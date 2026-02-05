Bioceres SA: la Justicia acelera con los reclamos de quienes buscan cobrar deudas

El proceso de desintegración financiera de Bioceres SA, la compañía que tuvo sus inicios en 2001 con un grupo de productores para apostar a la biotecnología, pasó de los balances en la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) a los tribunales nacionales. Tras el default declarado a mediados de 2025, la justicia comercial argentina comenzó a emitir órdenes de embargo contra la compañía ante el reclamo de acreedores que no lograron cobrar sus instrumentos bursátiles. No obstante, y a pesar de una desvinculación que hizo el holding, esto generó un efecto en otra sociedad que cotiza en el Nasdaq, Biox.

Según el expediente “DRACO LATAM SPC LTD c/ BIOCERES S.A. s/EJECUTIVO”, que tramita en el Juzgado Comercial 29 de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia ordenó oficiar un embargo preventivo sobre las cuentas de la firma en bancos como Santander, BBVA y Supervielle. Se trata de una sociedad que reclama el cobro de un pagaré original que venció en julio de 2025 y nunca fue cancelado, de acuerdo con la demanda ejecutiva que llevan adelante Carlos Long y Alejandro Villaverde. Exigen el pago de US$106.000 de capital, mientras que el juez interviniente ordenó trabar embargo por un 30% adicional ($31.800) presupuestado provisoriamente para cubrir intereses y costas judiciales.

La sorpresa para los peritos y acreedores fue total al constatar que, en el marco de las ejecuciones, las cuentas bancarias de la firma en la Argentina apenas contaban con $550.000 disponibles, una cifra ínfima frente a las obligaciones financieras de la empresa, según destaca el último informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

La situación financiera de Bioceres SA revela con esto un estado de asfixia económica que derivó en el pedido de concurso preventivo de acreedores, y aprobada por el Consejo de Administración, el pasado 16 de diciembre de 2025. El hecho, que se dio a conocer a través de informes presentados ante la SEC de Estados Unidos, apunta a una separación definitiva entre la histórica sociedad argentina y las unidades de negocios que cotizan en Estados Unidos.

Ante una consulta de LA NACION, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) señalaron que Bioceres SA no se encuentra bajo el régimen de oferta pública. Si bien tiene emitidos pagarán bursátiles, no está obligado a informar el concurso ni a publicar hechos relevantes ante el organismo.

La situación financiera de Bioceres SA revela con esto un estado de asfixia económica gentileza

La crisis comenzó a gestarse a mediados de 2025 con el incumplimiento de obligaciones negociables y pagarés bursátiles por US$5,31 millones (dentro de una deuda global de instrumentos por US$30 millones).

No obstante, para evitar que el hundimiento de Bioceres SA arrastre al resto del holding, incluido Bioceres Crop Solutions, que cotiza en el Nasdaq (BIOX), se activó una compleja ingeniería financiera bajo normas NIIF 10, de acuerdo con el informe anual obligatorio que deben presentar ante la SEC. En ella se especificó que Moolec Science, su controlante, informó que la pérdida de control sobre Bioceres SA y su filial Bioceres LLC le generará paradójicamente una ganancia contable de aproximadamente US$91 millones.

Esto permitió a Moolec “desconectar” los pasivos de la concursada de sus estados financieros consolidados. De hecho, Moolec admitió a la SEC que tras esta pérdida de control “dejará de tener participación en BIOX”, lo que confirma la escisión total entre la “vieja” Bioceres en crisis y la tecnológica que cotiza en Wall Street, la cual, junto a Rizobacter, no se verían afectadas operativamente por este proceso.

Sin embargo, BIOX, la filial que cotiza en el Nasdaq del grupo Bioceres, refleja el deterioro de confianza de los mercados de las últimas semanas. Tras cotizar en niveles de dos dígitos en 2021, con los que alcanzó un máximo histórico de US$16,00 por acción en noviembre de ese año, las acciones cayeron estrepitosamente y este jueves rondan valores por debajo de US$1, que representa una pérdida de más del 90% desde sus picos. En rigor, al cierre de este artículo su valor era de US$0,55, el más bajo del último año, y que representó un desplome del 8,17% con respecto del último cierre.

El Nasdaq emitió un memorando otorgando a Moolec una excepción hasta junio de 2026 para cumplir con los requisitos de capital. Reconocen que la salida de Bioceres SA de sus balances “mejoró materialmente” su patrimonio. Para intentar sostener el valor de su acción, Moolec aplicó un “reverse stock split” de 15 a 1 el pasado 5 de enero.

“Hay base suficiente para otorgarle a Moolec una excepción hasta el 29 de junio de 2026 para demostrar el cumplimiento del requisito de capital contable establecido en la Regla de Cotización de Nasdaq 5550(b)(1) (el “Requisito de Capital contable”), sujeto a ciertas condiciones de divulgación", destacaron y señalaron que el memorando del personal refleja el reconocimiento de Nasdaq de la mejora material en el balance de Moolec luego de una serie de eventos contables y corporativos completados durante el cuarto trimestre de 2025, que la Compañía cree que han restablecido el cumplimiento con el Requisito de Patrimonio de los Accionistas.

También declaran que los eventos de desreconocimiento anteriores, junto con el reconocimiento de pasivos intercompañías derivados de la pérdida de control, que fueron previamente eliminados en la consolidación, así como la conversión de ciertas acciones preferentes en acciones ordinarias, han resultado en un aumento sustancial del patrimonio de los accionistas de Moolec.

“La Compañía considera haber recuperado el cumplimiento del Requisito de Patrimonio Neto. Si el Panel concede una excepción, Moolec tiene la intención de cumplir plenamente las condiciones descritas en el memorando del personal y cualquier solicitud relacionada del Panel. Moolec sigue centrada en mantener el cumplimiento de los estándares de cotización continua del Nasdaq, a la vez que avanza en sus prioridades estratégicas y fortalece su base financiera”, destacan.

Por otro lado, en el plano local, los datos del Mercado de Valores reflejan que la firma supera los $1592 millones según los registros de instrumentos negociados, entre Pagarés y CPD con vencimientos entre febrero y julio 2026. Lo curioso es que a finales del año pasado tenían un stock de pagarés bursátiles por más de $9425 millones. La deuda financiera, según se refleja en el Banco Central (BCRA) con bancos asciende a $7.167.146.