modelo de agricultura regenerativa, capaz de producir más y restaurar el ambiente.

Punto de encuentro

Bayer contará con un stand donde pondrá a disposición sus soluciones para el cultivo de maíz bajo la mirada del Sistema Integral. El gran objetivo: reducir la brecha de rendimiento, que actualmente ronda el 36%.

Para ello, la compañía realiza ensayos en más de 200 localidades del país, que permiten caracterizar mejor a sus híbridos y conocer su comportamiento en diferentes ambientes. De esta manera, genera recomendaciones agronómicas específicas que se complementan con productos para la protección del cultivo durante todo su ciclo de vida.

Todas estos conocimientos se transfieren al productor mediante herramientas digitales como FieldView y Experto Bayer, que facilitan la planificación y la toma de decisiones a campo.

Del dato al lote: un sistema integral para cerrar la brecha

Un caso concreto es el del Establecimiento La Luna (Guatraché, La Pampa), donde se incorporó maíz en rotación, se ajustaron híbridos y manejos, se sumaron cultivos de cobertura y monitoreo digital. Tras 12 años, el sistema resultó más rentable y sostenible.

El proceso incluyó:

Diagnóstico ambiental.

Elección de híbridos específicos.

Aplicación de prácticas agronómicas adaptadas.

Manejo integral de malezas mediante herbicidas pre-emergentes.

Con el paso de los años se incorporaron cultivos de cobertura por su aporte de nitrógeno y su rol en el manejo de malezas, además del uso de herramientas digitales para el monitoreo de lotes y análisis de mapas de rendimiento.

El maíz que viene

De cara a la campaña 2025/26, Bayer proyecta buenas perspectivas para el maíz. Luego de un año en el que el área sembrada se redujo un 20% por temor al Spiroplasma, se espera una recuperación significativa.

En este sentido, apuntaron que el sector ya cuenta con aprendizajes valiosos en el manejo del achaparramiento y con herramientas claves como la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Además, agregaron, los márgenes del cultivo muestran al maíz levemente por encima de la soja, mientras que la baja de los derechos de exportación genera un contexto favorable para invertir en tecnología.

Precisamente, de acuerdo con el relevamiento de pre-campaña 2025/26 realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la superficie destinada a grano alcanzaría 7,8 millones de hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 9,6 % respecto al ciclo previo.

En muchas regiones, el maíz no solo es sinónimo de rentabilidad, sino también de sostenibilidad para los sistemas agrícolas, lo que refuerza su rol estratégico en el país.

Agenda y oradores

El CIM reunirá a más de 120 oradores nacionales e internacionales y cuenta con un programa de más de 130 especialistas que abordarán temas como enfermedades, brechas de rendimiento, cambio climático, biotecnología, biocombustibles, agregado de valor, financiamiento, huella de carbono e inteligencia artificial.

Participarán, entre otros, Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borrás, Santiago Tourn, Lucrecia Couretot y referentes del exterior como Tony John Vyn (EE.UU.), Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (México), Luiz Gustavo Floss y Cristina Tonial Simões (Brasil). Habrá bloque climático (Eduardo Sierra, Leo de Benedictis), economía y política (Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, entre otros) y foco en IA (Fredi Vivas, Mateo Salvatto).

La Región Centro dirá presente con autoridades de Santa Fe y Córdoba: el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras. Por parte de Córdoba, estarán presentes el gobernador de Martín Llaryora; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

Para Puccini, el CIM no solamente es importante para la provincia, sino también para Rosario que “resurge y vuelve a tomar lugares que supo tener”, y enfatizó en que desde la administración, están haciendo un gran esfuerzo para devolver a la ciudad al lugar que tenía. “Este tipo de eventos están en línea con ello”, concluyó.

