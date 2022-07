Julián Domínguez dijo que los dirigentes del campo son “muy pesimistas” y criticó el paro convocado

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, criticó la decisión de los dirigentes de la Mesa de Enlace de realizar el cese de comercialización de granos y hacienda convocado para el próximo miércoles en el marco de una jornada para protestar, entre otras problemáticas, por los faltantes de gasoil y los sobreprecios de los últimos meses, además de problemas en insumos como los fertilizantes, la presión impositiva en general y el impacto de la brecha cambiaria.

Domínguez señaló que los dirigentes del sector “son muy pesimistas” y deben tener una “visión que exprese el estado de ánimo de lo que transmiten los productores”. El funcionario dejó estas definiciones en diálogo con LA NACION luego de una recorrida por Caminos y Sabores, organizada por Exponenciar, en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio de Palermo. En la feria el ministro visitó stands y habló con los productores de alimentos que fueron a exponer sus productos.

“Me rompí el alma para que no falte fertilizante ni combustible. Decidieron parar y yo no me voy a meter en las motivaciones [de los dirigentes del agro]”, dijo.

De cara a la nueva campaña [en septiembre próximo se inicia la implantación de maíz], señaló que con los fertilizantes y fitosanitarios “la siembra está garantizada”.

“Para el trigo dijimos que lo íbamos a resolver y lo resolvimos”, señaló el funcionario. El viernes pasado, en una visita a Tucumán, Domínguez se refirió a los fertilizantes. “Durante 2022 se está registrando el segundo récord histórico en materia de importaciones de fertilizantes”, señaló. Según Agricultura, en el período enero-mayo ya se importaron 900.000 toneladas, “una cifra semejante a lo registrado en 2021 que es el récord histórico y un 19,5% más, si se lo compara con el año 2019 cuando se importaron 753.262 toneladas de fertilizantes”.

En esa gira el ministro detalló que de abril a mayo se registró una fuerte importación de fertilizantes. “Explicó que ingresaron 250.000 toneladas de fosfato monoamónico, 130.000 toneladas de fosfato diamónico, 190.000 toneladas de urea, 80.000 toneladas de UAN, y 46.000 toneladas de roca fosfórica que se utiliza en la elaboración de superfosfato, entre otros”, consignó Agricultura, que recordó que el Banco Central (BCRA) redujo de 90 a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para los insumos.

En cuanto al gasoil, reconoció que hay problemas en la logística, pero que “en el país no va a faltar gasoil para la siembra y para la cosecha”.

“Los dirigentes de las entidades son muy pesimistas y me parece que tienen que tener una visión que exprese el estado de ánimo de lo que transmiten los productores”, dijo a LA NACION y agregó: “Como yo no quiero politizar un tema que para mí tiene otras motivaciones que no son las sectoriales, no quiero opinar mucho, pero me parece que este paro no refleja el clima de los productores y de la ganadería”, señaló. Recientemente, el funcionario estuvo en Charata, Chaco, donde participó de Agronea, una exposición de la región. Allí había pedido a la Mesa de Enlace levantar el cese de comercialización.

El funcionario indicó que en esa exposición le informaron que la muestra “se superó a sí misma” y recordó que la última edición de Expoagro “tuvo un año récord”. Mencionó que los créditos del Banco Nación superan los $400.000 millones con tasas subsidiadas.

“Vivimos en una sociedad democrática y cada uno hace lo que libremente quiere, pero me parece que es un momento de cooperación, no de confrontación. Hay precios internacionales que hoy al sector nos están favoreciendo, tenemos un escenario que en la ganadería, a diferencia de otro momento, también nos está beneficiando”, agregó Domínguez, que remarcó que tiene un diálogo permanente con los dirigentes del sector.

En este contexto, el funcionario reconoció que “las dificultades están”, pero aclaró que en el equipo que integra su Ministerio “no se quedan con los brazos cruzados mirando para el costado”, sino que “se rompen el alma para resolverlos”.

“Me parece que hay que dejar la cultura de la confrontación que quedamos impregnados desde 2009 [en rigor, en 2008 fue el conflicto por las retenciones móviles] y empezar un tiempo en que cambiemos la confrontación por la cooperación”, afirmó.

Consultado sobre la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, dijo que habló con la ministra sobre su cartera, pero aclaró: “La política del Ministerio de Agricultura y para el sector, en nombre del Presidente y la coalición que gobierna, lo resuelve el ministro de Agricultura. Para eso está”.

Contó que conoce a la ministra, que hablan permanentemente, y que formalmente mantendrán este martes la primera reunión para coordinar la agenda. Según detalló a este medio, en el encuentro también estará presente Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central.

La asunción de la funcionaria causó temor en el agro sobre una mayor presión impositiva. Domínguez, en este contexto, aseguró que no habrá suba de los derechos de exportación. “Yo planteé desde el primer momento que el tema de las retenciones no se tocan hasta 2023, para mí es un tema cerrado definitivamente”, dijo.

“Tanto el presidente de la República, como la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados y en su momento el presidente del bloque, cuando me convocaron, definimos una estrategia, acordamos trabajar hasta 2023″, añadió.

Consultado sobre el proyecto de ley del senador kirchnerista Oscar Parrilli para hacer cambios en el sistema de liquidación de las retenciones, Domínguez expresó que no conoce la iniciativa, por lo que no tiene una mirada sobre el tema.

El funcionario defendió la necesidad de una ley de fomento a las inversiones en el sector, como el proyecto que impulsa el Gobierno: “Es una locura que un país produzca lo que produce la Argentina y no tenga un fomento a las inversiones para generar valor agregado e industrializar”.

En rigor, para el funcionario el mundo ofrece una oportunidad que la Argentina tiene que aprovechar. “El productor argentino es la gallina de los huevos de oro y hay que cuidarlo para que produzca mucho más de lo que producimos”, dijo.

En la feria el funcionario fue muy bien recibido en la recorrida por los stands, donde le pidieron fotos y emprendedores y productores contaron la situación de su actividad. Recibió todo tipo de regalos. “Me llevo de todo, pero sobre todo la esperanza activa de la gente. Uno ve que muestran el esfuerzo de su trabajo. Eso es lo que nosotros le tenemos que llevar al mundo y me parece extraordinario tener un lugar donde mostrarlo”, expresó.