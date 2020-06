En San Jerónico Sud le derramaron un fungicida curasemilla a un silobolsa con soja Crédito: Gentileza productores

Luego de que ya se registraran más de 50 ataques a silobolsas en todo el país, intendentes de algunas de las localidades afectadas no ven un único motivo detrás de estos hechos. Según jefes comunales consultados por LA NACION, las razones van desde alguna intencionalidad vinculada a la coyuntura actual del país, episodios de delincuencia común a "travesuras de pibes".

El intendente de Rojas, provincia de Buenos Aires, Claudio Rossi, de Juntos por el Cambio, aseguró que estos episodios obedecen a una lógica que va tomando una particularidad política, y en esa línea dijo que "ha habido una clara intencionalidad" en un hecho ocurrido esta semana en esa localidad.

"(Los casos) se están investigando y aún no tenemos resultados. Entendemos el daño a la propiedad privada del productor porque es su fuente de ingreso y este tipo de ataques solo lo perjudica", señaló. "Nosotros entendemos bien la lógica de los productores de retener los granos en silobolsas en sus campos porque son su moneda de cambio para adquirir insumos para el resto del año y compartimos su molestia (por la rotura de silobolsas)", indicó.

El partido de Rojas tiene alrededor de 190.000 hectáreas productivas, según manifestó el intendente, por lo cual se hace "muy difícil" controlar lo que pasa en todos los campos.

"Es esporádico. Es un delito que no genera ningún beneficio para quien lo comete, es más para generar el daño a los productores. Preocupa porque esa intencionalidad tiene una connotación de carácter político que se superpone con el episodio de que el campo denostado y criticado retiene su producción para evitar que el Estado tenga sus divisas. Esto a la vez se superpone con la intervención y (anuncio del Gobierno) expropiación de una empresa (Vicentin) relacionada con el sector porque hay una idea de que el campo está atentando contra el progreso", resumió.

Martín Gill fue electo intendente de Villa María por Hacemos por Córdoba. Ahora está de licencia porque es secretario de Obras Públicas de la Nación. Más allá de su posición actual, condenó lo que pasó en la zona, ya que allí también hubo roturas de silobolsas.

"Uno siempre condena esa práctica de delitos y lo mejor es recurrir a las autoridades para que se investiguen. Tengo el dato de algunos productores conocidos que son gente de muchísimo trabajo que tuvieron esta dificultad, gente muy trabajadora de la ciudad. No solo la condena, sino está de manifiesto mi solidaridad para que se llegue a investigar este tipo de acciones delictivas, nadie puede amparar ni justificar estos actos", señaló.

Gill descartó que las roturas de los silobolsas sean un tema político. "Sería bastante berreta que alguien utilice una herramienta de este tipo para coaccionar con una intención. No hay elementos que lo justifiquen y desde ya reciben mi condena, aunque no sé si ese nexo es el causal de lo que está pasando en el campo. Pero tanto la autoridad judicial y policial deben condenar a los responsables, si realmente corresponde a la causa", sentenció.

En tanto, Fabián Ballori, presidente comunal de Bustinza, Santa Fe, por el partido Juntos, dijo que las roturas de los silobolsas que se presentaron en esa localidad en las últimas semanas están más ligadas a los robos de la delincuencia común que actos de vandalismo. Descartó que detrás haya gente involucrada con una ideología política definida o motivada por un desprecio hacia el sector.

"Estos son pueblos chicos donde no se da eso y no puedo decir que hay una organización que sale a romper silobolsas en Bustinza porque acá la fanatización no existe, no va por ese lado. Puede que se de algún caso lejano, puede ser, pero no es una práctica recurrente. A veces, incluso los chicos pueden hacer las roturas jugando, sin pensarlo porque juegan en los alrededores", sostuvo.

También señaló que en esa zona siempre hubo robos y "las roturas de los silobolsas es porque están al descubierto, en medio del campo y lejos de la ciudad. Estos son distritos muy grandes como para que la policía recorra todos los lugares", manifestó.

Bustinza es una localidad de 1700 habitantes y posee 25.000 hectáreas productivas, en su mayoría de soja. Ballori agregó: "No creo que estos hechos estén vinculados a una cuestión ideológica, acá en esta región se da más por la delincuencia común".

Por su parte, Santiago del Solar, exjefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación en el gobierno anterior, consideró que es imposible que, por la cantidad de casos replicados en todo el país, los ataques a los silobolsas sean una casualidad. Remarcó que antes eran muy esporádicos.

"Necesitamos un Estado presente ahora para manifestarse contra esto y no para expropiar empresas, sino para defender a los que están trabajando. Necesitamos que el Estado intervenga, que tengan miedo los delincuentes que quieren hacer el daño y no los productores que están trabajando", sentenció.

"Los casos en todo el país coinciden con todo y decir que el productor especula no ayuda al sector en este contexto en un terreno lleno de conjeturas que el Estado necesita resolver. Estamos en plena siembra de trigo y lo último que necesita el productor es inseguridad", declaró.

"Se necesita de presencia policial y un Poder Judicial actuando para saber por qué esta pasando esto y que tome cartas el Estado, pero tienen que estar todos por el lado de la ley porque el sector está tratando de traer inversiones y generar divisas para el país", resumió.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró que "la rotura de silobolosas que antes pasaba por un problema gremial de los transportistas, ahora pasó a rollos, campos, bolsones de pasto y animales. Allí se ve un componente distinto, un mensaje de bronca que tiene que ver con la política. El ataque no es solo a los productores y a la propiedad privada, sino a la población en general. Estamos desperdiciando alimentos y producciones por una cuestión política".

LA NACION intentó tener la opinión del presidente comunal de San Jerónimo Sud, Horacio Ciancio, perteneciente al Frente Progresista Cívico y Social, donde también hubo ataques a silobolsas, pero desde su círculo cercano dijeron que no iba a realizar declaraciones.