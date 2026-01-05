Inversión de US$138 millones: el gobierno bonaerense llamó a licitación para el Tramo V del Plan Maestro del río Salado

Después de varios meses de incertidumbre, el gobierno bonaerense llamó a licitación para llevar adelante el Tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una de las obras de infraestructura hídrica más emblemáticas de la región. Esta etapa se centra en la adecuación, ensanche y profundización del cauce para mitigar los efectos de inundaciones y sequías. El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, quien destacó la importancia de la obra para el desarrollo productivo bonaerense. El proyecto contempla una inversión total estimada de 138 millones de dólares.

Según informaron, el financiamiento será mixto, compuesto por un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 110 millones de dólares y fondos provenientes del Tesoro provincial. El llamado a licitación se formalizó el pasado 2 de enero, y se espera que la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realice el próximo 26 de febrero.

“Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la provincia va a financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos 30 años”, señaló Katopodis. Durante más de un año, ese financiamiento estuvo condicionado a que antes se completara el Tramo IV —a cargo de la Nación—, pero finalmente el organismo europeo permitió que la provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.

Según informaron, los trabajos en las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco. Las obras permitirán recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, lo que triplica la sección actual del río para aumentar su capacidad de conducción de agua. Además, el plan integra una gestión ambiental que busca garantizar la preservación de los humedales en la zona de intervención.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis encabezó la reunión de trabajo ANAHI ANZOTEGUI

Más allá del dragado, el proyecto incluye una importante renovación de la infraestructura vial y ferroviaria. Se reconstruirán 7 puentes en total: 5 viales (como el de Las Rosas RP 42 y Warnes-Seguí) y 2 de ferrocarril (Irala-Coliqueo y Warnes-Seguí). En tanto, el segmento final del Tramo V se extenderá por más de 95 kilómetros hasta la laguna El Carpincho en Junín, lo que sumará allí un total de 10 puentes, de los cuales ocho son carreteros y dos ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

Durante la presentación realizada en la sede del Ministerio de Infraestructura, en La Plata, donde estuvieron representantes de las entidades del sector agropecuario e intendentes de los municipios, Katopodis criticó la postura de Nación, y denunció la paralización del Tramo IV por falta de financiamiento. Según el funcionario, esta decisión del presidente Milei de “dejar al país sin infraestructura” obligó a la provincia a buscar alternativas de crédito externo para no detener el Plan Maestro. Afirman que de no haberse interrumpido el ritmo de obra nacional, el Tramo IV podría haber concluido durante 2024.

“Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el gobierno nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave. Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, afirmó.

Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro del río Salado, y Flavio Seiano, director Provincial de Hidráulica ANAHI ANZOTEGUI

En tanto que, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, enfatizó que la obra es clave para el sector agropecuario, ya que el Plan Maestro abarca el 55% del territorio provincial. Recordó que la paralización de la etapa 4.2 por parte de Nación ocurre a pesar de la existencia del Fondo Hídrico, que se nutre de un impuesto a los combustibles que debería destinarse por ley a estos fines.

“La inversión histórica del Plan Maestro tiene una importancia fundamental para el sector productivo, para el conjunto de la actividad económica y, también, es indicativa de la decisión política que tiene el gobernador Kicillof respecto al desarrollo del interior”, mencionó Rodríguez.

Una vez finalizado este Tramo V, la gestión actual habrá completado el 45% del Plan Maestro Integral, que buscará la recuperación total de ocho millones de hectáreas productivas en toda la cuenca. El plan integral abarca una superficie de 170.000 km2, equivalente a la extensión de toda la provincia de Córdoba.

Mario Raiteri, dirigente de Coninagro y representante en el Consejo ANAHI ANZOTEGUI

Según mencionaron, se concluyeron los estudios para el Nodo Bragado, un proyecto complementario que permitirá manejar las excedencias hídricas de 2,8 millones de hectáreas en el noroeste provincial. El Nodo se ubica en una zona crítica de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la provincia.

Recordaron que el Tramo I tiene una extensión de 48 km, los trabajos comenzaron en 2004 y finalizaron en 2007, abarcando a los municipios de Castelli, Lezama y Pila; en tanto, el Tramo II, con 57 km de longitud, alcanzó a Lezama, Pila, Chascomús y Gral. Belgrano; inició en 2005 y culminó en 2008; y el Tramo III empezó en 2011 y concluyó en 2017, recorriendo 118 km entre Gral. Belgrano, Gral. Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.

El Tramo IV, que se divide en cuatro etapas y a su vez en subtramos, es el más extenso ya que abarca 212 km de longitud sobre el curso del río, entre la Laguna Las Flores y la desembocadura del Canal del Este de la Laguna de Bragado. Alcanza a los municipios de 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Alberti, San Miguel del Monte, Roque Pérez, Navarro y Lobos.

Los intendentes de los municipios de Alberti, Navarro, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Chacabuco y Las Flores, que pertenecen a la cuenca del río Salado ANAHI ANZOTEGUI

Por último, resaltaron que las etapas 1 (1A y 1B), 3 y 4, que abarcan 179 km, fueron finalizadas durante la gestión 2019-2023 del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación; mientras que los subtramos A, B y C que conforman la etapa 2, con una longitud de 33,4 km, se iniciaron en mayo de 2023 y actualmente se encuentran neutralizados por falta de financiamiento de Nación.

Según informó la cartera bonaerense, por el sector agropecuario estuvieron presentes el representante de Carbap en el Consejo Auditor del Salado, Alberto Larrañaga; Aníbal Chiramberro de la Federación Agraria Argentina; Mario Raiteri y Patricia Luke, de Coninagro; y el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras.