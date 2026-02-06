“Jamás pasó”: revuelo por información sensible que exigirían los exportadores de granos

La Federación de Acopiadores de Granos de la Argentina señaló que empresas exportadoras multinacionales estarían exigiendo información confidencial de los productores. Según advirtió la entidad, estas firmas reclaman a acopios y cooperativas datos como hectáreas, establecimiento, localidad, provincia y Renspa de los productores que comercializan soja, y también obligan a quienes venden de forma directa a entregar información que no tiene relación con las operaciones comerciales.

“En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes, violentando el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de cada cliente”, dijeron en un comunicado desde la entidad.

En ese sentido, expresaron: “Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”.

Acopiadores hicieron varias valoraciones: “Es inviable técnicamente informar que los camiones con granos que salen de una planta de acopio corresponden específicamente a determinado productor/cliente que los hubiese originado. Ofensiva porque vulnera el principio elemental de protección de datos comerciales y la confidencialidad de los clientes. Innecesaria porque ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales, como el sistema Visec, coordinado por actores del propio sector exportador, que resguarda el secreto comercial mediante datos encriptados. E ilegal, porque la exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial", siguieron.

Alertaron que empresas multinacionales reclaman información detallada de los campos y productores

Además, en la Federación recordaron que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial, por lo que la pretensión exportadora excedería lo establecido por la normativa pública vigente.

“La excusa de un supuesto ‘road map climático’ creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud”, indicaron. Es por eso que dijeron que resulta contradictorio que quienes participan activamente del sistema Visec, diseñado justamente para compatibilizar trazabilidad ambiental y confidencialidad comercial, impulsen ahora un esquema paralelo que vulnera ambos principios.

Advirtieron además que este comportamiento podría configurar una violación directa a los incisos d, e, j y k del artículo 10 del Decreto 274/2019, que habilita a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios.

La entidad mencionó que está haciendo pública esta advertencia ante las organizaciones representativas de productores y corredores de granos para coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias. “La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”, concluyeron.

Respuesta de exportadores

Desde Ciara-CEC señalaron que no realizarán comentarios sobre la carta abierta difundida en las últimas horas. Explicaron que la entidad trabaja y promueve el sistema VISEC, ámbito en el que participan empresas, acopiadores y corredores, y que la misiva en cuestión hace referencia específicamente a ese espacio.

En ese sentido, indicaron que cualquier requerimiento adicional deberá resolverse dentro del propio mercado y que la Federación de Acopiadores deberá dialogar directamente con la empresa que eventualmente esté solicitando condiciones diferentes.

Asimismo, desde la entidad recordaron que el mercado es abierto, libre y voluntario, tanto en las decisiones de compra como de venta y subrayaron la importancia de que sea el propio mercado el que canalice y resuelva eventuales discusiones o controversias.

Finalmente afirmaron que VISEC se encuentra activo y operativo y disponible para intervenir en la búsqueda de soluciones ante cualquier inconveniente que pudiera surgir.